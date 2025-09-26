รีวิวกินสุกี้บุฟเฟต์เจ้าดัง ลด 50% วันแรก แต่พีคที่ลูกค้าโต๊ะฝั่งตรงข้ามจนกลายเป็นไวรัล

ลูกค้ารีวิว กินร้านสุกี้บุฟเฟต์เจ้าดัง ลดราคา 50% วันแรก แต่พีคที่ลูกค้าโต๊ะฝั่งตรงข้าม ทำชาวเน็ตแห่แซวสนั่น
ภาพจาก TikTok @gnueniak_
ในยุคที่ สงครามสุกี้บุฟเฟต์ ดุเดือดถึงขีดสุด หลายแบรนด์ดังต่างงัดกลยุทธ์จัดโปรแรง ลด แลก แจก แถม เพื่อแย่งชิงลูกค้า ทำให้สายกินยิ้มกว้าง ถือเป็นกำไรเต็ม ๆ ของผู้บริโภคที่ได้อิ่มท้องและสบายกระเป๋ากว่าเดิมเยอะมาก
วันที่ 26 กันยายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @gnueniak_ ลงคลิปรีวิวเป็นลูกค้าของ สุกี้ตี๋น้อย หลังจากทางร้านจัดโปรโมชัน ลดราคา 50% เป็นวันแรก (ช่วงต้นเดือนกันยายน) งานนี้สายกินคุ้มก็ไม่พลาดที่จะมารวมตัวกันทันทีแม้จะดึกดื่นก็ตาม
อย่างไรก็ดี ขณะที่กำลังนั่งกินกันอยู่นั้น สายตาก็เหลือบไปเห็นอีกโต๊ะที่อยู่ฝั่งตรงข้าม ที่บนโต๊ะเหมือนจะกินทิ้งไว้ แต่คนที่มากลับนอนหลับอยู่ตรงเก้าอี้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอิ่มมากหรือมันดึกเกินจนต้องของีบแก้ง่วงกันแน่
ภาพจาก TikTok @gnueniak_
ภาพจาก TikTok @gnueniak_
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลชวนพีคจนมียอดเข้าชมกว่า 6 แสนครั้ง ด้านชาวเน็ตแห่เมนต์แซวเพียบ เช่น คนไทยแปลว่าอิสระ, แบบนี้เรียกว่า กินอิ่ม นอนหลับ นอกจากนี้ บางคนยังยอมรับว่าแอร์ของร้านบุฟเฟต์ดังกล่าวเย็นได้ใจ ไม่แปลกที่จะมีคนง่วงได้ เป็นต้น