เปิดภาพหมูเด้งล่าสุด เพียงแค่ผ่านไป 3 เดือน กลายเป็นไวรัลคนแชร์ 2,700 ครั้ง จากเรื่องถุงน่องตาข่าย ทำไมมันขยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง
ช่วงปีที่แล้ว หมูเด้ง ฮิปโปแคระแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร้อนแรงมาก ๆ จนมาเยี่ยมชมจนแน่นไปหมด แต่เมื่อหมูเด้งโตขึ้น ความแมสก็ลดลงไปบ้าง
วันที่ 26 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ขาหมู แอนด์เดอะแก๊ง มีการโพสต์วิวัฒนาการของหมูเด้งกับไวรัลถุงน่องตาข่าย ที่ถ่ายตอนหมูเด้ง 9 เดือน กับตอน 1 ปี 2 เดือน ว่าต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อ
ในตอน 9 เดือน เงาของตะแกรงเหล็กยังอยู่แค่ส่วนขาหลัง แต่พอ 1 ปี 2 เดือน กลับลึกเข้ามาถึงกลางดำตัว หมูเด้งตัวใหญ่ขึ้นมาก ทำให้คนแชร์รูปนี้ไปกว่า 2,700 ครั้งแล้ว พร้อมกับแซวว่า ถุงน่องยืดได้ ถุงน่องทนมาก
