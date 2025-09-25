HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เย้ยจัด ! ต่างชาติไม่แคร์โลก ว่อนคลิปเซ็กส์ท้ายกระบะ ทำคลิปท้าตายในภูเก็ต

          เย้ยกฎหมาย ! ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ ซิ่งว่อนภูเก็ตไม่แคร์โลก ตำรวจเร่งล่าตัว ฝรั่งพิเรนทร์ 
ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ
ภาพจาก X @RedSkullxxx

          กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์ เมื่อล่าสุด (25 กันยายน 2568) X @RedSkullxxx โพสต์คลิปชาย-หญิงคู่หนึ่ง พร้อมข้อความ "แอคล็อคท่านใดครับ ดุดันไม่เกรงใจใครเลย กำลังตามจับอยู่ เส้นบายพาสภูเก็ต เมื่อคืน"

ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ
ภาพจาก X @RedSkullxxx

          จากคลิปเผยให้เห็นชาย-หญิงคู่นี้ กำลังโชว์ผาดโผนท้ายรถกระบะในสภาพเปลือยกาย ลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวคล้ายกำลังมีเพศสัมพันธ์กันแบบท้าตาย ไม่เกรงกลัวแม้รถจะวิ่งด้วยความเร็ว ขณะที่ฝ่ายหญิงยังนำวัสดุคล้ายเชือกมามัด เพื่อรั้งตัวเองไว้กับตัวรถไม่ให้ตกลงไป 

          โดยหลายช่วงมีการหันมามองกล้องที่ติดตามถ่าย ลักษณะเหมือนจงใจอัดคลิปทำคอนเทนต์

ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ
ภาพจาก X @RedSkullxxx

          ทางด้านชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ ระบุว่าคนในคลิปน่าจะเป็นชาวต่างชาติ 

ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ
ภาพจาก X @RedSkullxxx
ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ
ภาพจาก X @RedSkullxxx


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เย้ยจัด ! ต่างชาติไม่แคร์โลก ว่อนคลิปเซ็กส์ท้ายกระบะ ทำคลิปท้าตายในภูเก็ต อัปเดตล่าสุด 25 กันยายน 2568 เวลา 16:10:11
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 รายชื่อ ครม. อนุทิน 1 วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย