กินเกี๊ยวหมู รสชาติแปลกตั้งแต่คำแรก แกะดูถึงกับสะพรึง เผยทำไมร้านไม่ขอโทษ ปรี๊ดเลย


          ลูกค้าซื้อเกี๊ยวหมูมากิน แต่รู้สึกแปลก ๆ ตั้งแต่คำแรก พอลองแกะดูถึงกับขนลุก ซ้ำท่าทีจากคนขายยิ่งชวนให้รู้สึกไม่โอเคอย่างแรง


ซื้อเกี๊ยวหมู กินแล้วรสแปลก ๆ สะพรึงกับด้านใน เสี่ยงหูดับสุด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก M'Kwang K'Min 


          วันที่ 25 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก M'Kwang K'Min โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภค เล่าเหตุการณ์ไม่คาดคิด หลังซื้อเกี๊ยวหมูจากร้านหนึ่ง แต่เพียงคำแรกก็สัมผัสได้ถึงความผิดปกติกับความคาว เมื่อลองกัดชิ้นที่สองจึงชัดเจนว่า เนื้อหมูในเกี๊ยวยังไม่สุก ซึ่งพอแกะดูก็พบว่าในกล่องนี้หมูไม่สุกทุกชิ้น แต่กลับนำออกมาขายให้ลูกค้าจนอาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้

          เจ้าของโพสต์ระบุว่า คำแรกติดใจคำต่อไปหูดับ ชิ้นแรกที่กัดไปก็รู้สึกผิดสังเกตทันที ทำไมมีรสคาวเลือดในปาก ตอนแรกคิดว่าอาจเป็นเพราะกระพุ้งแก้มตัวเองถูกลวดจัดฟันบาดหรือไม่ จึงลองกัดชิ้นที่สอง ปรากฏว่าอวสานมื้อเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. จนถึงตอนนี้ยังคงมีอาการคลื่นไส้ไม่หาย

          ได้มีการแจ้งทางร้านเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ที่นำเงินมาคืนเป็นน้องของผู้ทำอาหาร ซึ่งไม่ได้กล่าวคำขอโทษ จนต้องถามย้ำไปถึงสามครั้งว่า ไม่คิดจะกล่าวคำขอโทษเลยเหรอคะ ? สุดท้ายเขาจึงตอบว่า เกิดจากที่พี่สาวรีบ งั้นขอโทษแทนก็ได้ 

ซื้อเกี๊ยวหมู กินแล้วรสแปลก ๆ สะพรึงกับด้านใน เสี่ยงหูดับสุด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก M'Kwang K'Min 

ซื้อเกี๊ยวหมู กินแล้วรสแปลก ๆ สะพรึงกับด้านใน เสี่ยงหูดับสุด ๆ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก M'Kwang K'Min 


          ภายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความตกใจ เพราะจากในภาพนั้นหมูยังมีเนื้อสีแดง แทบจะไม่โดนความร้อนเลย บางส่วนจึงเปลี่ยนชื่อจากเกี๊ยวหมูสับ เป็น เกี๊ยวหูดับแทน
 
          เมื่อถามว่าเคสนี้จะเอาเรื่องหรือไม่ ทางเจ้าของโพสต์ ระบุว่า เธอเข้าใจว่าคนเราพลาดกันได้ แต่นี่โมโหตรงที่เขาไม่ขอโทษก่อน อยากเอาเรื่องเหมือนกัน มันดิบเหมือนไม่ผ่านความร้อนเลย

โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2568 เวลา 12:23:08
