แฟนอาร์เซนอล เอาผิดแอดมินเพจดัง ซื้อทริปดูบอลแต่ถูกลอยแพ 70 ชีวิต อ้างจองตั๋วผิดเดือน

 
          แฟนบอลอาร์เซนอล รวมตัวแจ้งความ แอดมินเพจดัง - บริษัททัวร์ ปมลอยแพที่สนามบิน เกมอุ่นเครื่องที่สิงคโปร์ ความเสียหายนับล้านบาท

แฟนอาร์เซนอล แจ้งความเพจดัง ลอยแพทัวร์ดูบอลสิงคโปร์ สูญนับล้าน
ภาพจาก ข่าวช่อง 3

          วันที่ 26 กันยายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหาย ซึ่งเป็นแฟนบอลทีมอาร์เซนอล จำนวน 10 คน จากทั้งหมด 70 คนรวมตัวกันเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปคบ. เพื่อแจ้งความเอาผิดกับแอดมินเพจฟุตบอลชื่อดัง ที่มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน และ บริษัททัวร์ ที่ร่วมกันจัดทัวร์ไปชมการแข่งขันฟุตบอลพรีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง แต่พอถึงเวลาแฟนบอลกลับถูกลอยที่สนามบินดอนเมือง อ้างจองตั๋วผิดเดือน เบื้องต้นพบมูลค่าความเสียหายรวมกว่าล้านบาท โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

          ผู้เสียหายร่วมกันเปิดเผยว่า พวกตนเป็นแฟนคลับทีมอาร์เซนอล และต้องการไปชมทีมลงแข่งอุ่นเครื่อง จึงจองแพ็กเกจทัวร์เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ ในราคา 28,500 บาทต่อคน โดยแพ็กเกจครอบคลุมตั๋วเครื่องบินและเข้าชมการซ้อมแบบเปิดของอาร์เซนอลในวันที่ 25 กรกฎาคม และนัดที่อาร์เซนอลพบกับนิวคาสเซิล ในวันที่ 27 กรกฎาคม ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

          แต่เมื่อทุกคนเดินทางไปถึงสนามบินดอนเมือง ในเวลา 05.00 น. กลับพบว่า ไม่มีตั๋วเครื่องบิน ทางผู้จัดอ้างว่าเอเจนซีจองตั๋วเครื่องบินผิดเดือน พร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายหาทางซื้อตั๋วเครื่องบินเดินทางไปเองก่อน ด้วยความตั้งใจที่จะไปชมทีมรัก แฟนบอลหลายคนจึงต้องจำใจซื้อตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับเองในราคาสูง โดยเฉพาะขากลับซึ่งตรงกับวันชาติสิงคโปร์ ทำให้ตั๋วมีราคาสูงกว่าปกติมาก



          หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ทางเพจและเอเจนซีทัวร์กลับไม่มีการรับผิดชอบใด ๆ โดยเอเจนซีทัวร์อ้างว่าถูกลูกน้องในบริษัทโกง และได้ไปแจ้งความเอาผิดไว้แล้วเช่นกัน

          กลุ่มผู้เสียหายกล่าวว่า เนื่องจากเรื่องล่าช้าและไม่มีความคืบหน้า จึงนัดรวมตัวกันมาร้องเรียนต่อ บก.ปคบ. เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบเพจแลบริษัททัวร์ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นอีก เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องและสอบปากคำผู้เสียหายเพื่อรวบรวมหลักฐาน ก่อนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

          นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า กลุ่มผู้เสียหายจากการทัวร์ฟุตบอลที่สิงคโปร์และฮ่องกงจำนวนมาก จะเดินทางมาแจ้งความต่อ บก.ปคบ. เพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 4 ตุลาคมนี้



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 







