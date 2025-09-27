HILIGHT
โคตะ มิอุระ ไม่โสดแล้ว สื่อคอนเฟิร์มกำลังคบหา นักแสดงสาวรุ่นพี่ อายุห่างกัน 14 ปี

 
          โคตะ มิอุระ นักมวยหนุ่มหล่อขวัญใจสาว ๆ ไม่โสดแล้ว สื่อญี่ปุ่นเผยกำลังคบกับนักแสดงสาวรุ่นพี่ อายุห่างกันถึง 14 ปี ยอมรับเอง เข้ากันได้ดีสุด ๆ

ภาพจาก Instagram kota_miura_official
ภาพจาก Instagram kota_miura_official

          วันที่ 17 กันยายน 2568 เว็บไซต์ VN Express รายงานว่า ในประเทศญี่ปุ่นกำลังมีประเด็นฮือฮาในวงการกีฬาและวงการบันเทิง หลังมีข่าวว่า โคตะ มิอุระ นักมวยหนุ่มหล่อ วัย 23 ปี กำลังคบหาดูใจกับ เมสะ คุโรกิ นางแบบและนักแสดงวัย 37 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

          ตามรายงานของ Znews โดยอ้างจากสื่อญี่ปุ่น Shukan Bunshun ซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ ระบุว่า มีคนพบเห็นทั้งคู่เดินด้วยกันที่ย่านฮาราจูกุ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม และที่งานเทศกาลฤดูร้อน ที่อาซาบุ-จูบัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม

          ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ทั้งสองคนต่างยอมรับความสัมพันธ์ โดยกล่าวว่า เราสนิทและเข้ากันได้ดีมาก 

          สำหรับ โคตะ มิอุระ เป็นบุตรชายของ คาซูโยชิ มิอุระ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น ที่เคยเล่นให้ทีมชาติในช่วงปี 2533 – 2543

ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_
ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_ 

โคตะ มิอุระ นักมวยหล่อวัย 23 ปี ไม่โสดแล้ว สื่อญี่ปุ่นเผยคบกับ เมสะ คุโรกิ นักแสดงสาวรุ่นพี่
          ขณะที่ เมสะ คุโรกิ มีชื่อจริงว่า ซัทสึกิ ชิมาบุคุโระ เดบิวต์เข้าสู่วงการนักแสดงตั้งแต่ปี 2547  ปัจจุบันเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Epson และ Giorgio Armani ในญี่ปุ่น

          นอกจากนี้ เธอยังก้าวเข้าสู่วงการเพลงในปี 2551 ด้วยการออกซิงเกิล Like This ส่วนผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักที่สุดคือเพลง Wired Life ซึ่งถูกใช้เป็นเพลงปิดของ Blue Exorcist อนิเมะชื่อดัง 

          เรื่องชีวิตส่วนตัว เมสะ คุโรกิ  เคยแต่งงานกับ จิน อากานิชิ นักร้อง J-pop และอดีตสมาชิกบอยแบนด์ KAT-TUN ตั้งแต่ปี 2555 ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2566

ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_
ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_ 

โคตะ มิอุระ นักมวยหล่อวัย 23 ปี ไม่โสดแล้ว สื่อญี่ปุ่นเผยคบกับ เมสะ คุโรกิ นักแสดงสาวรุ่นพี่
ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_ 

ภาพจาก Instagram kota_miura_official
ภาพจาก Instagram kota_miura_official

โคตะ มิอุระ นักมวยหล่อวัย 23 ปี ไม่โสดแล้ว สื่อญี่ปุ่นเผยคบกับ เมสะ คุโรกิ นักแสดงสาวรุ่นพี่
ภาพจาก Instagram kota_miura_official


ขอบคุณข้อมูลจาก VN Express

 
