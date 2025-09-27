ส่องชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา พุ่งแรงทั้งสายราชการ - งานในวงการ สู่บทบาท ปลัดอำเภอ

อัปเดตชีวิต ผู้กองแคท อาทิติยา สาวสวยคนดัง เส้นทางก้าวหน้าทั้งงานราชการ และวงการบันเทิง ล่าสุดสู่บทบาท ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
เป็นอีกหนึ่งข้าราชการสาวสวยที่ถูกจับตาในแวดวงสังคม สำหรับ ผู้กองแคท ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ล่าสุดยิ่งเป็นที่สนใจ หลัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอยืมตัวมาช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม ทำให้หลายคนอยากรู้จักเธอมากขึ้นว่าเป็นใครและมีเส้นทางชีวิตอย่างไร
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ประวัติส่วนตัวของ ผู้กองแคท
ร.ต.อ. หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2539 ปัจจุบันอายุ 29 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขานิเทศศาสตร์การตลาด จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ผลงานส่วนตัว
ผู้กองแคท เคยเป็นนักร้องลูกทุ่งในค่าย Gold Master Media มีผลงานเพลงหลายเพลง อาทิ เอะอะ, กินรี, สาว กทม., น้ำตาหยดสุดท้าย รวมถึงผลงานล่าสุด ยืนงงที่ดงคำชะโนด
นอกจากนี้ยังเคยคว้าตำแหน่งในเวทีประกวดความงามและนางงามระดับประเทศและนานาชาติ เช่น
- มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018
- Miss Tourism of the Globe 2021
- นางสาวไทยชลบุรี 2566
- นางสาวไทยนครราชสีมา 2567
- รองอันดับ 2 นางสาวไทย 2567
ทั้งนี้ผู้กองแคท ยังมีผลงานการแสดงละคร โดยปัจจุบันกำลังถ่ายทำละครจักร ๆ วงศ์ ๆ เรื่อง เดชอสูรขันแก้วนพเก้า ซึ่งออกอากาศอยู่ในขณะนี้ รวมถึงมีผลงานการอ่านข่าวทางช่อง 5 อีกด้วย
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
เส้นทางในวงการราชการ
กรกฎาคม 2564 : เข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส. รุ่นที่ 47) ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กันยายน 2564 : ได้รับการประดับยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ต.หญิง และดำรงตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
พฤษภาคม 2565 : เลื่อนยศเป็น ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง
มิถุนายน 2566 : เลื่อนยศเป็น ว่าที่ ร.ต.อ.หญิง
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
จากกระแสดราม่าเรื่องการเลื่อนยศในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้กองแคทชี้แจงว่า การเข้ารับราชการและการเลื่อนยศเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พฤษภาคม 2567 ผู้กองแคท ถูกโอนย้ายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง โดยคำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นมา ซึ่งเธอยังคงทำงานควบคู่กับวงการบันเทิง
15 กันยายน 2568 ผู้กองแคท โพสต์ภาพในอินสตาแกรม แสดงความสำเร็จจากการเรียนจบหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 272 ประจำปี 2568
24 กันยายน 2568: กรมการปกครองมีคำสั่งโอนย้ายให้ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ
25 กันยายน 2568: รัฐสภามีหนังสือขอยืมตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนงานของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจุบัน ผู้กองแคท มีความเคลื่อนไหวทั้งในเส้นทางราชการและวงการบันเทิง โดยในอินสตาแกรมและ TikTok ของเธอมีทั้งภาพในชุดข้าราชการกรมการปกครอง ชุดไทยจากการถ่ายละคร รวมถึงผลงานในหน้าที่การอ่านข่าวทางโทรทัศน์อีกด้วย
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ภาพจาก Instagram cat_atitiya
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3