ไวรัล ตำแหน่งงานว่าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พอเห็นดีเทลแล้วคิดหนัก คนแห่เมนต์สุดพีค

เพจโพสต์รับสมัครงาน ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กลายเป็นกระแสไวรัล ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สุดพีค
กำลังเป็นโพสต์หางานที่โลกออนไลน์แชร์สนั่น กรณีวันที่ 25 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ โพสต์ระบุว่า "มาแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ มัธยมปลาย. ปวช. ปวส. + สมัคร 29 กันยายน"
รายระเอียดงานดังกล่าว คือตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. หรือสูงกว่า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
ลักษณะงาน เป็นผู้ช่วยแพทย์นิติเวชและพยาธิแพทย์เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ และปฏิบัติงานเป็นธุรการรับแจ้งเหตุเพื่อรับคำร้องขอของพนักงานสอบสวน ให้ชันสูตรพลิกศพ และลงทะเบียนข้อมูลคำร้องขอในระบบสารสนเทศ
หนึ่งในลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติคือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ เช่น ช่วยพลิกตะแคงตัว จัดเตรียม ตรวจนับ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตถการต่าง ๆ และเอกสาร ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน