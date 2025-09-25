HILIGHT
เดินอยู่นอกห้าง ปลื้มเจอแมวส้มนั่งตรงบันได แต่เรียกยังไงก็ไม่เล่นด้วย เข้าไปใกล้ ๆ ถึงกับเงิบ


          ไวรัล เจอแมวส้มตรงบันไดห้าง คนรักแมวรีบวิ่งเข้าไปทัก แต่เรียกยังไงก็ไม่ยอมมาเล่นด้วย พอเดินเข้าไปใกล้ ๆ ถึงกับพีคหนัก ชาวเน็ตแห่เข้าชม 1.7 ล้าน


เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง
ภาพจาก TikTok @kennch3

            เป็นอะไรที่เข้าใจกันดี สำหรับ คนรักแมว เวลาบังเอิญไปเจอแมวนอกบ้าน แค่เห็นมาแต่ไกลใจก็ละลาย อยากจะย่อเข่าเข้าไปทักทายสักหน่อย ยิ่งถ้าเจอเจ้าเหมียวยอมให้ลูบหัวหรือมานัวเนีย บอกเลยว่าฟินเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่ แต่บางครั้งก่อนจะเผลอใจเรียก เหมียว ๆ อาจจะต้องส่องดี ๆ ไม่งั้นอาจจะเฟลแรงก็เป็นได้

            วันที่ 24 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @kennch3 โพสต์เหตุการณ์ชวนเซอร์ไพรส์ หลังบังเอิญไปเจอ แมวส้ม นั่งอยู่ตรงบันไดห้างแห่งหนึ่ง เจ้าตัวไม่รอช้า รีบเดินเข้าไปทักทายเจ้าเหมียวทันที

            ปรากฏว่า ยิ่งเดินไปใกล้ ๆ พร้อมกับเรียก เหมียว ๆ ทักทายเท่าไหร่ แต่แมวส้มตัวนี้กลับไม่ขยับหรือเดินเข้ามาเล่นด้วย ทำให้ต้องตัดสินใจเดินเข้าไปจนถึงตัว ก่อนจะพบความจริงสุดพีคว่า สิ่งที่เข้าใจว่าเป็น แมวส้ม ที่แท้คือถุงกระดาษ ที่ใครสักคนทำตกเอาไว้เพียงเท่านั้น แต่เรียกได้ว่าทั้งมุม ทั้งองศา เป๊ะจนนึกว่าเป็นแมวแบบสุด ๆ

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง
ภาพจาก TikTok @kennch3


            คลิปนี้กลายเป็นไวรัลหักมุมจนมียอดเข้าชมกว่า 1.7 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างสารภาพว่า ตอนแรกก็เข้าใจว่ามันคือแมวเหมือนกัน ทำเอาหลายคนต่างผิดหวัง ลุ้นจะได้ดูน้องแมวน่ารัก ๆ กลายเป็นถุงกระดาษซะอย่างนั้น ขณะที่บางส่วนก็เล่าประสบการณ์ที่เข้าใจผิดว่าเป็นแมวเหมือนกัน เช่น นึกว่ารถทับแมว ร้องไห้กันระงม ที่แท้เป็นแค่ถุงขยะสีดำ เป็นต้น

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง

เจอแมวส้มที่บันไดห้าง เรียกยังไงก็ไม่หัน ก่อนเงิบแรง
อัปเดตล่าสุด 25 กันยายน 2568 เวลา 19:10:03
