นักศึกษาป.เอก เผยเคล็ดลับสุดประหยัด กินโปรตีนจากอาหารแมว ราคาถูกแถมผมสวย

          นักศึกษาปริญญาเอก เผยเคล็ดลับสุดประหยัดเรียนต่างแดน กินโปรตีนจากอาหารแมวผสมถั่ว ทั้งราคาถูก แถมผมสวย 

นักศึกษาป.เอก เผยเคล็ดลับสุดประหยัด

          วันที่ 24 กันยายน 2568 เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวชวนอึ้งที่เป็นประเด็นถกเถียงร้อนแรงบนสังคมออนไลน์ของจีน เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกรายหนึ่งซึ่งไปเรียนที่ต่างประเทศ ได้แชร์เคล็ดลับการใช้ชีวิตสุดประหยัดที่เรียกว่าเข้าขั้นตระหนี่ หรือขี้เหนียว โดยการกินอาหารแมวเพื่อให้ร่างกายได้รับโปรตีนตามที่ต้องการ 

          นักศึกษาหนุ่มรายนี้เรียกตัวเองว่าเป็น "ชาวจีนที่ประหยัดที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์" และเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียในชื่อว่า "คนขี้งกจอมเจ้าเล่ห์" ซึ่งมีผู้ติดตามราว 12,000 ราย เขาสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งในระหว่างเรียนเขาได้ทำงานไปด้วยจนสามารถเก็บเงินได้ 300,000 หยวน (ราว 1.35 ล้านบาท) 

          ต่อมา หนุ่มรายนี้ได้สมัครศึกษาต่อปริญญาเอกด้วยทุนส่วนตัว ที่สถาบันวิจัยชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องค่าครองชีพสูง เขาจึงจำเป็นต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยการจำกัดค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด ถึงขนาดใช้วิธีบริจาคเลือดเพื่อแลกกับอาหารฟรี

          นักศึกษาหนุ่ม กล่าวว่า "ในสวิตเซอร์แลนด์ นักศึกษาปริญญาเอกต้องใช้เงินประมาณ 1,000-1,500 ฟรังก์สวิส (ราว 40,000-60,000 บาท) ต่อเดือน ผมเห็นนักศึกษาหลายคนที่ใช้ทุนตัวเอง ต้องลาออกเมื่อถึงปี 3 เพียงเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ นี่เป็นสิ่งที่ผมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาด ก่อนที่ผมจะมาสวิตเซอร์แลนด์ ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะใช้ชีวิตอย่างประหยัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้" 

          เขาเชื่อว่า "การประหยัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง" โดยในโพสต์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเขา เขาได้เผยกลยุทธ์สุดแปลกเหนือความคาดหมายในการเสริมโปรตีนเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อ นั่นคือการกินอาหารแมวที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ต 

          "เมื่อลองคำนวณดูแล้ว อาหารแมว 3 กิโลกรัม ราคาเพียง 3.75 ฟรังก์สวิส (ราว 150 บาท) และมีโปรตีนสูงถึง 32 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า 1 ฟรังก์สวิส ให้โปรตีนถึง 256 หน่วย ซึ่งคุ้มค่ากว่าอาหารแมวทุกชนิดที่ผมเคยเจอในสวิตเซอร์แลนด์" นักศึกษาหนุ่ม กล่าว


          อย่างไรก็ดี เขาเตือนว่าอย่าผสมอาหารแมวกับนมเด็ดขาด แต่ให้ใช้วิธีการกินกับถั่วลิสง จะช่วยกลบกลิ่นได้และยังช่วยให้อิ่มท้องได้นานขึ้นด้วย นอกจากนี้ เขาอ้างว่า อาหารแมวยังมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึง นั่นคือช่วยให้ผมนุ่มสลวย ไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่เห็นผล แต่ยังรวมไปถึงเพื่อนของเขาซึ่งมีปัญหาผมร่วง เมื่อกินอาหารที่มีส่วนผสมที่ทำให้ขนเงางาม ผมของเขาก็ดูดีขึ้นมาก 
 
          นอกจากนี้เขายังแชร์วิธีการอื่นที่เรียกว่า "การประหยัดอย่างมีสุขภาพดี" ด้วยการไปบริจาคโลหิต เพื่อได้อาหารฟรีมาจำนวนมาก เช่น แซนด์วิช ซุป มันฝรั่งทอด เยลลี่ และช็อกโกแลต รวมทั้งเครื่องดื่มต่าง ๆ 

          "จริง ๆ แล้วมันเหมือนบุฟเฟต์เลย ผมมักจะกำหนดเวลาบริจาคโลหิตไว้ตอนเที่ยง เพราะซุปจะร้อนที่สุดและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุด" 

          โดยหลังจากที่เขาได้รับทุนการศึกษาที่สวิตเซอร์แลนด์ เขาวางแผนที่จะไปเริ่มโครงการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในสหรัฐอเมริกา และตั้งใจจะใช้ชีวิตอย่างประหยัดต่อไปที่นั่น 

ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 


โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2568 เวลา 17:30:45
