หลังไต้ฝุ่นน้ำลด คนแห่ออกมาจับปลา มือเปล่ายังได้ตัวเบิ้ม กลายเป็นหมู่บ้านชาวประมง

เหตุการณ์หลังไต้ฝุ่นรากาซาเคลื่อนผ่านมาเก๊า เมื่อน้ำลด คนพากันแห่ออกมาจับปลา มือเปล่ายังได้ตัวเบ้อเริ่ม จนกลายเป็นหมู่บ้านชาวประมง
วันที่ 25 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานสถานการณ์ พายุไต้ฝุ่นรากาซา (Typhoon Ragasa) ภายหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่ฮ่องกงและมาเก๊า เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นหมายเลข 10 และคลื่นพายุซัดฝั่ง โดยในพื้นที่ลุ่มน้ำหลายแห่งในมาเก๊า ได้ประสบกับน้ำท่วมอย่างหนัก และบางแห่งมีระดับน้ำสูงถึง 1.5 เมตร
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. เมื่อไต้ฝุ่นได้เคลื่อนตัวออกจากมาเก๊า ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ได้ลดระดับสัญญาณเตือนภัยลงมาเหลือเป็นหมายเลข 8 และระดับน้ำท่วมขังได้ลดลง มีผู้คนจำนวนหนึ่งได้พากันกำลังออกไปจับปลาที่บนถนนสาธารณะบริเวณย่านท่าเรือ Inner Harbour
โดยคลิปวิดีโอเหตุการณ์จำนวนมากถูกนำมาเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า มีกลุ่มคนจำนวนมากพากันวิ่งออกไปจับปลาบนถนน ซึ่งระดับน้ำลดลงเหลือเพียงครึ่งขา บางคนใช้มือเปล่าจับปลา ในขณะที่บางคนก็ถือถังและอุปกรณ์อื่น ๆ วิ่งเข้าจับปลาด้วยความตื่นเต้น โดยบางรายสามารถจับปลาได้ขนาดใหญ่ พร้อมโชว์ให้กล้อง
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นติดตลก กล่าวว่า "หมู่บ้านชาวประมงมาเก๊าของแท้", "อาหารมื้อพิเศษในคืนนี้" และ "เป็นความรู้สึกของการค้นพบความสุขท่ามกลางความทุกข์" อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้โซเชียลอีกส่วนไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้ เพราะเสี่ยงอันตราย และสถานการณ์อาจจะยังไม่สงบ
ขณะเดียวกัน ทางด้านศูนย์ปฏิบัติการป้องกันภัยพลเรือน (Civil Defense Operations Center) ได้ประกาศเตือนว่า สภาพอากาศในปัจจุบันยังไม่แน่นอน และมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับสภาพถนน จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวอยู่บ้านให้มากที่สุด ทั้งนี้ยังได้เผยว่า ในช่วงที่เกิดน้ำท่วม มีผู้ติดอยู่ในพื้นที่อย่างน้อย 13 ราย ทางทีมกู้ภัยจำเป็นต้องใช้เรือยางเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Sin Chew, BBC
