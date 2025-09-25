สรยุทธ ขอโทษดราม่า ให้ ไบรท์ อ่านข่าวสำเนียงกัมพูชา ผิดจริงวอนให้อภัย เล่าเกิดอะไรขึ้น

สรยุทธ ขอโทษปมดราม่า ให้ น้องไบรท์ อ่านข่าวใส่สำเนียงกัมพูชา รับผิดไม่มีข้อแก้ตัว เล่าที่มาเกิดจากความอิน พร้อมย้ำจุดยืนการนำเสนอข่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 25 กันยายน 2568 สรยุทธ สุทัศนะจินดา เปิดใจผ่านรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ช่วงหนึ่งกล่าวถึงประเด็นที่มีผู้ชมรายการบางส่วนวิจารณ์ กรณีที่ให้ ไบรท์ พิชญทัฬห์ อ่านข่าวพร้อมใส่สำเนียงกัมพูชา ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอ จนต่อมาตัดสินใจลบคลิปดังกล่าวออกไปจากทุกช่องทางนั้น
สรยุทธ ระบุว่า "เรื่องที่ถูกวิจารณ์ มีบางเพจหรือบางความเห็นของอินฟลูเอนเซอร์ที่ประณามผมกับน้องไบรท์ เกี่ยวกับประเด็นที่ไปล้อเลียน ใช้สำเนียงกัมพูชาเข้าไปในเนื้อหาข่าว เรื่องนี้ผมรับทราบ ด่าได้ และผมก็ขออภัยจริง ๆ บอกท่านผู้ชมตรงนี้ เปิดใจ แต่ก็ยอมรับผิดว่าพลาดไปแล้ว ถึงสั่งให้ลบคลิปทั้งหมด
ที่มาที่ไป มันเป็นเพราะผมเองผิด ผมเป็นสื่อ แต่บางทีอินเกินไป อินจนลืมตัว อันนี้ผิดจริง พอย้อนกลับไปดู ยังไงก็ผิด ผิดพลาดเพราะอินกับเรื่องราว เรื่องนี้มันเริ่มจากการนำเสนอกรณีคนกัมพูชาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแดง จนทำให้เขานึกว่าเป็นของเขา ต่อมาเกิดเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อน ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว กับบ้านหนองจาน มีการก่อกวน รื้อรั้วลวดหนาม
สารคดีของกองทัพนำเสนอว่า เหมือนคนเหล่านี้ไม่รู้จักบุญคุณ ที่ไทยเคยรับให้เป็นผู้ลี้ภัย แต่พอเวลาผ่านไป กลับเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ของเขา และยังมาก่อเรื่อง จนเกิดการเผชิญหน้าตามที่เห็น ผมก็เลยอินกับความรู้สึก แต่พอมาย้อนดูแล้ว มันขัดกับหลักการสำคัญของความเป็นสื่อ คือ เราจะต้องไม่ล้อเลียนอัตลักษณ์ของชนชาติอื่น

ที่มีคนบอกว่า ลบคลิปแล้วเงียบ ไม่ใช่ การให้ลบ คือการแสดงความรับผิดชอบขั้นต้น และออกมาพูดใน คุยนอกจอ เพื่อชี้แจงและขอโทษตรงนี้ ถ้าผมไม่ใช่สื่อ ผมคงเถียงว่าสิ่งที่ทำถูก แต่เพราะผมเป็นสื่อ หลักการชัดเจนคือ ไม่ว่าเป็นชาติไหน เราไม่ควรล้อเลียนอัตลักษณ์ของคนชาติอื่น ทุกอย่างมาจบตรงนี้ เพราะฉะนั้น ผมผิดไปแล้ว
ขอให้ทุกท่านให้อภัยผม ผมผิดไปจริง ๆ ยอมรับว่ามันอินเพราะเห็นภาพ ในทำนองว่า (คนประเทศกัมพูชา) ไอ้โน่นก็จะเอา ไอ้นี่ก็จะเอา บุกรุกเข้ามา บางทีมันก็เลยอินจนลืมตัว ไม่มีข้อโต้แย้ง ผิดก็คือผิด พลาดก็คือพลาด ด่าได้ แต่พอแล้วนะครับ น้องไบรท์ไม่เกี่ยว ถูกผมบังคับให้ทำ ลืมตัวไปจริง ๆ
แล้วก็ไม่ต้องไปร้อง กสทช. นี่เป็นรายการออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องเล่าเช้านี้ กสทช. ทำอะไรไม่ได้ อย่างมากก็เรียกไปคุย แต่ไม่ต้องร้องเรียน ผมผิดและผมก็แก้ไขแล้ว


เพราะฉะนั้น ผมไม่มีข้อแก้ตัวครับ ผิดก็คือผิด กราบขออภัย น้องไบรท์ไม่เกี่ยวเลย ขออภัยคุณผู้ชมด้วยจริง ๆ ผมผิดเอง คนอย่างผม ด่าได้ วิจารณ์ได้ ประณามได้ แต่ถ้าไม่ใช่ ผมก็คงวิจารณ์กลับ ถ้าทำผิดก็ยอมรับผิด ไม่มีปัญหา

ส่วนตัวปฏิญาณไว้ว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำ (ประเทศดังกล่าว) ผมจะไม่ยั้งเลย แต่ลืมไปว่าบางทีประชาชนเขาไม่เกี่ยว จึงลืมตัวไป ให้อภัยผมไหม ผมกราบขออภัยและยินดีรับคำประณามจริง ๆ ไม่ว่ากันเลย"
