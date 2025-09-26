ครอบครัวไปเที่ยวกลับมา เจอเพื่อนบ้านติดตู้แอร์เรียงเป็นตับ ตำแหน่งนี้มาได้ยังไง ?

ครอบครัวไปเที่ยว เดินทางกลับมาบ้านสุดอึ้ง เจอเพื่อนบ้านติดตู้แอร์เรียงเป็นตับ ขนาดปิดหน้าต่างยังร้อน แถมยังเสียงดัง
ภาพจาก Weibo
วันที่ 24 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านในประเทศจีน กลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดบนสังคมออนไลน์ เมื่อครอบครัวหนึ่งเดินทางไปเที่ยวหลายวัน ก่อนจะกลับบ้านมาพบกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อนบ้านแอบมาติดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์หลายตัวเรียงกันอยู่ใกล้ ๆ จนทำให้ทั้งประหลาดใจและไม่พอใจในเวลาเดียวกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ชายสกุลเฉิน (นามสมมุติ) ไปทริปเที่ยวกับครอบครัวก่อนจะเดินทางกลับมาบ้าน จากนั้นได้เห็นว่า เพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นด้านล่างติดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์จำนวน 4 ตัว เรียงกันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับผนังด้านนอกห้องนอนใหญ่ อยู่ห่างจากหน้าต่างเพียง 30 เซนติเมตร และห่างจากเตียงเพียง 1.5 เมตร
ไม่เพียงแค่ติดตั้งตู้คอมเพรสเซอร์ในตำแหน่งดังกล่าว แต่เพื่อนบ้านรายนี้ยังได้สร้างหลังคาเหล็กยื่นออกมา ทำให้ในวันที่ฝนตกมีเสียงดังรบกวน ปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนไม่สบายใจให้กับทางครอบครัวของเฉิน และกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัว
ในตอนแรก เฉินได้ติดต่อเพื่อนบ้านรายนี้โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่อีกฝ่ายกลับปฏิเสธทุกแนวทาง จากนั้นเฉินจึงได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริหารอาคารและสำนักงานบริหารเมือง ซึ่งทางคณะกรรมการชี้ว่า เพื่อนบ้านรายนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบของชุมชน รวมไปถึงส่วนหลังคาที่ผิดกฎหมายอีกด้วย
เบื้องต้นทางคณะกรรมการชุมชนได้แจ้งให้เพื่อนบ้านรายดังกล่าว รื้อถอนคอมเพรสเซอร์และหลังคาออก แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังข่มขู่เฉินด้วยว่า "ถ้ากล้าถอดออก ฉันจะก่อเรื่องวุ่นวายให้หนัก"
ขณะนี้ เฉินและครอบครัวได้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้มีคำสั่งบังคับรื้อถอนทางกฎหมาย และเฉินยังเผยว่า ล่าสุด เพื่อนบ้านไม่พอใจที่เขาไปร้องเรียน จึงมาเทกาวใส่ในรูกุญแจประตูบ้านเขา
