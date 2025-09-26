HILIGHT
เปิดภาพหมูเด้งล่าสุด เพียงแค่ผ่านไป 3 เดือน กลายเป็นไวรัลคนแชร์ 2,700 ครั้ง

เปิดภาพหมูเด้งล่าสุด เพียงแค่ผ่านไป 3 เดือน
          ช่วงปีที่แล้ว หมูเด้ง ฮิปโปแคระแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร้อนแรงมาก ๆ จนมาเยี่ยมชมจนแน่นไปหมด แต่เมื่อหมูเด้งโตขึ้น ความแมสก็ลดลงไปบ้าง

          วันที่ 26 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง มีการโพสต์วิวัฒนาการของหมูเด้งกับไวรัลถุงน่องตาข่าย ที่ถ่ายตอนหมูเด้ง 9 เดือน กับตอน 1 ปี 2 เดือน ว่าต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ

          ในตอน 9 เดือน เงาของตะแกรงเหล็กยังอยู่แค่ส่วนขาหลัง แต่พอ 1 ปี 2 เดือน กลับลึกเข้ามาถึงกลางดำตัว หมูเด้งตัวใหญ่ขึ้นมาก ทำให้คนแชร์รูปนี้ไปกว่า 2,700 ครั้งแล้ว พร้อมกับแซวว่า ถุงน่องยืดได้ ถุงน่องทนมาก

เปิดภาพหมูเด้งล่าสุด เพียงแค่ผ่านไป 3 เดือน กลายเป็นไวรัลคนแชร์ 2,700 ครั้ง อัปเดตล่าสุด 26 กันยายน 2568 เวลา 16:47:57
