HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

SMS ปริศนาจากธนาคาร ส่งเข้ามือถือ ล่าสุดแบงก์ตอบแล้ว เกิดจากอะไร คนมองเกิดยาก

          SMS ปริศนาจากธนาคาร ส่งเข้ามาในมือถือ ล่าสุดแบงก์ตอบแล้ว เกิดจากอะไร ความเห็นชาวเน็ต เป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยครั้ง



SMS ปริศนา ส่งเข้ามาในมือถือ

          หนึ่งในสิ่งที่หลายคนไม่ค่อยชอบใจ โดยเฉพาะในยุคนี้คือ การมี SMS ปริศนาส่งมา แล้วอาจตีความได้อีกว่าเป็นมิจฉาชีพได้

          วันที่ 26 กันยายน 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 9056380 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้หลังจากที่ได้รับ SMS ปริศนา จากธนาคารแห่งหนึ่ง บอกยอดเงินในบัญชีใครไม่รู้ มีเงินในบัญชีใช้ได้ 335.64 บาท

SMS ปริศนา ส่งเข้ามาในมือถือ

อธิบายเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดอะไรขึ้น


          อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวมีหลายคนที่อ่านกระทู้แล้วยังไม่เคลียร์ จึงมีการอธิบายเพิ่มเติมให้ว่า เรื่องนี้เกิดจากการซื้อซิมโทรศัพท์มือสอง ซึ่งเจ้าของคนเก่าผูกเบอร์นี้ไว้กับธนาคาร เพื่อรับ SMS รายงานเรื่องการเงิน รวมถึงมีการผูกพร้อมเพย์เบอร์นี้ด้วย ทำให้เวลามีการเคลื่อนไหวทางการเงิน ทำให้เจ้าของเบอร์คนใหม่ได้รับแจ้งเตือนไปด้วย

SMS ปริศนา ส่งเข้ามาในมือถือ

ธนาคารแจง แก้ไขยังไง


          ขณะที่ คุณ Bualuang 1333 ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ เข้ามาตอบเรื่องนี้ว่า หากหมายถึงได้รับ SMS แจ้งเตือนของบุคคลอื่น ดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประสานงานไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอำนวยความสะดวก โดยขอทราบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านข้อความส่วนตัว (หลังไมค์) โดยการคลิกที่รูป "Bualuang 1333" ด้านล่างเมื่อเข้าไปแล้ว เลือกเมนู "ส่งข้อความ" ได้เลยนะคะ

          หากมีบริการด้านใดให้ดิฉันช่วยดูแลหรือสอบถามข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม รบกวนแจ้งได้เลยนะคะ ดิฉันยินดีให้บริการค่ะ


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
SMS ปริศนาจากธนาคาร ส่งเข้ามือถือ ล่าสุดแบงก์ตอบแล้ว เกิดจากอะไร คนมองเกิดยาก โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2568 เวลา 11:49:35 1,581 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย