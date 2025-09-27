เจ้าของแบรนด์ฉะ นารา เครปกะเทย ร่ายยาวปมยกเลิกงาน ไม่จ่ายค่าจ้างอีก 1 แสน

นารา เครปกะเทย ดราม่าอีก เจ้าของแบรนด์ยกเลิกงาน ไม่จ่ายค่าจ้างที่เหลือ 1 แสน ถามงานยังได้ไม่ครบ ทำไมยกเลิกไม่ได้ คุณภาพทำส่ง ๆ โพสต์กัดลูกค่าฉ่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารา เครปกะเทย
เป็นที่จับตาสำหรับดราม่ารอบใหม่ของ นารา เครปกะเทย หลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีการโพสต์ข้อความ "มีเรื่องมาอีกแล้ว แต่ไม่ขอพูดอะไรนะคะ เพราะตั้งแต่มีเรื่องของ จขบ รอบนั้น นิ่งมาตลอดเปลี่ยนตัวเองมาตลอด พูดแค่นี้ว่าถ้ากางหลักฐานมา คุณแม่ ๆ ก็น็อคคะ แค่อยากไม่ให้คนมองไม่ดีมีเรื่องแต่กับ จขบ และค่าจ้างที่เหลือต้องจ่ายด้วยนะคะจุบ"
เจ้าของแบรนด์ยกเลิกกลางคัน ไม่จ่ายที่เหลืออีก 1 แสน
จนต่อมา เพจ จ๊อกจ๊อก ออกมาเปิดเผยว่า นารา เครปกะเทย ถูกเจ้าของแบรนด์ยกเลิกงานกลางคัน ไม่ขอจ่ายเงินส่วนที่เหลือกว่า 1 แสนบาท ซึ่ง นารา เล่าว่าก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากัน ตนก็ทำตามแผนงานที่วางไว้ตลอด ส่งงานตรงตามดีล แต่ทางเจ้าของแบรนด์ยังอยากให้เล่นใหญ่ มีคนเยอะในคลิป ซึ่งตนก็ได้แก้ไขและทำตามที่ตกลงกัน
แต่ฝั่งเจ้าของแบรนด์ยังไม่พอใจ เพราะเห็นนาราได้ให้แบรนด์อื่นมีกระแส มีชื่อติดหู แต่ของตัวเองยังไม่แมสไม่ปัง จึงพยายามขอปรับเปลี่ยนไปเป็นโพสต์รูปบ้าง แบบแบรนด์อื่น ซึ่งนาราก็ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนสโคปงาน เพราะไม่ได้ดีลกันตั้งแต่แรก และเสนอว่าจะโพสต์ให้งานสุดท้ายแทน
ฝั่งนารายังเหลือที่คลิปที่ต้องโพสต์อีก 15 คลิป และต้องจ่ายที่เหลืออีก 1 แสนบาท แต่ทางเจ้าของแบรนด์ได้ขอยกเลิกก่อน ซึ่งเงินก้อน 1 แสนบาทที่เหลือทางนาราเคยร้องขอให้จ่ายก่อนแล้ว แต่ทางเจ้าของแบรนด์ก็ยืนยันเอาตามที่ดีลตอนแรก คือก้อนสุดท้ายขอจ่ายหลังจบงานสุดท้ายแล้วเท่านั้น
ส่วนต้นเหตุที่ทำให้เจ้าของแบรนด์ทักแชตมาขอยกเลิกงาน เพราะเห็นนาราโพสต์หน้าเพจว่ามีเรื่องกับเจ้าของแบรนด์อีกแล้ว ซึ่งทางนาราอ้างว่าโพสต์นั้นหมายถึงอีกแบรนด์ ไม่ใช่ของเจ้านี้ แต่เจ้าของแบรนด์ได้แคปส่งแชตมาวีน ไม่ขอร่วมงานต่อและไม่จ่ายส่วนที่เหลือ ขอให้แยกย้ายไม่ต้องลงคลิปให้ครบแล้ว
ทำให้นารารู้สึกว่าไม่ยุติธรรมกับตนเอง เพราะได้ลงเงินกับแบรนด์นี้ไปล่วงหน้าแล้วหลายคลิป แต่จู่ ๆ ถูกยกเลิกงานและไม่จ่ายส่วนที่เหลือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารา เครปกะเทย
เจ้าของแบรนด์ชี้แจง แฉจ้างงานนารา ไม่ได้คุณภาพ ซ้ำใช้บัญชีม้ารับเงิน ?
ล่าสุด (27 กันยายน 2568) ฝั่งของ แพรว เจ้าของแบรนด์ โพสต์เฟซบุ๊ก Praew Patchakul ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น โดยขอเหตุผลว่าทำไมถึงยกเลิกงานที่เหลือไม่ได้ ในเมื่อจ่ายเงินไปแล้ว 250,000 บาท ที่โอนเข้าบัญชีม้าไป เหลืออีก 100,000 บาท ยังไม่จ่าย และเธอก็ยังไม่ได้รับงานครบ เหลืออีก 15 คลิป
พร้อมชี้ว่า หลังเกิดเหตุบอกจะส่งงานทุก 2-3 วันและปรับคอนเทนต์ แต่คุณภาพงานที่ได้รับก็ยังเป็นคอนเทนต์แนวเดิม ที่ทำไป คือทะเลาะกันในตลาดบ้าง รถล้มบ้าง ซึ่งก็เคยทำไปหมดแล้ว
เลยปรึกษากับผู้จัดการว่า มีคอนเทนต์แนวอื่นอีกไหม เพราะเห็นทำให้แบรนด์ล่าสุด ที่อาจจะจ่ายหนักกว่า คอนเทนต์ค่อนข้างแปลกใหม่ และแมส ในเพจ
ลองเปลี่ยนมาลงเป็นรูปแบบสตอรี่บ้าง ทดแทนคลิปไปก็ไม่ติดอะไร รูปกับคลิป งานรูปมันง่ายกว่าอยู่แล้ว แต่ผู้จัดการบอกไม่สามารถโพสต์ให้ได้ เพราะติดสัญญา แล้วสินค้าคนละไลน์กัน
"ของกิน กับยาสระผม สัญญาอะไรเอ่ย กางมาเลยจ๊ะ คลิปก็ไม่ได้แมสสักคลิป เหมือนทำส่ง ๆ ให้จบ ๆ ไป ไม่มีใครเลื่อนผ่านแล้วเจอ ตอนเกิดเหตุ หล่อนบอก หล่อนรู้ว่าทำคอนเทนต์ไหนมา จะปังหรือไม่ปัง อย่ามาเร่ง อย่ามาคาดหวัง คิดเองทำเองได้
พอฉันปล่อยจอย จะดูคุณภาพผลงาน ทำไมคลิปไม่ได้แมสสักคลิปเลยล่ะ แล้วบอกตัวเองเป็น No.1 เรื่องคอนเทนต์ คือถ้าพูดแบบนี้แปลว่ารู้อยู่แล้วสิ ว่าคอนเทนต์นี้จะแมส แต่ไม่เลือกทำให้เรา เราเลยเลือกไม่ไปต่อ กับเงินที่เหลือ 100,000 และเลือกทิ้ง 15 คลิปที่เหลือไปเลย
ยังไงเราขาดทุนอยู่แล้ว เพราะเหมือนเอาเงินไปละลายแม่น้ำเล่นอ่ะค่ะ แล้วโพสต์กัดด่าลูกค้าฉ่ำ แต่เอาจริงมาบอกไม่ได้หมายถึงเรา
แชตไม่ตอบนะ แต่เอาเรื่องเท็จไปเล่าให้เพจจ๊อกจ๊อกฟัง ทั้งหมดให้เค้าโพสต์เป็นฉาก ๆ และมาโพสต์ด่าว่าเงิน 100,000 ถือว่าทำบุญ 'มีปัญหาก็ทักมาอีหน้าตึง' ตอบแชตก่อนเนาะ ก่อนให้ทักไป
ลูกค้าคือศัตรูของเธอที่จะโพสต์ด่าใครตอนไหนก็ได้งั้นหรอ ที่ร้องห่มร้องไห้ บอกจะปรับปรุงตัว ลืมหน้าตัวเองไปแล้วหรอจ๊ะ หรือแสดงตลอดเวลา พลิกลิ้นไปมา และเอาฉันไปพูด ไปด่าฉ่ำในไลฟ์สินค้าของฉัน ว่าเพราะเราทำให้ไม่มีงาน ไม่มีใครกล้าจ้าง ของานหน่อย ตอนนี้มีคนเริ่มจ้าง เริ่มมั่นอีกแล้วหรอคะ ถ้าเป็นทุกคนจะไปต่อกับคนประเภทนี้ไหมคะ
ขอถามหน่อยจ่ะ ขอเงินคืนแต่แรกก็ไม่ให้ หล่อนไม่อยากทำคลิป ฉันไม่อยากจ้างต่อ ก็แค่คืนตังค์ ทุกอย่างก็จบ แต่มาทำแบบนี้ ก็มักง่ายไปนะคะ จะเอาแต่เงินอย่างเดียว"
แพรว ยังชี้ว่า ไม่ใช่เธอคนเดียวที่โดนแบบนี้ มีคนทักมาหาเธอเป็นสิบคน โดนแบบเดียวกันหมด แบรนด์ไหนไม่ดัง เจ้าเล็ก ๆ เจอฟาดงวงฟาดงา เทเขาหมด "อย่ามารับบทเหยื่อค่ะ !!"
ทั้งนี้ ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์มากมาย โดยหลายคนติดใจเรื่องคำว่า "บัญชีม้า" ซึ่งทาง แพรว เข้ามาอธิบายว่า การไม่ใช้ชื่อตัวเองรับเงิน ใช้ชื่อคนอื่นเวียนตลอด ไม่รู้เรียกบัญชี้ม้าไหม ปกติทางเธอจะโอนผ่านบริษัทตลอดถ้าเป็นการจ้างงาน แต่นี่ใช้ชื่อบัญชีคนอื่นมารับเงิน ออกบิลอะไรก็ไม่ได้ หัก ณ ที่จ่าย 3% ก็ไม่ได้
บางส่วนยังสงสัยว่าในเมื่อนาราเคยมีดราม่ามาก่อน ทำไมถึงยังกล้าจ้างงาน ซึ่งทางแพรวก็ชี้ว่า คิดว่าคนเราจะปรับปรุงตัวได้ อันนี้ต้องโทษตัวเองด้วยที่โง่และพลาด
ทั้งนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าฝั่ง นารา จะชี้แจงถึงเรื่องนี้อย่างไร