โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พบปรากฏชื่อ แม่ทัพกุ้ง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหาร-นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ พบมีชื่อ พลโท บุญสิน พาดกลาง มีผล 1 ตุลาคม 2568 หลัง แม่ทัพกุ้ง เกษียณ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2
วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 มาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 และข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งราชองครักษ์ พ.ศ. 2559 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ จำนวน 38 นาย ดังนี้
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารบก จำนวน 27 นาย
1. พลเอก ไกรภพ ไชยพันธุ์
2. พลเอก กิตติ สมสนั่น
3. พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี
4. พลเอก จิรวัฒน์ นาคะรัตน์
5. พลเอก ฉกาจพงษ์ หงส์ทอง
6. พลเอก ชาลี ไกรอาบ
7. พลเอก ณรัฐ โพธิแพทย์
8. พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี
9. พลเอก นิธิศ เปลี่ยนปาน
10. พลเอก พงศ์เทพ แก้วไชโย
11. พลเอก พุฒิประสิทธิ์ จิระมะกร
12. พลเอก มนิต ศิริรัตนากูล
13. พลเอก วิชัย ธารีฉัตร
14. พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์
15. พลเอก สันติ สุขป้อม
16. พลเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์
17. พลเอก เอกรัตน์ ช้างแก้ว
18. พลโท กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ
19. พลโท นันทยศ บูชา
20. พลโท บุญสิน พาดกลาง
21. พลโท ประพัฒน์ พบสุวรรณ
22. พลโท ปิยวัฒน์ สุประการ
23. พลโท พรชัย มาหลิน
24. พลตรี มงคล ปาคำมา
25. พลตรี เวชศักดิ์ ขันธอุบล
26. พลตรี สมพงษ์ ใจจา
27. พลตรี อัครพนธ์ มูลประดับ
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารเรือ จำนวน 6 นาย
28. พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์
29. พลเรือเอก ประกอบ สุขสมัย
30. พลเรือเอก ศิริชัย กาญจนบดี
31. พลเรือเอก โสภณ รัชตาภิรักษ์
32. พลเรือโท สมชาย ศิพะโย
33. พลเรือโท สมาน ขันธพงษ์
นายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศ จำนวน 2 นาย
34. พลอากาศเอก คิดควร สดับ
35. พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล
นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 3 นาย
36. พลตำรวจเอก ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
37. พลตำรวจเอก อัคราเดช พิมลศรี
38. พลตำรวจโท ชัช สุกแก้วณรงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568