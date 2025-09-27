HILIGHT
หนุ่ม กรรชัย มากองปราบแต่เช้า เพจดังแย้มแฮชแท็กเด็ด รู้เลยเคสไหน งานนี้มีร้อง


          เพจดัง เปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย ถามเช้าวันเสาร์ มาทำอะไรที่กองปราบ พร้อมแฮชแท็กเด็ด รู้เลยว่าเคสไหน พ่อพร้อมส่งกรรมแล้ว
          
หนุ่ม กรรชัย ไปกองปราบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก 

          วันที่ 27 กันยายน 2568 เพจ ดาวแปดแฉก เผยภาพของ หนุ่ม กรรชัย ขณะอยู่ที่กองปราบปราม พร้อมข้อความ "หน่วงส่งกรรม" 
          
          โดยระบุว่า "อุ๊ย !!! เช้าวันเสาร์เจอ "เฮียหนุ่ม กรรชัย" มาทำอะไรที่กองปราบปราม ?? #ลูกเมียน้อยหน่วงส่งกรรม"


          งานนี้ทำเอา สรปุก เข้ามาคอมเมนต์สั้น ๆ "อุ้ย" ขณะที่ชาวเน็ตพากันปักหมุด รอใส่ใจว่าคราวนี้พ่อจะส่งกรรมถึงใคร แม้หลายคนจะพาเดาออกจากแฮชแท็กแล้ว

หนุ่ม กรรชัย ไปกองปราบ

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย 

หนุ่ม กรรชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก หนุ่ม กรรชัย 

โพสต์เมื่อ 27 กันยายน 2568 เวลา 12:04:39
