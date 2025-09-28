ส่องเหตุผล น้ำท่วมกรุงเทพฯ บางจุดไม่เคยหนักเท่านี้ ก่อนเจอสาเหตุชัด ฝีมือคนล้วน ๆ

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ลงพื้นที่น้ำท่วมอุดมสุข ผิดปกติเพราะไม่เคยเป็นแบบนี้มานาน ก่อนเจอสาเหตุเต็ม ๆ สถานการณ์ดีขึ้นทันที
ช่วงเย็นวันที่ 27 กันยายน 2568 กรุงเทพฯ เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมง ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกของเมือง ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. รายงานปริมาณฝนสูงสุดที่เขตบางนาเกิน 100 มม. ทำให้ถนนสายหลักและซอยย่านอุดมสุข-บางนาตราดจมน้ำ รถเล็กสัญจรลำบาก และการจราจรติดขัดอย่างหนักในช่วงค่ำที่ผ่านมา
เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 28 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เปิดเผยสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมในบางจุดของกรุงเทพฯ ที่ปกติไม่ค่อยมีน้ำท่วมขัง เกิดจากมีถุงกระสอบทรายขนาดใหญ่อยู่ในท่อระบายน้ำ เมื่อเจ้าหน้าที่มุดลงไปดึงขึ้นมาพบว่าน้ำที่ท่วมอยู่ก็ถูกระบายออกไปได้อย่างรวดเร็ว
ขณะที่ สำนักงานเขตบางนา โพสต์ระบุว่า เขตบางนา ผู้ว่าฯ ชัชชาติ พร้อม รองวิศณุ ตรวจสาเหตุสถานการณ์น้ำท่วมอุดมสุข หลังจากที่บริเวณนี้ไม่ได้ท่วมมานาน พร่องน้ำก็เตรียมไว้แล้ว เดินเครื่องก็แล้ว แต่ 3 ชั่วโมงก็ยังไม่ลง
พบว่าเกิดจากการนำกระสอบทรายบล็อกน้ำเพื่อล้างท่อที่ทางสำนักการระบายน้ำไซฟ่อนท่อครอสข้ามจากฝั่งอุดมสุขไปซอยสุขุมวิท 66/1 ลงสถานีสูบน้ำคลองบางอ้อ ซึ่งทางผู้รับเหมาจะนำกระสอบทรายออกทุกคืน แต่วันนี้ยังไม่ได้นำกระสอบทรายออก จึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้
ฝั่งสุขุมวิท 66/1 ตอนนี้นำกระสอบทรายออกหมดแล้ว เหลือฝั่งปากซอยอุดมสุขที่กำลังนำกระสอบทรายออกใกล้จะแล้วเสร็จ เมื่อผู้รับเหมานำกระสอบทรายออกหมดการไหลของน้ำระบายได้สะดวก" ว์และน้ำจากสุขุมวิท 103 จะลดจนแห้ง
หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า สาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมปากซอยอุดมสุข มาจากกระสอบทรายบล็อกน้ำเพื่อล้างท่อ ที่ผู้รับเหมาที่รับล้างท่อ เอาไปอุดบล็อกน้ำไว้ขณะทำการล้างท่อ ซึ่งปกติผู้รับเหมาจะนำกระสอบทรายออกทุกคืน แต่วันที่เกิดเหตุ กลับไม่ได้นำกระสอบทรายออก ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ และท่วมขังถนน สั่งการให้เร่งนำกระสอบทรายออก เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังบนถนนได้ไหลออกไป และถนนจะกลับมาแห้งเป็นปกติเหมือนเดิม
