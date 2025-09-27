สาวถูกรุมทำร้าย รอดตายหลังหนีมาเจอพลเมืองดี เจอคลิปเถื่อน ขนาดนี้พยายามฆ่าไหม ?

เถื่อนจัด สาวถูกรุมทำร้าย น่วม-เลือดกบปาก สลบแล้วยังปลุกมารุมซ้ำ คนแห่ขุดตัวมือตบ รับไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok
วันที่ 27 กันยายน 2568 เพจ ท่านเปา แชร์ต่อกรณีของน้องผู้หญิงรายหนึ่ง ที่ถูกรุมทำร้ายในพื้นที่ บึงหนองโคตร ต.บ้านเป็ด จ.ขอนแก่น พร้อมระบุว่า "มามุง...น้องน่าสงสารมาก ทำอย่างกับบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลย..." และ "ต้นโพสต์มีคลิปตอนตบนะ คือน้องสลบแล้ว ปลุกให้ลุกขึ้นมาเพื่อตบใหม่"
โดยทางต้นโพสต์ซึ่งเป็นพลเมืองดี ระบุว่า มากินข้าว เจอน้องถูกรุมทำร้าย หากน้องไม่วิ่งมาขอให้ช่วยอาจถึงแก่ชีวิตได้ พร้อมระบุว่า น้องบอกมีผู้หญิงรุม 20 คน อันนี้ไม่รู้จริงไหม แต่น้องโดนรุมจริง
ที่โหดร้ายคือ น้องถูกทำร้ายจนสลบยังถูกปลุกขึ้นมาตีอีกรอบ โดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่มืด คนอื่นอาจไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ ลักษณะอาจเข้าข่ายพยายามฆ่า
พร้อมกันนั้นได้เปิดคลิปของน้องผู้หญิง ที่ถูกทำร้ายจนร่างกายจนน่วมไปทั้งตัว เลือดกบปาก ฟันหักหลายซี่ เนื้อตัวมอมแมม แถมยังมีผู้หญิงอีกกลุ่มเข้ามาที่ร้านอาหาร แสดงท่าทีคุกคามคล้ายจะมาตามหาตัวน้องที่ถูกทำร้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok
ต่อมาเจ้าของโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่า มีเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์คร่าว ๆ สรุปได้ว่า
- คนในคลิปที่เป็นผู้หญิงไม่ใช่คนที่ทำร้ายร่างกาย แต่ก็ไม่รู้จริงไหม
- รุมทำร้ายจริง โดยมีกันประมาณ 4-5 คน คนที่ทำร้ายหนีไปแล้ว แต่เพื่อนน่าจะสืบได้
- คนร้ายสลับกันเข้ามาตีน้องทีละคน จนน้องสลบ แล้วก็ยังปลุกขึ้นมารุมใหม่
- หลังจากนั้นน้องกวิ่งมาให้ช่วยกับเพื่อน
โดยทราบว่าช่วงบ่ายนี้คนในคลิปจะมามอบตัว ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้ทำร้าย ซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหม ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องปล่อยให้ป็นไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ตกใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น สงสารน้องคนที่ถูกรุมทำร้าย พร้อมเชียร์ให้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุด โดยมีหลาย ๆ คนเริ่มการขุดหาตัวคนทำผ่านทางโซเชียล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ChokSupha Chok