ลูกค้าได้คูปองจากร้านไอศกรีมดัง พออ่านเงื่อนไขเสร็จถึงกับเอ๊ะ ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ ๆ

ลูกค้าได้คูปองจากร้านไอศกรีมชื่อดัง แต่ลองอ่านเงื่อนไขกลับเขียนขัดกันเองจนมึนหนัก สรุปใช้ได้หรือไม่ได้กันแน่ ? ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tritharujh Samphoto Lertpongtanapak
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่หลายหลายนำมาใช้กระตุ้นยอดขาย สำหรับคูปองส่วนลด ซึ่งหากมีเงื่อนไขที่โดนใจ ก็จะสามารถดึงดูดลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น แต่บางครั้งถ้ามีรายละเอียดไม่เคลียร์ ก็อาจจะทำให้หลาย ๆ คนไม่กล้าที่จะใช้งานได้เช่นกัน
วันที่ 20 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tritharujh Samphoto Lertpongtanapak โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เป็นภาพของคูปองจากร้านเครื่องดื่มเจ้าหนึ่ง ซึ่งเมื่อลองอ่านเงื่อนไขบางข้อ กลับขัดแย้งกันเองแบบชวนขำ อ่านแล้วถึงกับงงว่า สรุปต้องใช้งานยังไงกันแน่
คูปองดังกล่าว ระบุข้อความไว้ว่า
วิธีการใช้
1. คูปองนี้ใช้ได้กับสินค้าทุกชิ้น ที่มีราคาตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
2. ใช้คูปองนี้เพื่อแลกเป็นเงินสดได้
3. สินค้าแต่ละชิ้นใช้คูปองได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น
4. คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
5. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ และจะเป็นโมฆะหากมีการแก้ไข
6. คูปองนี้มีอายุการใช้งานไม่จำกัด
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป มีสมาชิกในกลุ่มหลายคนคอมเมนต์ว่า อาจจะเกิดจากการแปลผิด ปกติแล้วคูปองแบบนี้จะมีกฎว่า ใช้จ่ายแทนเงินสดได้ แต่เเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ ซึ่งบางรายก็วิจารณ์ว่า ไหน ๆ จะออกโปรโมชั่นเป็นภาษาไทย ก็ควรจะให้คนที่เข้าใจภาษาไทยตรวจความถูกต้องสักหน่อย ลูกค้าจะได้ไม่ต้องสับสน ขณะที่บางส่วนเผยว่า ได้รับคูปองอีกเวอร์ชั่นที่ร้านน่าจะแก้ไขมาแล้ว