เสื่อมอีก ! ว่อนคลิปต่างชาติ โชว์อุ้มแตงกลางทะเล ริมหาดจอมเทียน จัดไม่ยั้งแม้มีคน

โผล่อีกแล้ว คู่รักต่างชาติเย้ยกฎหมาย อุ้มแตงพรอดรักดูดดื่มกลางทะเล ริมหาดนาจอมเทียน ท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
วันที่ 27 กันยายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์เหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมกลางที่สาธารณะอีกครั้ง คราวนี้เป็นคู่รักชาย-หญิงชาวต่างชาติ ทำอนาจารกันในทะเล หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี ท่ามกลางสายตาของผู้คน
จากคลิปพบว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ 18.00 น. ซึ่งบริเวณหนึ่งของหาดจอมเทียนที่มีผู้คนแวะเวียนมานั่งพักผ่อน กลับปรากฏว่า มีคู่รักชาวต่างชาติลงไปพลอดรักกันในทะเล ฝ่ายชายอุ้มฝ่ายหญิงไว้ เหมือนกำลงทำอะไรบางอย่าง พร้อมกอดจูบกันอย่างดูดดื่ม โดยไม่แคร์นักท่องเที่ยวหลายคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา