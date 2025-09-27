โคตะ มิอุระ ไม่โสดแล้ว สื่อคอนเฟิร์มกำลังคบหา นักแสดงสาวรุ่นพี่ อายุห่างกัน 14 ปี

โคตะ มิอุระ นักมวยหนุ่มหล่อขวัญใจสาว ๆ ไม่โสดแล้ว สื่อญี่ปุ่นเผยกำลังคบกับนักแสดงสาวรุ่นพี่ อายุห่างกันถึง 14 ปี ยอมรับเอง เข้ากันได้ดีสุด ๆ
ภาพจาก Instagram kota_miura_official
วันที่ 17 กันยายน 2568 เว็บไซต์ VN Express รายงานว่า ในประเทศญี่ปุ่นกำลังมีประเด็นฮือฮาในวงการกีฬาและวงการบันเทิง หลังมีข่าวว่า โคตะ มิอุระ นักมวยหนุ่มหล่อ วัย 23 ปี กำลังคบหาดูใจกับ เมสะ คุโรกิ นางแบบและนักแสดงวัย 37 ปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา
ตามรายงานของ Znews โดยอ้างจากสื่อญี่ปุ่น Shukan Bunshun ซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้ ระบุว่า มีคนพบเห็นทั้งคู่เดินด้วยกันที่ย่านฮาราจูกุ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม และที่งานเทศกาลฤดูร้อน ที่อาซาบุ-จูบัน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม
ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ ทั้งสองคนต่างยอมรับความสัมพันธ์ โดยกล่าวว่า เราสนิทและเข้ากันได้ดีมาก
สำหรับ โคตะ มิอุระ เป็นบุตรชายของ คาซูโยชิ มิอุระ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่น ที่เคยเล่นให้ทีมชาติในช่วงปี 2533 – 2543
ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_
นอกจากนี้ เธอยังก้าวเข้าสู่วงการเพลงในปี 2551 ด้วยการออกซิงเกิล Like This ส่วนผลงานซึ่งเป็นที่รู้จักที่สุดคือเพลง Wired Life ซึ่งถูกใช้เป็นเพลงปิดของ Blue Exorcist อนิเมะชื่อดัง
เรื่องชีวิตส่วนตัว เมสะ คุโรกิ เคยแต่งงานกับ จิน อากานิชิ นักร้อง J-pop และอดีตสมาชิกบอยแบนด์ KAT-TUN ตั้งแต่ปี 2555 ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2566
ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_
ภาพจาก Instagram meisa_kuroki_
ภาพจาก Instagram kota_miura_official
ภาพจาก Instagram kota_miura_official
ขอบคุณข้อมูลจาก VN Express