เย้ยกฎหมาย ! ต่างชาติเล่นเซ็กส์ท้ายกระบะ ซิ่งว่อนภูเก็ตไม่แคร์โลก ตำรวจเร่งล่าตัว ฝรั่งพิเรนทร์
ภาพจาก X @RedSkullxxx
จากคลิปเผยให้เห็นชาย-หญิงคู่นี้ กำลังโชว์ผาดโผนท้ายรถกระบะในสภาพเปลือยกาย ลักษณะท่าทางและการเคลื่อนไหวคล้ายกำลังมีเพศสัมพันธ์กันแบบท้าตาย ไม่เกรงกลัวแม้รถจะวิ่งด้วยความเร็ว ขณะที่ฝ่ายหญิงยังนำวัสดุคล้ายเชือกมามัด เพื่อรั้งตัวเองไว้กับตัวรถไม่ให้ตกลงไป
โดยหลายช่วงมีการหันมามองกล้องที่ติดตามถ่าย ลักษณะเหมือนจงใจอัดคลิปทำคอนเทนต์
ทางด้านชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์ ระบุว่าคนในคลิปน่าจะเป็นชาวต่างชาติ
กลายเป็นที่ฮือฮาบนโลกออนไลน์ เมื่อล่าสุด (25 กันยายน 2568) X @RedSkullxxx โพสต์คลิปชาย-หญิงคู่หนึ่ง พร้อมข้อความ "แอคล็อคท่านใดครับ ดุดันไม่เกรงใจใครเลย กำลังตามจับอยู่ เส้นบายพาสภูเก็ต เมื่อคืน"
