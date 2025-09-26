เพื่อนเล่าสาเหตุ แอนนา ติดคุกเพราะอะไร - เจ๊กันย์ ร่ำไห้ คอยช่วยมาตลอด วันนี้เดือดร้อนเอง

วันที่ 25 กันยายน 2568 รายการ โหนกระแส พูดคุยกับ เจ๊กันย์ ดอนเมือง หรือ คุณกรรณิกา สุทธิ กรณีดราม่า ถูกน้าสาวของ แอนนา ทีวีพูล เข้าแจ้งความในข้อหายักยอกทรัพย์ รถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ของแอนนา รวมทั้งมีข่าวว่า แอนนา เกิดความเครียดหลังจากทราบเรื่อง จนพยายามจบชีวิตตัวเองในเรือนจำนั้น
ประเด็นดังกล่าว เกิดขึ้นหลังจากที่ แอนนา ทีวีพูล ถูกดำเนินคดีฉ้อโกงประชาชน จากกรณีการขายกล่องสุ่ม โดยก่อนหน้า แอนนา ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักจนไม่มีที่อยู่อาศัย ต้องมาอาศัยกินอยู่หลับนอนที่บ้านของเจ๊กันย์ ส่วนเบนซ์คันดังกล่าว มีชื่อของน้าแอนนาเป็นเจ้าของ เนื่องจากแอนนาติดเครดิตบูโร ไม่สามารถออกรถในชื่อของตัวเองได้ ต่อมาแอนนา ยกรถคันนี้ให้น้องชาย ก่อนที่น้องชายจะนำรถไปจำนำเพื่อนำเงินสดมาใช้หนี้สิน
ด้าน เจ๊กันย์ ดอนเมือง ต้องการช่วยเหลือแอนนา จึงนำเงินไปไถ่ถอนรถ และทำข้อตกลงกับแอนนาว่า ให้แอนนามาเป็นหนี้เจ๊กันย์แทน โดยนำรถมาจอดไว้ที่บ้านของเจ๊กันย์ ซึ่งช่วงนั้น แอนนาก็อาศัยอยู่ที่บ้านของเจ๊กันย์อยู่แล้ว แต่หลังจากแอนนาเข้าเรือนจำไป น้าของแอนนากลับไปแจ้งความเจ๊กันย์ ในข้อหายักยอกทรัพย์ อ้างว่าเจ๊กันย์นำรถไปและไม่สามารถติดตามคืนได้ ทำให้เจ๊กันย์รู้สึกอึดอัดใจมาก เพราะตนให้ความช่วยเหลือแอนนามาโดยตลอด จนตัวเองก็มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น
ช่วงหนึ่ง เจ๊กันย์ ถึงกับร่ำไห้ออกมา เผยว่า หากวันนี้แอนนาไม่ได้เข้าเรือนจำ เรื่องราวทั้งหมดนี้คงไม่เกิดขึ้น เพราะแอนนาจะไม่มีวันยอมให้ใครมาแจ้งความกับตนแน่นอน
ด้าน โบกัส เพื่อนสนิทแอนนา เล่าว่า สาเหตุที่ทำให้เพื่อนต้องเข้าเรือนจำ เกิดจากที่เป็นคนใช้เงินมือเติบ ใช้ชีวิตหรูหรา เที่ยวต่างประเทศ ไปเดินแบบต่างประเทศ ต้องใช้เงินเยอะมากเพื่อสร้างเครดิตให้ตัวเอง เพื่อที่ว่าขายกล่องสุ่มจะได้มีคนซื้อ ใช้วิธีเปิดรอบสั่งครั้งละ 15 วัน เปิด 1 รอบ ได้เงินมาเป็นสิบ ๆ ล้าน เอาเงินไปโปะรอบก่อนหน้า หาเงินมาปิดรอบก่อนหน้า แต่ทุกครั้งที่ทองแพงขึ้น แอนนาก็ขาดทุน ในขณะที่ใช้ชีวิตงูกินหางแบบนี้ แต่เพื่อนก็ยังคงใช้ชีวิตหรูหรา ซื้อแบรนด์เนม ยังโชว์ไลฟ์สไตล์
วันที่แอนนาติดคุก ที่จริงสามารถขอประกันตัวได้ แต่แอนนารู้ว่าถ้าประกัน เจ๊กันย์เป็นคนต้องไปหาเงินมาประกัน ต้องไปวิ่งเต้นหาเงิน จึงยอมติดคุกเพื่อตัดปัญหา ไม่ต้องหาเงินมาใช้หนี้ใครอีก ก่อนจะเข้าคุก ผู้เสียหายมาตามทวงเงิน ถ้าได้เงินไปวันนั้น คู่กรณีคงไม่ฟ้อง แอนนาบอกว่า ถ้าขอเงินเจ๊กันย์มาจ่ายคนนี้ คนต่อ ๆ ไปก็จะมาอีก โดยแอนนาสั่งทนายไว้เลยว่า วันที่จะต้องเข้าคุก ห้ามโทร. บอกเจ๊กันย์ เพราะจะไม่ยอมให้เพื่อนลำบาก
ตลอดเวลาที่แอนนาอยู่ในเรือนจำ แม้เจ๊กันย์จะไม่ค่อยไปเยี่ยม แต่ส่งเงินให้เพื่อนตลอด ฝากเงินผ่านให้ตนเอาไปให้แอนนา ฝากทีเป็นหมื่น เพิ่งมาหยุดให้ตอนที่มีเรื่องกับน้าของแอนนาดังกล่าว
