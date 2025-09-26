HILIGHT
สาวเพิ่งได้งานใหม่ รีบหาห้องเช่า จ่ายไป 2 หมื่น สภาพช็อกจัด อยู่รวมกัน 14 ชีวิต

เช่าห้อง 2 หมื่น สภาพสุดช็อก
ภาพจาก X@ODNMalaysia

          วันที่ 24 กันยายน 2568 เว็บไซต์ MS News เผยเรื่องราวน่าตกตะลึงของหญิงรายหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ เมื่อไม่นานมานี้ เธอเพิ่งได้งานใหม่ และจำเป็นต้องหาที่พักอาศัยเป็นการเร่งด่วน จึงตัดสินใจเช่า "อพาร์ตเมนต์" ห้องหนึ่ง โดยรีบจ่ายค่าเช่าไปมากกว่า 2 หมื่น โดยที่ไม่ได้ไปดูห้องของจริงก่อน กระทั่งวันที่ย้ายเข้าไป สภาพที่เห็นทำให้เธอตกใจสุดขีด 

          นางสาวลิ่ว วัย 41 ปี พี่สาวของหญิงรายนี้ได้เปิดเผยเรื่องราวผ่านทางสื่อท้องถิ่น โดยเผยว่า เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา น้องสาวของเธอได้เดินทางจากจีนมายังสิงคโปร์ เพื่อทำงานที่ร้านเสริมสวยในย่านจูร่ง เวสต์ เขตอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ โดยก่อนหน้านี้ น้องสาวได้เช่าห้องพักในราคาเดือนละ 450 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 11,000 บาท) 

          อย่างไรก็ดี น้องสาวต้องการที่พักที่อยู่ใกล้กับที่ทำงาน ประกอบกับแรงกดดันจากนายจ้าง ทำให้เมื่อเดือนที่ผ่านมา น้องสาวจึงรีบตกลงเช่าห้องพักห้องหนึ่งซึ่งอยู่บนชั้น 2 ของอาคารที่พัก Block 501 บนถนน Street 51 ซึ่งทางผู้ให้เช่าระบุว่า เป็นห้องขนาดเล็กที่มีพื้นที่ใช้สอยจำกัด 

เช่าห้อง 2 หมื่น สภาพสุดช็อก
ภาพจาก X@ODNMalaysia

          น้องสาวของลิ่วได้จ่ายเงินไป 900 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 22,000 บาท) โดยรวมค่าเช่า 1 เดือน และเงินมัดจำ 1 เดือน โดยที่ไม่ได้ไปดูสถานที่จริงก่อน แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอไปถึงกลับได้พบความจริงที่ไม่คาดคิด เมื่อห้อง ๆ นั้นไม่ได้ถูกปล่อยให้เธอเช่าเพียงคนเดียว แต่แบ่งให้กับหลายคนเช่ามากกว่าสิบชีวิต 


          ที่พักดังกล่าวเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มี 4 ห้องย่อย แต่ภายในห้องนั้นกลับมีผู้เช่ามากกว่า 14 ราย อาศัยอยู่อย่างเบียดเสียด โดย 2 ห้องแรก มีผู้อาศัยอยู่ห้องละ 6 คน อีกห้องหนึ่งมีคู่ชายหญิงอยู่ด้วยกัน 2 คน ส่วนห้องสุดท้ายไม่ชัดเจนว่ามีผู้อาศัยอยู่กี่คน 

          จากภาพที่น้องสาวของลิ่วถ่ายมานั้น แสดงให้เห็นว่า ในแต่ละห้องย่อยจะมีเตียง 2 ชั้น จำนวน 3 เตียง โดยจะมีแผงกั้นแยกห้องเอาไว้จนเหลือเพียงทางเดินแคบ ๆ มีผ้าเช็ดตัวหรือผ้าปูที่นอนใช้เป็นม่านชั่วคราวเพื่อความเป็นส่วนตัว มีเสื้อผ้าแขวนอยู่ที่หน้าต่าง และผนัง ห้องพักรกและสกปรกมาก มีรองเท้าและกระเป๋าเดินทางวางอยู่เต็มทางเดิน  

เช่าห้อง 2 หมื่น สภาพสุดช็อก
ภาพจาก X@ODNMalaysia

          ห้องที่น้องสาวของหลิ่วได้พักนั้นอยู่ในห้องนอนใหญ่ แต่หน้าต่างเปิดไม่ได้ และที่น่าตกใจที่สุดคือ เธอต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้เช่าคนอื่น ๆ ซึ่งทั้งสกปรกและมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งผู้เช่าต้องต่อคิวเข้าห้องอาบน้ำส่วนเสื้อผ้าต้องแขวนไว้ข้างนอกอาคารเพื่อให้แห้ง

          น้องสาวของลิ่ว อธิบายว่า "สภาพที่อยู่นี้เลวร้ายเกินไป ถึงขั้นอยู่ไม่ได้" โดยหลังจากพยายามเข้าพักที่นั่นได้ประมาณ 10 วัน แต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหว และตัดสินใจรีบย้ายออกมาโดยไม่รอเวลาที่จะขอค่าเช่าคืน  

ขอบคุณข้อมูลจาก MS News 


