เผยเหตุผลที่ต้องดึงรถออกให้ได้ - ชี้โยนกระสอบทรายไป กลับเจออุปสรรค 5 ท่อน

ผู้ว่าฯ เผยเหตุผลที่ต้องนำรถออกให้ได้ เหตุถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล พบโยนกระสอบทรายไปแล้ว ยังเจออุปสรรค 5 ท่อน เผยแนวทางฟื้นฟูถนน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ความคืบหน้าจากเหตุดินสไลด์ ถนนทรุดหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล จนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความพยายามในการนำรถที่ตกลงไปในหลุมขึ้นมา พร้อมโยนกระสอบทรายลงไปนั้น
ช่วงกลางดึกวานนี้ (24 กันยายน 2568) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังคงเกาะติดสถานการณ์ที่หน้างาน พร้อมไลฟ์ภาพผ่านเพจชัชชาติ สิทธิพันธุ์ โดยในเวลาเกือบเที่ยงคืน พบว่ามีการโยนกระสอบทรายลงไปแล้วประมาณ 50,000 ลูก เพื่ออุดอุโมงค์ ป้องกันการไหลเข้าไปของดินและน้ำ
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่มีความพยายามนำรถออกจากหลุม ซึ่งที่ต้องนำรถออกนั้นไม่ใช่เพราะเสียดายรถ แต่หากมีรถค้างอยู่จะทำให้การอุดน้ำเป็นไปด้วยความลำบาก เพราะรถไปกีดขวาง เดี๋ยวจากนี้พวกเสาไฟต่าง ๆ ก็ต้องนำออกมาด้วย ไม่งั้นตอนถมกลับจะกลายเป็นอุปสรรคในการอุดโมงค์ป้องกันน้ำ
แต่ตอนนี้พบอีกอุปสรรคคือชิ้นส่วนปล่อง 5 ท่อน ที่พังลงมา ก่อนหน้านี้มันตั้งอยู่ แต่เมื่อพังลงมาก็จะเป็นอุปสรรคในการอุดอุโมงค์ กระสอบทรายที่นำลงไปก็ไปติดชิ้นส่วนดังกล่าว จากนี้ต้องมีการพยายามนำชิ้นส่วนทั้ง 5 ท่อนนี้ออกมาก่อน เพื่อไม่ให้ไปกีดขวางกับการอุดอุโมงค์ ซึ่งการทำงานก็ต้องเน้นความปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
สำหรับดินรอบ ๆ จุดถล่มนั้น ก็จะมีส่วนที่นายชัชชาติยืนอยู่ ซึ่งมีความแข็งแรงเนื่องจากเป็นกำแพงกันดิน ส่วนที่นำรถเครนมาวางก็เป็นจุดแข็งแรง แต่อีกฝั่งที่ไม่มีกำแพงกันดินนั้นมีความเปราะบาง เมื่อดินไหลออกมาก็จะเป็นจุดที่อันตราย
สำหรับแนวทางตอนนี้คือ เมื่ออุโมงค์มีช่องเปิดอยู่ หากปล่อยไว้ดินก็จะไหลเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งมีช่องว่างมาก จึงต้องอุดรอยแตกนี้ก่อนเพื่อให้ดินหยุดไหล แล้วก็จะมีแนวทางต่อไป โดยหลังจากอุดทรายเพื่อกันไม่ให้น้ำกับดินไหลเข้าอุโมงค์แล้ว ก็จะมีการเทคอนกรีตทับ จากนั้นก็จะถมดินแล้วเตรียมทำถนนคืน แล้วก็ต้องกู้อุโมงค์เป็นขั้นตอนต่อไป
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ชัชชาติ สิทธิพันธุ์