สั่งเค้กในแอปฯ มึนเจอครอบพลาสติก-บีบครีมข้างนอก แล้วจะตัดยังไง ฟังร้านแจงยิ่งเอ๊ะ

ลูกค้าเป็นงง สั่งเค้กจากในแอปฯ ให้มาส่ง เปิดมาเจอครอบพลาสติกรอบก้อน ซ้ำบีบครีมไว้ด้านนอก ร้านบอกปกติ แนะใช้ช้อนตักเอา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tpsl Saranchanok
วันที่ 24 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Tpsl Saranchanok โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค แชร์ประสบการณ์สุดงง หลังสั่งเค้กวันเกิดจากร้านหนึ่งในมาส่ง แต่เมื่อได้รับกลับพบว่าเค้กยังถูกคลุมด้วยพลาสติกแปะสกอตช์เทปรอบก้อน แถมร้านยังบีบครีมตกแต่งบนพลาสติกแทนที่จะเป็นตัวเค้กจริง ๆ
โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า รบกวนสอบถามว่าแบบนี้ปกติไหม สั่งเค้กวันเกิดจากร้านในแอปพลิเคชันสั่งอาหารเจ้าหนึ่ง พอได้รับเค้กปรากฏว่าเค้กยังมีพลาสติกคลุมรอบก้อน และแปะสกอตช์เทปไว้ประมาณ 5 จุดรอบวงเค้ก รวมถึงร้านยังบีบครีมตกแต่งลวดลายไว้ด้านนอกพลาสติก พอแกะออกมาเค้กก็เละทั้งก้อนเลย
อยากทราบว่านี่เป็นปกติของการสั่งเค้กผ่านแอปฯ หรือไม่ เพราะเราไม่ได้ไปซื้อหรือรับเองที่ร้าน ถ้าเป็นมาตรฐานของการส่งเค้กผ่านไรเดอร์ก็ช่วยบอกที ส่วนตัวไม่เคยเจอการส่งลักษณะนี้เลย
สอบถามไปที่ร้าน ทางร้านบอกว่าปกติ เลยถามเพิ่มว่าจะตัดเค้กยังไง เพราะมันเละไปหมดแล้ว ร้านก็ตอบว่าควรใช้ช้อนตักกินเอา ภาพทั้งหมดอาจไม่ชัดเจนมาก เนื่องจากแคปมาจากวิดีโอ พอดีไม่ได้ถ่ายรูปไว้ก่อนแกะ แต่มีถ่ายวิดีโอตอนจะตัดแบ่ง
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่ามีผู้บริโภคจำนวนมากเข้ามาแสดงความเห็น ส่วนใหญ่ยืนยันว่า เป็นเรื่องไม่ปกติ และไม่ควรเกิดขึ้น หลายคนมองว่าอาจเป็นความผิดพลาดของร้านที่ลืมแกะพลาสติกออกก่อนตกแต่งหน้าเค้ก ซึ่งแม้การพันพลาสติกจะพบได้ในบางประเภทเค้ก เช่น เค้กหน้านิ่ม หรือ เค้กชิ้นเดียว แต่ก็ไม่ใช่แนวปฏิบัติทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบีบครีมลงบนพลาสติกที่ห่อเค้กถือเป็นเรื่องที่ปกติไม่ทำกัน
นอกจากนี้ ยังมีบางส่วนแนะนำว่า ลูกค้าควรร้องเรียนหรือเคลมผ่านแอปฯ ที่สั่งซื้อ เพราะการโฆษณาภาพเค้กในแอปฯ ควรจะตรงกับสินค้าจริง หากร้านไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการพันพลาสติกและตกแต่งลักษณะนี้ ลูกค้าก็มีสิทธิที่จะร้องเรียนได้