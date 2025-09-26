HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ครอบครัวไปเที่ยวกลับมา เจอเพื่อนบ้านติดตู้แอร์เรียงเป็นตับ ตำแหน่งนี้มาได้ยังไง ?

 
             ครอบครัวไปเที่ยว เดินทางกลับมาบ้านสุดอึ้ง เจอเพื่อนบ้านติดตู้แอร์เรียงเป็นตับ ขนาดปิดหน้าต่างยังร้อน แถมยังเสียงดัง 




ปัญหาเพื่อนบ้าน แอบติดคอมเพรสเซอร์แอร์
ภาพจาก Weibo 

             วันที่ 24 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านในประเทศจีน กลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือดบนสังคมออนไลน์ เมื่อครอบครัวหนึ่งเดินทางไปเที่ยวหลายวัน ก่อนจะกลับบ้านมาพบกับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เพื่อนบ้านแอบมาติดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์หลายตัวเรียงกันอยู่ใกล้ ๆ จนทำให้ทั้งประหลาดใจและไม่พอใจในเวลาเดียวกัน 

             เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ชายสกุลเฉิน (นามสมมุติ) ไปทริปเที่ยวกับครอบครัวก่อนจะเดินทางกลับมาบ้าน จากนั้นได้เห็นว่า เพื่อนบ้านที่อยู่ชั้นด้านล่างติดตู้คอมเพรสเซอร์แอร์จำนวน 4 ตัว เรียงกันอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับผนังด้านนอกห้องนอนใหญ่ อยู่ห่างจากหน้าต่างเพียง 30 เซนติเมตร และห่างจากเตียงเพียง 1.5 เมตร

ปัญหาเพื่อนบ้าน แอบติดคอมเพรสเซอร์แอร์ปัญหาเพื่อนบ้าน แอบติดคอมเพรสเซอร์แอร์
ภาพจาก Weibo 

             เฉินเผยว่า แม้ว่าเขาจะปิดหน้าต่างห้องนอน แต่อุณหภูมิที่สูงและลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ รวมไปถึงเสียงรบกวนก็ยังส่งผลกระทบต่อการนอนหลับของครอบครัวเขาเป็นอย่างมาก และด้วยเหตุนี้ทำให้บ้านของเขาไม่สามารถปิดหน้าต่างได้ จึงทำให้อากาศภายในบ้านยิ่งอบอ้าว 

             ไม่เพียงแค่ติดตั้งตู้คอมเพรสเซอร์ในตำแหน่งดังกล่าว แต่เพื่อนบ้านรายนี้ยังได้สร้างหลังคาเหล็กยื่นออกมา ทำให้ในวันที่ฝนตกมีเสียงดังรบกวน ปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนไม่สบายใจให้กับทางครอบครัวของเฉิน และกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัว   

             ในตอนแรก เฉินได้ติดต่อเพื่อนบ้านรายนี้โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่อีกฝ่ายกลับปฏิเสธทุกแนวทาง จากนั้นเฉินจึงได้ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการบริหารอาคารและสำนักงานบริหารเมือง ซึ่งทางคณะกรรมการชี้ว่า เพื่อนบ้านรายนี้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยฝ่าฝืนกฎระเบียบของชุมชน รวมไปถึงส่วนหลังคาที่ผิดกฎหมายอีกด้วย 

             เบื้องต้นทางคณะกรรมการชุมชนได้แจ้งให้เพื่อนบ้านรายดังกล่าว รื้อถอนคอมเพรสเซอร์และหลังคาออก แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังข่มขู่เฉินด้วยว่า "ถ้ากล้าถอดออก ฉันจะก่อเรื่องวุ่นวายให้หนัก" 

             ขณะนี้ เฉินและครอบครัวได้แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น เพื่อให้มีคำสั่งบังคับรื้อถอนทางกฎหมาย และเฉินยังเผยว่า ล่าสุด เพื่อนบ้านไม่พอใจที่เขาไปร้องเรียน จึงมาเทกาวใส่ในรูกุญแจประตูบ้านเขา 



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครอบครัวไปเที่ยวกลับมา เจอเพื่อนบ้านติดตู้แอร์เรียงเป็นตับ ตำแหน่งนี้มาได้ยังไง ? โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2568 เวลา 08:46:44
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย