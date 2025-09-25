HILIGHT
หลังไต้ฝุ่นน้ำลด คนแห่ออกมาจับปลา มือเปล่ายังได้ตัวเบิ้ม กลายเป็นหมู่บ้านชาวประมง

          เหตุการณ์หลังไต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนผ่านมาเก๊า เมื่อน้ำลด คนพากันแห่ออกมาจับปลา มือเปล่ายังได้ตัวเบ้อเริ่ม จนกลายเป็นหมู่บ้านชาวประมง

เฟซบุ๊ก 車cam L 

          วันที่ 25 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานสถานการณ์ พายุไต้ฝุ่นรากาซา (Typhoon Ragasa) ภายหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่ฮ่องกงและมาเก๊า เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นหมายเลข 10 และคลื่นพายุซัดฝั่ง โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำหลายแห่งในมาเก๊า ได้ประสบกับน้ำท่วมอย่างหนัก และบางแห่งมีระดับน้ำสูงถึง 1.5 เมตร 

          อย่างไรก็ดี ภายหลังจากช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. เมื่อไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวออกจากมาเก๊า ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ได้ลดระดับสัญญาณเตือนภัยลงมาเหลือเป็นหมายเลข 8 และระดับน้ำท่วมขังได้ลดลง มีผู้คนจำนวนหนึ่งได้พากันกำลังออกไปจับปลาที่บนถนนสาธารณะบริเวณย่านท่าเรือ Inner Harbour 


เฟซบุ๊ก 車cam L 
          
          โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์จำนวนมากถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มคนจำนวนมากพากันวิ่งออกไปจับปลาบนถนน ซึ่งระดับน้ำลดลงเหลือเพียงครึ่งขา บางคนใช้มือเปล่าจับปลา ในขณะที่บางคนก็ถือถังและอุปกรณ์อื่น ๆ วิ่งเข้าจับปลาด้วยความตื่นเต้น โดยบางรายสามารถจับปลาได้ขนาดใหญ่ พร้อมโชว์ให้กล้อง 


เฟซบุ๊ก 車cam L 

          คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นติดตลก กล่าวว่า "หมู่บ้านชาวประมงมาเก๊าของแท้", "อาหารมื้อพิเศษในคืนนี้" และ "เป็นความรู้สึกของการค้นพบความสุขท่ามกลางความทุกข์" อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้โซเชียลอีกส่วนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้ เพราะเสี่ยงอันตราย และสถานการณ์อาจจะยังไม่สงบ  


เฟซบุ๊ก 車cam L 


เฟซบุ๊ก 車cam L 


  


เฟซบุ๊ก 車cam L 

          ขณะเดียวกัน ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพลเรือน (Civil Defense Operations Center) ได้ประกาศเตือนว่า สภาพอากาศในปัจจุบันยังไม่แน่นอน และมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสภาพถนน จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่บ้านให้มากที่สุด ทั้งนี้ยังได้เผยว่า ในช่วงที่เกิดน้ำท่วม มีผู้ติดอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 13 ราย ทางทีมกู้ภัยจำเป็นต้องใช้เรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 



ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Sin Chew, BBC


