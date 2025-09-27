บุกค้น 5 จุด ทลายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม อึ้งสภาพหม้อต้ม - ผสมยา เรียงเป็นถัง ๆ พบเชื่อมโยงเครือข่ายเดิม ถูกจับหลายรอบยังทำซ้ำ
วันที่ 26 กันยายน 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้น 5 จุด ทลายโรงงาน กวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมรายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย โดยสามารถตรวจยึดยาแก้ไอปลอมกว่า 172,000 ขวด พร้อมวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต รวมมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท
สืบเนื่องจากกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการเฝ้าระวังหลังพบการใช้ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้ ผิดวัตถุประสงค์ ในกลุ่มวัยรุ่น โดยนำมาผสมกับน้ำกระท่อมเพื่อสร้างความมึนเมา หรือที่รู้จักกันในชื่อ "4x100" ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้กลุ่มวัยรุ่นยกระดับไปสู่การเสพสารเสพติดอื่นที่รุนแรงมากขึ้น
โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นเครือข่ายโรงงานผลิตยาแก้ไอปลอม จนกระทั่งสืบสวนหาข่าวรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่ากลุ่มผู้ผลิตยาแก้ไอปลอมเครือข่ายเดิม ย้ายสถานที่ผลิตและกับเก็บยาแก้ไอปลอมอีกโดยมีพื้นที่เกี่ยวข้องอยู่ใน กรุงเทพมหานคร และ จ.ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและหมายค้นได้ในที่สุด และสามารถจับกุมตัว น.ส.ไอลดา (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดปทุมธานี ในข้อหา "ร่วมกันผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันผลิตยาปลอม"
ต่อมาในวันที่ 22 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้ร่วมกับกับเจ้าหน้าที่ อย. นำหมายค้นเข้าตรวจค้นสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการขายยาแก้ไอปลอม จำนวน 5 จุด ดังนี้
1. สถานที่ผลิตและแบ่งบรรจุ โกดังแห่งหนึ่ง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ตรวจยึดยาแก้ไอปลอม วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ดังนี้
- ยาแก้ไอสำเร็จรูปปลอม ยี่ห้อ ดาทิสซิน (Datissin) จำนวน 36,400 ขวด
- ขวดพลาสติกบรรจุยาแก้ไอปลอม (ยังไม่ติดฉลาก) จำนวน 3,200 ขวด
- ขวดพลาสติกเปล่าสำหรับใช้บรรจุยาแก้ไอปลอม จำนวน 123,467 ขวด
- สติ๊กเกอร์ฉลากยาแก้ไอปลอม จำนวน 1 กระสอบ
2. สถานที่ผลิต (ต้มยาแก้ไอ) โกดังแห่งหนึ่ง ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ตรวจยึดวัตถุดิบ ขวดบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการผลิต ที่ใช้ในการต้มยาแก้ไอ
- สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาแก้ไอปลอม จำนวน 16 รายการ
- น้ำตาลทรายขาว 375 กก.
- หม้อต้มสำหรับใช้ผสมยา 5 หม้อ
- ถังพักยาขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง
- แก๊สหุงต้มขนาด 48 กก. จำนวน 11 ถัง
- เครื่องชั่ง เครื่องบรรจุ เครื่องติดฉลาก เครื่องตอกฝา เครื่องปั๊มลม จำนวน 11 รายการ
- อุปกรณ์การผลิตอื่น เช่น ขวดเปล่า ฉลากยา กล่องกระดาษ อุปกรณ์ตัก บรรจุยาฯ ฯลฯ
3. สถานที่จัดเก็บและส่งยาแก้ไอปลอม ภายในบ้านพัก ภายในซอยกำนันแม้น 12 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ตรวจยึดยาแก้ไอปลอมยี่ห้อ ดาทิสซิน จำนวน 5,750 ขวด
4. ห้องพักย่านถนนพระราม 2 ซอย 54 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพทหานคร ตรวจยึด สมุดบัญชีเงินฝาก 10 บัญชี โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 4 เครื่อง หนังสือเดินทาง 2 เล่ม เครื่องนับธนบัตร และสมุดจดบันทึกข้อมูลการซื้อขายยาแก้ไอ
5. สถานที่ผลิต ภายในโกดังแห่งหนึ่ง หมู่ 13 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตรวจยึดวัตถุดิบ ขวดบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการผลิต ที่ใช้ในการต้มยาแก้ไอ
- ถังกวน ถังบรรจุ 107 ถัง
- เตาแก๊ส เครื่องบรรจุ เครื่องหมุนฝา 19 รายการ
- ขวดเปล่า วัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 116 รายการ
รวมตรวจค้น 5 จุดตรวจยึด ยาแก้ไอปลอมรวมทั้งสิ้น 170,000 ขวด โดยเป็นยาแก้ไอปลอม ยี่ห้อ ดาทิสซิน จำนวนกว่า 40,000 ขวด ขวดเปล่ารอการบรรจุกว่า 120,000 ขวด รวมถึงวัตถุดิบอุปกรณ์ในการผลิตจำนวนมาก รวมมูลค่าของกลางกว่า 20,000,000 บาท
จากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายผู้กระทำความผิด จะย้ายสถานที่ผลิตอย่างสม่ำเสมอ โดยกระจายจุดผลิต บรรจุ และกระจายสินค้าให้แยกห่างจากกันในหลายพื้นที่ จากนั้นนำส่วนผสม วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่าง ๆ มาลักลอบผลิต เพื่อให้ยากแก่การติดตาม ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเป็นเครือข่ายเดิมที่เคยถูกเข้าตรวจค้นดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการตรวจค้นไปแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2567, มกราคม 2568, เมษายน 2568 และมิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา แต่ยังกระทำผิดซ้ำซากโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค หวังแต่ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ สร้างปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวม
เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
1. ฐานผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท
2. ฐานผลิต และขายยาปลอม โทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000 - 50,000 บาท
