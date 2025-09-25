HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เด็กหนุ่มวัย 16 จ่ายกว่า 7 หมื่น เพิ่มส่วนสูง คิดว่าได้ผล ผ่านไป 2 สัปดาห์หดเหลือเท่าเดิม

          เด็กหนุ่มวัย 16 ปี ใช้เงินมากกว่า 7 หมื่น กระตุ้นกระดูกเพิ่มส่วนสูง ทำมาครึ่งปีคิดว่าได้ผล ผ่านไป 2 สัปดาห์ หดเหลือเท่าเดิม
เพิ่มส่วนสูง
ภาพจาก : QQ.com

          วันที่ 23 กันยายน 2568 เว็บไซต์มาเธอร์ชิป เผยเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัย 16 ปีรายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้เรื่องราวของเขากลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์บนสังคมออนไลน์ ภายหลังจากเขาตัดสินใจเข้ารับกระบวนการเพิ่มความสูง ภายในระยะเวลา 6 เดือน ส่วนสูงของเขาเพิ่มขึ้นมา 1.4 เซนติเมตร แต่ต่อมาอีก 2 สัปดาห์ เขากลับตัวหดลงมาเหลือเท่าเดิม 

          ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เด็กหนุ่มรายนี้นามสกุลหวง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงสิงหาคม 2568 ครอบครัวได้พาเขาไปรักษาตัวที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน โดยทุก ๆ สัปดาห์ หรือทุก ๆ 2 สัปดาห์ ทีมแพทย์จะดำเนินการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์กระตุ้นกระดูกหัวเข่าของเขา เพื่อยืดให้ส่วนสูงของเขาเพิ่มขึ้น 

          ภายในระยะเวลา 6 เดือน ดูเหมือนว่าผลการดำเนินการจะประสบความสำเร็จ โดยพ่อของหวงเผยว่า ลูกชายมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นมา จาก 165 เซนติเมตร เป็น 166.4 เซนติเมตร แต่ปรากฏว่าหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการได้เพียง 2 สัปดาห์ ความสูงของหวงกลับลดลงไปเท่าเดิม 

เพิ่มส่วนสูง
ภาพจาก : QQ.com

          ทางครอบครัวของหวงจึงร้องเรียนไปยังสถาบันที่ดำเนินการ แต่ทางเจ้าหน้าที่กลับให้เหตุผลกลับมาว่า "เขาอายุมากเกินไป" และ "การรักษายังไม่สมบูรณ์" และเสนอที่จะคืนเงินเต็มจำนวน แต่ทางพ่อของหวงกลับรู้สึกไม่พอใจ โดยชี้ว่าทางเจ้าหน้าที่ควรแจ้งความจริงให้เร็วกว่านี้ 

          อย่างไรก็ตาม อวู่ เสว่เหยียน แพทย์ด้านต่อมไร้ท่อประจำโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ปักกิ่งยูเนียน กล่าวว่า การยืดร่างกายไม่ใช่วิธีทางวิทยาศาสตร์ที่จะเพิ่มความสูงได้โดยถาวร แต่เพิ่มความสูงในระยะสั้น ๆ ได้ประมาณครึ่งถึง 1 เซนติเมตร 

          อวู่ ยกตัวอย่างว่า "ในตอนเช้าคนเราจะสูงกว่าตัวเองในตอนบ่าย เนื่องจากน้ำหนักตัวทำให้กระดูกสันหลังสั้นลงในระหว่างวัน ส่วนในตอนกลางคืน กระดูกสันหลังจะคลายตัว ส่งผลให้ความสูงเพิ่มขึ้น"

เพิ่มส่วนสูง
ภาพจาก : QQ.com

          "มนุษย์ไม่ใช่เส้นบะหมี่ การยืดตัวให้ยาวขึ้นนั้นไม่เป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์" อวู่ กล่าว พร้อมทั้งเสริมว่า วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสูง คือการออกกำลังกาย เพราะสามารถเพิ่มระดับฮอร์โมนการเจริญเติบโตได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม   

          หลังจากเรื่องราวถูกถกเถียงในวงกว้าง ผู้ใช้โซเชียลต่างพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็น กล่าวทำนองว่า "ถ้าวิธีการนี้ได้ผล คงไม่มีคนตัวเตี้ยอีก" และ "น่าเสียดายที่บางคนใช้ความวิตกกังวลของพ่อแม่มาหลอกเอาเงิน" ขณะที่บางรายก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินการ เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชน 

ขอบคุณข้อมูลจาก : Mothership, South China Morning Post 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เด็กหนุ่มวัย 16 จ่ายกว่า 7 หมื่น เพิ่มส่วนสูง คิดว่าได้ผล ผ่านไป 2 สัปดาห์หดเหลือเท่าเดิม โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2568 เวลา 12:09:47 3,654 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย