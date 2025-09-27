HILIGHT
ไวรัล ตำแหน่งงานว่าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พอเห็นดีเทลแล้วคิดหนัก คนแห่เมนต์สุดพีค

 
             เพจโพสต์รับสมัครงาน ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ กลายเป็นกระแสไวรัล ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สุดพีค
             กำลังเป็นโพสต์หางานที่โลกออนไลน์แชร์สนั่น กรณีวันที่ 25 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ โพสต์ระบุว่า "มาแล้ว ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รับสมัคร ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ มัธยมปลาย. ปวช. ปวส. + สมัคร 29 กันยายน"

             รายระเอียดงานดังกล่าว คือตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ชันสูตรศพ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช., ปวส. หรือสูงกว่า ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

             ลักษณะงาน เป็นผู้ช่วยแพทย์นิติเวชและพยาธิแพทย์เกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ และปฏิบัติงานเป็นธุรการรับแจ้งเหตุเพื่อรับคำร้องขอของพนักงานสอบสวน ให้ชันสูตรพลิกศพ และลงทะเบียนข้อมูลคำร้องขอในระบบสารสนเทศ

             หนึ่งในลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติคือ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ ณ สถานที่เกิดเหตุ เช่น ช่วยพลิกตะแคงตัว จัดเตรียม ตรวจนับ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดป้องกันส่วนบุคคล อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำหัตถการต่าง ๆ และเอกสาร ให้มีจำนวนเพียงพอ ครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 

             ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องราวที่โลกโซเชียลให้ความสนใจ จนมียอดแชร์กว่า 4.8 พันครั้ง ด้านชาวเน็ตต่างแห่เมนต์เพียบ เช่น เหมาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ชอบคุยกับลูกค้า, เอาจริง ๆ มันก็เหมือนคนนอนหลับ แต่คนที่จะนอนไม่หลับอาจจะเป็นเรา, คนก่อนไปไหนครับ, ใครไหวไปก่อนเลย เป็นต้น

