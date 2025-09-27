HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สาวถูกรุมทำร้าย รอดตายหลังหนีมาเจอพลเมืองดี เจอคลิปเถื่อน ขนาดนี้พยายามฆ่าไหม ?

 
             เถื่อนจัด สาวถูกรุมทำร้าย น่วม-เลือดกบปาก สลบแล้วยังปลุกมารุมซ้ำ คนแห่ขุดตัวมือตบ รับไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนี้ 




ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok 

             วันที่ 27 กันยายน 2568 เพจ ท่านเปา แชร์ต่อกรณีของน้องผู้หญิงรายหนึ่ง ที่ถูกรุมทำร้ายในพื้นที่ บึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น พร้อมระบุว่า "มามุง...น้องน่าสงสารมาก ทำอย่างกับบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย..." และ "ต้นโพสต์มีคลิปตอนตบนะ คือน้องสลบแล้ว ปลุกให้ลุกขึ้นมาเพื่อตบใหม่"

ทำร้ายร่างกาย


             โดยทางต้นโพสต์ซึ่งเป็นพลเมืองดี ระบุว่า มากินข้าว เจอน้องถูกรุมทำร้าย หากน้องไม่วิ่งมาขอให้ช่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้ พร้อมระบุว่า น้องบอกมีผู้หญิงรุม 20 คน อันนี้ไม่รู้จริงไหม แต่น้องโดนรุมจริง 
 
             ที่โหดร้ายคือ น้องถูกทำร้ายจนสลบยังถูกปลุกขึ้นมาตีอีกรอบ โดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่มืด คนอื่นอาจไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ ลักษณะอาจเข้าข่ายพยายามฆ่า 

             พร้อมกันนั้นได้เปิดคลิปของน้องผู้หญิง ที่ถูกทำร้ายจนร่างกายจนน่วมไปทั้งตัว เลือดกบปาก ฟันหักหลายซี่ เนื้อตัวมอมแมม แถมยังมีผู้หญิงอีกกลุ่มเข้ามาที่ร้านอาหาร แสดงท่าทีคุกคามคล้ายจะมาตามหาตัวน้องที่ถูกทำร้าย 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok 

ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok 

ต่อมาเจ้าของโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่า มีเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์คร่าว ๆ สรุปได้ว่า 


            - คนในคลิปที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่คนที่ทำร้ายร่างกาย แต่ก็ไม่รู้จริงไหม 

            - รุมทำร้ายจริง โดยมีกันประมาณ 4-5 คน คนที่ทำร้ายหนีไปแล้ว แต่เพื่อนน่าจะสืบได้ 

            - คนร้ายสลับกันเข้ามาตีน้องทีละคน จนน้องสลบ แล้วก็ยังปลุกขึ้นมารุมใหม่ 

            - หลังจากนั้นน้องกวิ่งมาให้ช่วยกับเพื่อน 

            โดยทราบว่าช่วงบ่ายนี้คนในคลิปจะมามอบตัว ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้ทำร้าย ซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องปล่อยให้ป็นไปตามกฎหมาย 

ทำร้ายร่างกาย

            ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตกใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น สงสารน้องคนที่ถูกรุมทำร้าย พร้อมเชียร์ให้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด โดยมีหลาย ๆ คนเริ่มการขุดหาตัวคนทำผ่านทางโซเชียล  
 
ทำร้ายร่างกาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok 







เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สาวถูกรุมทำร้าย รอดตายหลังหนีมาเจอพลเมืองดี เจอคลิปเถื่อน ขนาดนี้พยายามฆ่าไหม ? โพสต์เมื่อ 27 กันยายน 2568 เวลา 16:22:10 3,626 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย