เสื่อมอีก ! ว่อนคลิปต่างชาติ โชว์อุ้มแตงกลางทะเล ริมหาดจอมเทียน จัดไม่ยั้งแม้มีคน

 
          โผล่อีกแล้ว คู่รักต่างชาติเย้ยกฎหมาย อุ้มแตงพรอดรักดูดดื่มกลางทะเล ริมหาดนาจอมเทียน ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยว


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา

          วันที่ 27 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์เหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางที่สาธารณะอีกครั้ง คราวนี้เป็นคู่รักชาย-หญิงชาวต่างชาติ ทำอนาจารกันในทะเล หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ท่ามกลางสายตาของผู้คน

          จากคลิปพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ 18.00 น. ซึ่งบริเวณหนึ่งของหาดจอมเทียนที่มีผู้คนแวะเวียนมานั่งพักผ่อน กลับปรากฏว่า มีคู่รักชาวต่างชาติลงไปพลอดรักกันในทะเล ฝ่ายชายอุ้มฝ่ายหญิงไว้ เหมือนกำลงทำอะไรบางอย่าง พร้อมกอดจูบกันอย่างดูดดื่ม โดยไม่แคร์นักท่องเที่ยวหลายคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด

อุ้มแตง ในทะเล

          ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไป ปรากฏว่ามีชาวเน็ตหลายคนต่างคอมเมนต์ เช่น กระบะผ่านไป ทะเลผ่านมา อะเมซิ่งไทยแลนด์, คือ เมืองไทยทำอะไรก็ได้เหรอ ? ไม่ใช่นะ, ทำให้เห็นว่ากฎหมายบ้านเรามันอ่อนมาก ๆ ไม่มีใครเกรงใจ แล้วช่วยคัดนักท่องเที่ยวเกรดดี ๆ เข้ามาหน่อย เป็นต้น


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา




ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา



ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา


เสื่อมอีก ! ว่อนคลิปต่างชาติ โชว์อุ้มแตงกลางทะเล ริมหาดจอมเทียน จัดไม่ยั้งแม้มีคน อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2568 เวลา 11:55:02
