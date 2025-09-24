HILIGHT
เปิดเคสน้องเก๋ สาวโรงงาน หายตัวไป 12 ปี แม้ผ่านไปนานก็ยังไม่หวั่น หาร่างจนเจอ

          เปิดเคสน้องเก๋ สาวโรงงาน หายตัวไป 12 ปี ล่าสุดเจอแล้วว่าอยู่ที่ไหน กลายเป็นศพนิรนามที่อยู่ในป่าปรือ ชาวบ้านเผาป่าถึงเจอตัวได้


คนหาย
ภาพจาก มูลนิธิกระจกเงา

          วันที่ 24 กันยายน 2568 มูลนิธิกระจกเงา มีการเล่าเรื่องการพบร่างน้องเก๋ นางสาวภาวิณี กอไธสง อายุ 23 ปี (ณ เวลานั้น) สาวโรงงานที่หายตัวอย่างลึกลับไปกว่า 12 ปี ในที่สุดความพยายามก็ประสบความสำเร็จ มีรายละเอียดการค้นหาดังนี้

          ความพยายามเป็นผลสำเร็จ หลังการตามหาน้องเก๋ หรือนางสาวภาวิณี กอไธสง อายุ 23 ปี หายตัวไปอย่างลึกลับ หลังเรียนจบราชภัฏบุรีรัมย์ แล้วเดินทางไปหางานทำที่โรงงานย่านแหลมฉบัง จ.ชลบุรี จากนั้นขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2556 หรือเมื่อ 12 ปีที่แล้ว

          หลังลูกสาวขาดการติดต่อ พ่อได้ลงมาตามหาน้องเก๋ที่ห้องเช่า ที่แหลมฉบัง ชลบุรี ยังพบเสื้อผ้าข้าวของและเอกสารสำคัญอยู่ในห้องเช่าตามปกติ จึงไปตามหาเบาะแสกับเพื่อน ๆ และติดตามไปยังชายที่มาติดพัน โดยคนแรกเป็นชายที่เพิ่งพูดคุยรู้จักกันที่โรงงานในจังหวัดชลบุรี  ส่วนอีกคนเป็นคนที่คบหน้ากันมาหลายปี พักอาศัยอยู่แถวลาดกระบัง กรุงเทพฯ โดยทั้งสองคนปฏิเสธว่าไม่รู้เห็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องเก๋

          เบาะแสสุดท้าย คือ เพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันให้ข้อมูลว่า วันที่เก๋น่าจะขาดการติดต่อไป ได้โทรมาขอให้ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์จากที่พักไปส่งริมถนนใกล้มอเตอร์เวย์ โดยบอกเพียงว่าจะขอติดรถคนที่ทำงานเข้ากรุงเทพฯ

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิกระจกเงาได้ประกาศตามหาน้องเก๋มาโดยตลอด แต่ไม่มีเบาะแสเข้ามาเลย จึงสันนิษฐานว่าน้องเก๋อาจเกิดเหตุร้ายถึงแก่ชีวิต จึงมีการลงพื้นที่ ไปค้นหาข้อมูลศพนิรนาม ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี และตราด จนได้ข้อมูลศพนิรนามเพศหญิงที่พบศพในปี 2556 จำนวน 15 ราย จึงประสานขอตรวจเทียบดีเอ็นเอกับมารดา แต่ผลดีเอ็นเอไม่ตรงกับศพรายใดเลย ซึ่งในขณะนั้น การตรวจเทียบดีเอ็นเอกับศพนิรนามยังทำได้ยาก ต้องไปค้นหาว่าพื้นที่ใดพบศพไม่ทราบชื่อบ้าง และขอตรวจเทียบเป็นราย ๆ ไป

          กระทั่งความพยายามในการตามหาน้องเก๋ ไม่หยุดนิ่ง ต้นปี 2568 มูลนิธิกระจกเงา ได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ ประสานเก็บดีเอ็นเอแม่น้องเก๋ อีกครั้ง ส่งตรวจเทียบที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลศพนิรนาม สามารถตรวจเทียบดีเอ็นเอกับศพนิรนามได้ทุกศพในฐานข้อมูล

          ผลปรากฏว่า ดีเอ็นเอแม่น้องเก๋ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตแบบมารดาและบุตร กับโครงกระดูกศพนิรนาม ที่ถูกพบบริเวณกลางทุ่งนาป่าปรือ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ท้องที่ สน.จรเข้น้อย เมื่อเดือนเมษายน 2557 ซึ่งสันนิษฐานว่า ศพน่าจะเสียชีวิตและอยู่ตรงนี้มานานเพราะเหลือแต่กระดูก โดยมีชาวบ้านมาเผาป่าปรือ เพื่อจับหนูนา จึงพบโครงกระดูกดังกล่าว

          โดยโครงกระดูกนี้ถูกนำไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ และถูกนำไปฝังไว้ที่สุสานศพนิรนามในจังหวัดชลบุรี

          ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเก๋ และขอให้ร่วมกันติดตามทวงคืนความยุติธรรมให้ครอบครัว ว่ามีใครหรือไม่ที่ทำให้น้องเก๋เสียชีวิต

ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา
23 กันยายน 2568






เปิดเคสน้องเก๋ สาวโรงงาน หายตัวไป 12 ปี แม้ผ่านไปนานก็ยังไม่หวั่น หาร่างจนเจอ โพสต์เมื่อ 24 กันยายน 2568
