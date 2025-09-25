HILIGHT
ส่งกำลังใจ สรยุทธ นอนให้น้ำเกลือ หลังอ่านข่าวจบ พบป่วยไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน


          ส่งกำลังใจ สรยุทธ นอนให้น้ำเกลือที่ รพ. หลังอ่านข่าวจบ พบป่วยไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน ลั่นถ้าเป็นอะไรไปถือโอกาสลาตรงนี้

ภาพจาก Instagram sorrayuth9111

          ทำเอาแฟนข่าวและทีมงานเป็นห่วงไปตาม ๆ กัน เมื่อล่าสุด (25 กันยายน 2568) สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวคนดัง โพสต์อินตาแกรม sorrayuth9111 ขณะนอนให้น้ำเกลือในโรงพยาบาล ภายหลังการอ่านข่าวในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 
          
          โดยพบว่าในช่วงต้นรายการ สรยุทธ เปิดเผยว่า ตนเองไม่สบาย เมื่อคืนไข้ยังขึ้นอยู่เลย จะไปหาหมอวันนี้ 
          
          พร้อมกันนั้นยังพูดกับ น้องไบรท์ ว่า "พี่บอกแล้วใช่ไหม ถ้าเป็นอะไรไปถือโอกาสลาตรงนี้นะ คนเราไม่รู้นะ ติดเชื้อในกระแสเลือดตายเลย"


ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 


ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 
   
          ทั้งนี้ ก็ได้มีผู้คนเข้ามาร่วมคอมเมนต์ ขอให้สรยุทธหายไว ๆ ทั้ง น้องไบรท์, หนุ่ม กรรชัย, แอน ทองประสม, เบนซ์ พรชิตา รวมถึงคนอื่น ๆ อีกมากมาย 






ภาพจาก กรรมกรข่าว คุยนอกจอ 

ส่งกำลังใจ สรยุทธ นอนให้น้ำเกลือ หลังอ่านข่าวจบ พบป่วยไข้ขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน โพสต์เมื่อ 25 กันยายน 2568 เวลา 15:57:49 1,225 อ่าน
