SMS ปริศนาจากธนาคาร ส่งเข้ามือถือ ล่าสุดแบงก์ตอบแล้ว เกิดจากอะไร คนมองเกิดยาก

SMS ปริศนาจากธนาคาร ส่งเข้ามาในมือถือ ล่าสุดแบงก์ตอบแล้ว เกิดจากอะไร ความเห็นชาวเน็ต เป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง
หนึ่งในสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยชอบใจ โดยเฉพาะในยุคนี้คือ การมี SMS ปริศนาส่งมา แล้วอาจตีความได้อีกว่าเป็นมิจฉาชีพได้
วันที่ 26 กันยายน 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 9056380 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้หลังจากที่ได้รับ SMS ปริศนา จากธนาคารแห่งหนึ่ง บอกยอดเงินในบัญชีใครไม่รู้ มีเงินในบัญชีใช้ได้ 335.64 บาท
อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดอะไรขึ้น
อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีหลายคนที่อ่านกระทู้แล้วยังไม่เคลียร์ จึงมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ว่า เรื่องนี้เกิดจากการซื้อซิมโทรศัพท์มือสอง ซึ่งเจ้าของคนเก่าผูกเบอร์นี้ไว้กับธนาคาร เพื่อรับ SMS รายงานเรื่องการเงิน รวมถึงมีการผูกพร้อมเพย์เบอร์นี้ด้วย ทำให้เวลามีการเคลื่อนไหวทางการเงิน ทำให้เจ้าของเบอร์คนใหม่ได้รับแจ้งเตือนไปด้วย
ธนาคารแจง แก้ไขยังไง
ขณะที่ คุณ Bualuang 1333 ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้ามาตอบเรื่องนี้ว่า หากหมายถึงได้รับ SMS แจ้งเตือนของบุคคลอื่น ดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอำนวยความสะดวก โดยขอทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านข้อความส่วนตัว (หลังไมค์) โดยการคลิกที่รูป "Bualuang 1333" ด้านล่างเมื่อเข้าไปแล้ว เลือกเมนู "ส่งข้อความ" ได้เลยนะคะ
หากมีบริการด้านใดให้ดิฉันช่วยดูแลหรือสอบถามข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม รบกวนแจ้งได้เลยนะคะ ดิฉันยินดีให้บริการค่ะ