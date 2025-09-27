HILIGHT
ชื่นชม ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลังพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน

 
            ชื่นชม ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี ช่วยชาวต่างชาติป่วยบนเครื่องบิน เผยมีทั้งหมอและพยาบาลช่วยกันดูแลเต็มที่ จนผู้ป่วยปลอดภัย

ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลับพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลับพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

             เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี เผยแพร่เรื่องราว ชื่นชมพยาบาลผู้ทำความดี หลังเกิดเหตุผู้โดยสารชาวต่างชาติมีอาการป่วยบนเครื่องบินของการบินไทย โดยผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ริมฝีปากเริ่มม่วง เหงื่อแตก คลำชีพจรได้เบา วัดความดันไม่ขึ้น มีประวัติเจ็บป่วยเดิม ความดันโลหิตสูง ทานยาประจำ

             ระหว่างนั้น มีบุคลากรการแพทย์อยู่บนเครื่องบินเข้าให้การช่วยเหลือ คือแพทย์ ENT (แพทย์หู คอ จมูก) และ ร.อ.หญิง นิชานาถ ภูวนารถ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 

             โดยมีการประเมินอาการและช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ออกซิเจน ให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด กลูโคสทางเส้นเลือด และได้แจ้งทีมลูกเรือประสาน เตรียมรถพยาบาลมารับเพื่อส่งต่อ เมื่อเครื่องลงจอด มีทีมมารับ ส่งต่อข้อมูลอาการและการช่วยเหลือช่วงเกิดเหตุการณ์ 

             ทั้งนี้ ผู้ป่วยได้แอดมิตที่โรงพยาบาลสนามบิน นอนรอต่อเครื่องไปประเทศฟินแลนด์ โดยผู้ป่วยปลอดภัยและอาการดีขึ้น สีหน้าสดชื่น หายใจไม่เหนื่อยแล้ว น้ำตาลในเลือด ความดัน และชีพจร อยู่ในเกณฑ์ปกติ

             ทางเพจยังชื่นชมว่า นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพยาบาลทหารไทย ที่ได้ใช้วิชาชีพในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปลอดภัย

ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลับพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน

ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลับพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

             ขณะเดียวกันพบชาวเน็ตรายหนึ่ง ซึ่งเป็นลูกเรือบนเที่ยวบินดังกล่าว ยังร่วมคอมเมนต์บนผ่าน ข่าวทหาร แสดงความขอบคุณทั้งคุณหมอและพยาบาลที่แสดงตัวช่วยเหลือในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยระบุว่า ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาเร่งด่วน เครื่องใกล้ถึงพื้นแล้ว ทางคุณหมอและพยาบาลก็ช่วยดูแลผู้โดยสารเต็มกำลังจนมีอาการดีขึ้น 

             แต่ด้วยความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดูแลความปลอดภัยสำหรับการเตรียมลงจอด รวมถึงการทำเอกสารส่งตัวสำหรับการรักษาของคนไข้ ด้วยเวลากระชั้นชิดจึงไม่ได้ขอข้อมูลของคุณพยาบาลไว้ ทำให้ไม่รู้จะติดต่อกลับเพื่อขอบคุณอย่างไร จึงดีใจอย่างยิ่งที่เห็นโพสต์นี้และกราบขอบพระคุณทั้งคู่อีกครั้ง 

ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลับพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน

ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลับพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
 



ชื่นชม ผู้กองพยาบาลทหาร ทำความดี หลังพบนาทีฉุกเฉิน ฝรั่งป่วยบนเครื่องบิน อัปเดตล่าสุด 27 กันยายน 2568
