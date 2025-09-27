สาวไปสัมภาษณ์งาน เจอภาพช็อกในห้องน้ำ อึ้งแทบจะจับมือฉี่ ประหลาดจนเป็นไวรัล

สาวเพิ่งเรียนจบ แชร์ประสบการณ์สัมภาษณ์งานสุดช็อก อึ้งเจอสภาพห้องน้ำ ส้วมเรียงกันเป็นแถว แทบจะจับมือตอนเข้าส้วมได้ เจอแบบนี้หรือควรหนีไป
ภาพจาก Threads _yuentingg
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Singtao Headline รายงานว่า ประสบการณ์สัมภาษณ์งานของสาวที่เพิ่งเรียนจบในฮ่องกง กลายมาเป็นที่พูดถึงมากบนโลกออนไลน์ หลังจากที่เธอออกมาเล่าสิ่งที่พบเจอในสำนักงานดังกล่าว ซึ่งไม่ใช่แค่เธอที่ช็อก แต่ยังทำให้ชาวเน็ตสะพรึงไปตาม ๆ กัน บางคนแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีคนออกแบบห้องน้ำอย่างนี้จริง ๆ รวมถึงมีคนเทียบว่า สภาพเหมือนห้องน้ำของเด็กอนุบาล
โดยจากโพสต์บน Threads เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา หญิงสาวเล่าว่าเพิ่งจะไปสัมภาษณ์งานกับบริษัทด้านการตลาด ในย่านโตกวาวัน เขตเกาลูน ของฮ่องกง มันเป็นบริษัทเล็ก ๆ และการสัมภาษณ์งานก็ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไรนัก ไม่เพียงแค่เธอเจอคำถามแปลก ๆ แต่ห้องน้ำที่เจอในออฟฟิศแห่งนี้ยังแปลกประหลาด จนทำให้เธอถึงกับผวาทันทีที่เปิดประตูเข้าไป
ปรากฏว่าภายในห้องน้ำ มีโถส้วมตั้งอยู่เรียงกัน 3 โถ โดยมีแค่ช่องว่างคั่นอยู่ระหว่างโถ ทำให้เธออดสงสัยไม่ได้ว่า "การออกแบบนี้คือ..จะให้เข้าส้วมพร้อมกันเหรอ ?" และยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นการออกแบบห้องน้ำเช่นนี้
โพสต์ของเธอทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น หลายคนยังอยากเห็นสภาพห้องน้ำดังกล่าว ซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้นำคลิปที่ถ่ายไว้มาโชว์ให้ได้เห็น บอกว่า "ฉันถ่ายเก็บไว้ด้วย เพราะคิดว่ามันแปลกมาก"
จากคลิป พบว่าห้องน้ำของออฟฟิศนี้มีขนาดใหญ่ ภายในห้องมีโถส้วมตั้งอยู่เรียงกัน 3 โถ โดยมีฉากกั้นเพียง 1 อันเท่านั้น แต่ฉากกั้นดังกล่าวทำจากกระจกใส จึงไม่มีความเป็นส่วนตัวใด ๆ เรียกว่าทำธุระอะไรก็เห็นกันหมดทุกอย่าง แม้ภายในห้องน้ำจะมีของประดับอยู่เรียบร้อย มีต้นไม้วางไว้ พยายามสร้างบรรยากาศให้ดูดี แต่ห้องน้ำแบบนี้ ใครเลยที่จะกล้าเข้า ?
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ เช่น "เพื่อนร่วมงานจับมือ เข้าส้วมได้พร้อมกัน", "บ้าไปแล้วเหรอ นี่มันการออกแบบห้องน้ำของเด็กอนุบาล", "เพื่อนร่วมงานคงสนิทกันดี พวกเขาสามารถจ้องหน้าคุยกันได้ตอนทำธุระ", "ครั้งแรกเลยที่เห็นห้องน้ำแบบนี้" และ "เปิดหูเปิดตามาก"
ทั้งนี้ เมื่อมีคนถามว่าสุดท้ายแล้วเจ้าของโพสต์ได้ใช้ห้องน้ำหรือไม่ และมีคนเข้าระหว่างทำธุระไหม เธอก็ได้เข้ามาตอบว่า เธอลังเลอยู่สักพัก จนเปิดประตูเข้าไปรอบที่ 3 ก็ลองเข้าไปกดชักโครกดูว่ามันใช้งานได้หรือไม่ รวมถึงหันไปมองรอบ ๆ ว่ามีการติดกล้องวงจรปิดไหม ประตูห้องน้ำมีตัวล็อก แต่ก็มีส่วนที่พัง ซึ่งเธอยอมรับว่าเป็นห้องน้ำที่ไม่สะดวกสบายเอาซะเลย
