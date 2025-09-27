HILIGHT
เปิดวาร์ป ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำสาวไทย ดังไกลถึงต่างชาติ โกอินเตอร์เซ็นสัญญาที่จีน
          รู้จัก ฟิโอนี่ (Fiony) นักมวยปล้ำหญิงสัญชาติไทย เปิดประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ เซ็นสัญญากับสมาคมดัง CWA ที่จีน ก้าวสู่เวทีระดับสากล
ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool

          เป็นอีกหนึ่งสาวสวยในวงการกีฬา มวยปล้ำ สำหรับ ฟิโอนี่ (Fiony) นักมวยปล้ำหญิงไทย กลายเป็นข่าวใหญ่ในวงการกีฬา เมื่อเธอประกาศเซ็นสัญญาเข้าร่วมสมาคม CWA (China Wrestling Alliance) ประเทศจีน นับเป็นนักมวยปล้ำหญิงไทยคนแรกที่ได้โกอินเตอร์เต็มตัว และกำลังเดินหน้าโชว์ผลงานสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง
          

ประวัติของ ฟิโอนี่

          
          ฟิโอนี่ เริ่มต้นเส้นทางมวยปล้ำกับสมาคม PSE (Paradise Sports Entertainment) ที่พัทยา เธอได้เผชิญหน้ากับนักมวยปล้ำจากหลายประเทศ ทั้งจีน สหรัฐฯ และแคนาดา จนกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักสู้ที่มีสไตล์เฉพาะตัว แข็งแกร่ง และเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool 

เส้นทางสู้สังเวียนมวยปล้ำที่จีน

          
          ภายหลังจากที่เดินหน้าสร้างผลงานโชว์มวยปล้ำในไทย ฟิโอนี่ ได้รับการทาบทามเข้าสู่ CWA ของจีน ซึ่งถือเป็นการก้าวสู่มาตรฐานสากล และบุกเบิกเส้นทางให้มวยปล้ำหยิงไทยมีพื้นที่ในเวทีโลก
          
          การเปิดตัวครั้งแรกของฟิโอนี่ในสังเวียนจีน ได้รับความสนใจจากแฟนมวยปล้ำแดนมังกรอย่างล้นหลาม เธอเป็นเหมือนตัวแทนของไทยที่พร้อมโชว์ศักยภาพบนเวทีใหญ่ และยังเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ชาวไทยได้ติดตามผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เธอมักอัปเดตกิจกรรมและการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง
          
          นอกจากนี้ คลิปของ ฟิโอนี่ ที่โชว์มวยปล้ำกับคู่ต่อสู้ที่จีน ยังได้รับความสนใจจากคนไทยอย่างล้นหลาม จนมียอดเข้าชมกว่า 1.9 ล้านครั้งทีเดียว

สำหรับช่องทางการติดตาม

          
          แฟน ๆ ชาวไทย สามารถส่งกำลังใจและอัปเดตผลงานของ ฟิโอนี่ ได้ผ่านช่องทางดังนี้
          
          - instagram : fiony.th

          - Facebook : Dadao Pittanatrakool

          - Youtube : Fiony Pro Wrestler

          - X @FionyTH

          - TikTok @fiony_th

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool 

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool 

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool 

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool 

ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำหญิงไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Dadao Pittanatrakool 

เปิดวาร์ป ฟิโอนี่ นักมวยปล้ำสาวไทย ดังไกลถึงต่างชาติ โกอินเตอร์เซ็นสัญญาที่จีน
