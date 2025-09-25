HILIGHT
ทลายโกดังลับ ยึดหมวกกันน็อก - ปลั๊กพ่วงเถื่อน สวม มอก. ปล่อยขายออนไลน์ถูก ๆ

          ทลายโกดังลับ ยึดหมวกกันน็อก - ปลั๊กพ่วงเถื่อน สวม มอก. ปล่อยขายออนไลน์ถูก ๆ เชื่อฝีมือกลุ่มทุนจีน ระวังให้ดีหมวกกันน็อกราคาโรงงาน
จับของเถื่อน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

          วันที่ 25 กันยายน 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกันตรวจยึด หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ กว่า 50,000 ใบ ปลั๊กพ่วงกว่า 50,000 ชิ้น และอื่น ๆ รวมของกลางกว่า 100,000 หน่วย รวมมูลค่าของกลางกว่า 30 ล้านบาท จากการตรวจค้นโกดังเก็บสินค้าในพื้นที่ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 
          การจับกุมสืบเนื่องจาก ปัจจุบันมีการโฆษณาขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค บก.ปคบ. จึงมอบนโยบายให้ กก.3 บก.ปคบ. ดำเนินการสืบสวนและปราบปรามการขายสินค้าออนไลน์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า หมวกกันน็อก ที่ต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. เนื่องจากสินค้าเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ  

จับของเถื่อน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

          ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคบ. ทำการสืบสวนจนพบว่ามีโกดังลับอยู่หลังโรงสีข้าวเก่า แอบลักลอบจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มอก. จึงขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นโกดังดังกล่าว พบหมวกกันน็อกกว่า 50,000 ใบ และปลั๊กพ่วง ทั้งเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ภายในที่อยู่อาศัย กว่า 50,000 ชิ้น ที่ปลอมเครื่องหมาย มอก. รวมของกลางกว่า 100,000 หน่วย รวมมูลค่าของกลางกว่า 30 ล้านบาท จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3.บก.ปคบ. ดำเนินคดีพร้อมขยายผลหาตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไป

จับของเถื่อน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

จับของเถื่อน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

          สำหรับการจับกุมครั้งนี้พบว่า การเอาเครื่องหมาย มอก. และชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตถูกต้องมาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นของแท้มีคุณภาพ จากการสืบสวนเบื้องต้นเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่ายโดยกลุ่มทุนจีน โดยขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีราคาตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 699 บาทต่อชิ้น

จับของเถื่อน
ภาพจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง
 
          สำหรับหมวกกันน็อก จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่ได้มาตรฐาน วัสดุที่ใช้ผลิตจะมีความแข็งแรง ทนทาน สังเกตเบื้องต้นได้จากความหนาของหมวกจะต้องไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร ส่วนตัวปลั๊กพ่วง สังเกตเบื้องต้นได้ที่เต้ารับจะมีตัวปิดช่องและมีขั้วสายดิน เพื่อป้องกันการแหย่รูปลั๊กไฟ อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องมีฉลากเครื่องหมาย มอก. เลขที่ มอก. และ QR Code ที่แสดงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ได้ เป็นต้น
   
ขอบคุณข้อมูลจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง

