HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เตือนภัยของเล่นอันตราย เกือบทำให้ลูกเสียนิ้ว กระแสตีกลับรุนแรงจนแอดมินปิดเมนต์

          เตือนภัยของเล่นอันตราย เกือบทำให้ลูกเสียนิ้ว เพราะเตารีดปลอม สุดท้ายกระแสตีกลับ ทัวร์ลงก่อนจะโทษตัวเอง ให้โทษคนอื่นก่อน

เตารีดปลอม

          วันที่ 26 กันยายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีการโพสต์เตือนภัยของเล่นอันตรายที่ทำให้ลูกเกือบนิ้วขาด มีรายละเอียดดังนี้

          เตือนภัยของเล่นอันตราย ทำให้ลูกเกือบนิ้วขาด

          เรื่องของเรื่องมีร้านของเล่นหนึ่ง ขายเตารีดปลอมให้

          น้องชอบเล่นมาก เอาไปรีดทุกวัน จนวันหนึ่ง เค้าอยากมาจับของจริง เพราะคิดว่ามันไม่อันตราย จังหวะที่เรา รีดผ้าทิ้งไว้ แล้วไปกินข้าว น้องก็แอบมาเล่นด้วยความคุ้นชิน จึงทำให้ มันร้อนโดนมือน้อง จนน้องกรี๊ดออกมาด้วยความเจ็บปวด จนต้องรีบพาไปหาหมอ

เตารีดปลอม

          สุดท้ายพอกลับบ้านมาก็ได้รีบทำลายของเล่นชิ้นนี้ และเอาไปทิ้ง เตือนภัยบ้านไหนเจอของเล่นแบบนี้อย่าเอาให้ลูกเล่น มันอันตรายมากจริง ๆ

ชาวเน็ต เห็นต่างจนทัวร์ลง


          ชาวเน็ตมองเรื่องนี้ว่า สาเหตุที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นเพราะความประมาทของแม่มากกว่า ไม่ใช่ความผิดของของเล่น เพราะถ้าหากแม่ไม่ทิ้งเตารีดเอาไว้ ลูกก็คงไม่ไปจับ เรื่องนี้ทัวร์ลงหนักจนแอดมินต้องปิดคอมเมนต์เรียบร้อย


เตารีดปลอม

เตารีดปลอม






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตือนภัยของเล่นอันตราย เกือบทำให้ลูกเสียนิ้ว กระแสตีกลับรุนแรงจนแอดมินปิดเมนต์ โพสต์เมื่อ 26 กันยายน 2568 เวลา 21:15:33 1,177 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย