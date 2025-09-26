เตือนภัยของเล่นอันตราย เกือบทำให้ลูกเสียนิ้ว กระแสตีกลับรุนแรงจนแอดมินปิดเมนต์

เตือนภัยของเล่นอันตราย เกือบทำให้ลูกเสียนิ้ว เพราะเตารีดปลอม สุดท้ายกระแสตีกลับ ทัวร์ลงก่อนจะโทษตัวเอง ให้โทษคนอื่นก่อน
วันที่ 26 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์เตือนภัยของเล่นอันตรายที่ทำให้ลูกเกือบนิ้วขาด มีรายละเอียดดังนี้
เตือนภัยของเล่นอันตราย ทำให้ลูกเกือบนิ้วขาด
เรื่องของเรื่องมีร้านของเล่นหนึ่ง ขายเตารีดปลอมให้
น้องชอบเล่นมาก เอาไปรีดทุกวัน จนวันหนึ่ง เค้าอยากมาจับของจริง เพราะคิดว่ามันไม่อันตราย จังหวะที่เรา รีดผ้าทิ้งไว้ แล้วไปกินข้าว น้องก็แอบมาเล่นด้วยความคุ้นชิน จึงทำให้ มันร้อนโดนมือน้อง จนน้องกรี๊ดออกมาด้วยความเจ็บปวด จนต้องรีบพาไปหาหมอ
สุดท้ายพอกลับบ้านมาก็ได้รีบทำลายของเล่นชิ้นนี้ และเอาไปทิ้ง เตือนภัยบ้านไหนเจอของเล่นแบบนี้อย่าเอาให้ลูกเล่น มันอันตรายมากจริง ๆ
ชาวเน็ตมองเรื่องนี้ว่า สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นเพราะความประมาทของแม่มากกว่า ไม่ใช่ความผิดของของเล่น เพราะถ้าหากแม่ไม่ทิ้งเตารีดเอาไว้ ลูกก็คงไม่ไปจับ เรื่องนี้ทัวร์ลงหนักจนแอดมินต้องปิดคอมเมนต์เรียบร้อย
ชาวเน็ต เห็นต่างจนทัวร์ลง
