HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ส่องชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา พุ่งแรงทั้งสายราชการ - งานในวงการ สู่บทบาท ปลัดอำเภอ

 
           อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา สาวสวยคนดัง เส้นทางก้าวหน้าทั้งงานราชการ และวงการบันเทิง ล่าสุดสู่บทบาท ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ 




อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

           เป็นอีกหนึ่งข้าราชการสาวสวยที่ถูกจับตาในแวดวงสังคม สำหรับ ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ล่าสุดยิ่งเป็นที่สนใจ หลัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอยืมตัวมาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทำให้หลายคนอยากรู้จักเธอมากขึ้นว่าเป็นใครและมีเส้นทางชีวิตอย่างไร
 
อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

ประวัติส่วนตัวของ ผู้กองแคท


           ร.ต.อ. หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2539 ปัจจุบันอายุ 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขานิเทศศาสตร์การตลาด จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผลงานส่วนตัว 


           ผู้กองแคท เคยเป็นนักร้องลูกทุ่งในค่าย Gold Master Media มีผลงานเพลงหลายเพลง อาทิ เอะอะ, กินรี, สาว กทม., น้ำตาหยดสุดท้าย รวมถึงผลงานล่าสุด ยืนงงที่ดงคำชะโนด

           นอกจากนี้ยังเคยคว้าตำแหน่งในเวทีประกวดความงามและนางงามระดับประเทศและนานาชาติ เช่น

           - มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018
           - Miss Tourism of the Globe 2021
           - นางสาวไทยชลบุรี 2566
           - นางสาวไทยนครราชสีมา 2567
           - รองอันดับ 2 นางสาวไทย 2567

           ทั้งนี้ผู้กองแคท ยังมีผลงานการแสดงละคร โดยปัจจุบันกำลังถ่ายทำละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่อง เดชอสูรขันแก้วนพเก้า ซึ่งออกอากาศอยู่ในขณะนี้ รวมถึงมีผลงานการอ่านข่าวทางช่อง 5 อีกด้วย

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya


เส้นทางในวงการราชการ


           กรกฎาคม 2564 : เข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส. รุ่นที่ 47) ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

           กันยายน 2564 : ได้รับการประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง และดำรงตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ

           พฤษภาคม 2565 : เลื่อนยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง

           มิถุนายน 2566 : เลื่อนยศเป็น ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

           จากกระแสดราม่าเรื่องการเลื่อนยศในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้กองแคทชี้แจงว่า การเข้ารับราชการและการเลื่อนยศเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

           พฤษภาคม 2567 ผู้กองแคท ถูกโอนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา ซึ่งเธอยังคงทำงานควบคู่กับวงการบันเทิง

           15 กันยายน 2568 ผู้กองแคท โพสต์ภาพในอินสตาแกรม แสดงความสำเร็จจากการเรียนจบหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 272 ประจำปี 2568

           24 กันยายน 2568: กรมการปกครองมีคำสั่งโอนย้ายให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ

           25 กันยายน 2568: รัฐสภามีหนังสือขอยืมตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

           ปัจจุบัน ผู้กองแคท มีความเคลื่อนไหวทั้งในเส้นทางราชการและวงการบันเทิง โดยในอินสตาแกรมและ TikTok ของเธอมีทั้งภาพในชุดข้าราชการกรมการปกครอง ชุดไทยจากการถ่ายละคร รวมถึงผลงานในหน้าที่การอ่านข่าวทางโทรทัศน์อีกด้วย

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา
ภาพจาก Instagram cat_atitiya



ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา พุ่งแรงทั้งสายราชการ - งานในวงการ สู่บทบาท ปลัดอำเภอ อัปเดตล่าสุด 27 กันยายน 2568 เวลา 11:52:24 1,692 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย