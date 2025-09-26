หนุ่มอวดคลิป ให้หลานตัวน้อยขับรถให้นั่ง - อ.เจษฎา แสดงความเห็นเรื่องนี้ ใครบ้างโดนโทษ

โลกออนไลน์วิจารณ์หนัก คลิปหนุ่มโพสต์อวดให้หลานวัยอนุบาลขับรถกระบะโชว์ ด้าน อ.เจษฎา ชี้ชัดผิดกฎหมายชัดเจน พ่อแม่มีส่วนผิดด้วย
กลายเป็นคลิปที่กำลังถูกแชร์ในโลกออนไลน์ กรณีวันที่ 25กันยายน 2568 มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์คลิประบุว่า เมื่อหลานขับรถให้เรานั่ง จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างมาก ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเสี่ยงเกิดอันตรายต่อเด็กและเพื่อนร่วมถนน
จากคลิปพบว่ามีผู้ชายซึ่งเป็นวัยผู้ใหญ่ นั่งอยู่ที่ตำแหน่งคนขับ ส่วนอีกคนอยู่เบาะผู้โดยสารด้านหน้า แต่คนขับนั้นให้เด็กชายวัยอนุบาลเป็นคนบังคับพวงมาลัยรถ ซึ่งบางช่วงเด็กขับรถหมุนหักเลี้ยวเข้าซอย ส่วนผู้ใหญ่นั้นเป็นคนเหยียบคันเร่งและเปลี่ยนเกียร์ บางช่วงเด็กยังบีบแตรเล่น รวมทั้งหันมามองกล้องอีกด้วย
อ.เจษฎา เตือนผิดกฎหมายชัดเจน ปล่อยเด็กขับรถพ่อแม่มีความผิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
ด้าน นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แชร์คลิปดังกล่าว พร้อมระบุว่า ผิดกฎหมายชัดเจนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ มาตรา 56 ภายใต้บังคับมาตรา 43 และมาตรา 57 กำหนดห้ามมิให้เจ้าของรถหรือผู้ขับรถ ยินยอมให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตขับรถประเภทอื่นที่ไม่สามารถใช้แทนกันได้ มาขับรถของตนหรือรถที่ตนเป็นผู้ขับ
มาตรา 60 ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 6 (2) (3) (4) หรือ (5) มาตรา 6/1 วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 14 มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 18 วรรคหนึ่ง มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 หรือมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
นอกจากนี้ การที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลานนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปใช้ โดยที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ถือได้ว่าเป็นการปล่อยปละละเลยในการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (3) ที่บัญญัติไว้ว่า หากเด็กกระทำความผิด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ