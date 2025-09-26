อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย สายมูตามแม่ เล่าประสบการณ์จริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

HILIGHT
           อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย กับความเชื่อเรื่องสายมูตามแม่ เล่าประสบการณ์จริงที่เจอมา ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ 

อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย
ภาพจาก Instagram alex_albon 

           อเล็กซ์ อัลบอน (Alex Albon) นักแข่งรถ Formula 1 (F1) ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีโลก โดยลงแข่งในนามประเทศไทย จนประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ทำให้เขาเป็นนักแข่งชาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์พาธงชาติไทยขึ้นสู่โพเดียม F1 และมีแฟน ๆ ผู้ชื่นชอบมากมายทั่วโลก  

           โดยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 บัญชี X @63grussell63 ได้โพสต์คลิปวิดีโอสัมภาษณ์อเล็กซ์ ในช่วงที่เขาพูดถึงความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามแม่ของเขาที่เป็นชาวไทย โดยอเล็กซ์ เปิดใจเล่าว่า เขาพยายามที่จะไม่งมงายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มาก แต่ก็ได้เผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้ต้องเชื่อ

           อเล็กซ์ อัลบอน เผยว่า เขามีสายสิญจน์ผูกข้อมือเส้นหนึ่ง ซึ่งพระท่านหนึ่งมอบให้มา เขาเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้ เสมือนเป็นเครื่องลางนำโชค โดยเขาได้ใส่สายสิญจน์เส้นนี้มานานอยู่ประมาณ 5 เดือน ก่อนที่จะถอดออก ซึ่งผลลัพธ์หลังจากแข่งขันล่าสุดที่ออกมาก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องกลับไปใส่มันอีกครั้ง 

อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย
ภาพจาก Instagram alex_albon 


ประวัติ อเล็กซ์ อัลบอน คือใคร ?


           อเล็กซ์ อัลบอน หรือชื่อเต็ม อเล็กซานเดอร์ อัลบอน อังศุสิงห์ เกิดที่อังกฤษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2539 ปัจจุบันอายุ 29 ปี พ่อเป็นชาวอังกฤษ และแม่เป็นคนไทย 

           อเล็กซ์ เติบโตในวงการมอเตอร์สปอร์ตตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มต้นการแข่งขันโกคาร์ท เมื่ออายุ 8 ขวบ และประสบความสำเร็จในระดับเยาวชน ก่อนจะเข้าสู่วงการ F1 โดยเข้าร่วมทีม Toro Rosso ซึ่งเป็นทีมในสังกัดของ Red Bull ในปี 2562 ก่อนจะย้ายไปอยู่ทีมหลักของ Red Bull Racing ในช่วงกลางฤดูกาล  

           ในปี 2563 อเล็กซ์สามารถพาธงชาติไทยขึ้นสู่โพเดียมได้สำเร็จถึง 2 ครั้ง โดยจบในอันดับที่ 3 จากนั้นในปี 2565 อเล็กซ์ได้ย้ายไปเข้าร่วมทีม Williams Racing และอยู่จนถึงปัจจุบัน 

อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย
ภาพจาก Instagram alex_albon 

อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย
ภาพจาก Instagram alex_albon 

อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย
ภาพจาก Instagram alex_albon 

อเล็กซ์ อัลบอน นักแข่ง F1 ลูกครึ่งไทย
ภาพจาก Instagram alex_albon 



ขอบคุณข้อมูลจาก Formula1


