ปิดตำนาน เจ๊เกียว เชิดชัย เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย จากไปอย่างสงบด้วยวัย 88 ปี


          เชิดชัยทัวร์ สิ้น "เจ๊เกียว" สุจินดา เชิดชัย ปิดตำนานเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย จากไปอย่างสงบด้วยวัย 88 ปี 
          
เจ๊เกียว เชิดชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สุจินดา เชิดชัย 

          วันที่ 28 กันยายน 2568 เฟซบุ๊ก ที่นี่ นครราชสีมา รายงานข่าว นางสุจินดา เชิดชัย หรือ เจ๊เกียว เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย เจ้าของอู่เชิดชัยและบริษัทเดินรถเชิดชัยทัวร์ เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวานนี้ (27 กันยายน) ด้วยวัย 88 ปี การจากไปของเธอนับเป็นการปิดตำนานนักธุรกิจหญิงแกร่งแห่งธุรกิจรถทัวร์ 
          
          ด้านเพจ Korat : เมืองที่คุณสร้างได้ มีรายงานถึงประวัติ "เจ๊เกียว" นางสุจินดา เชิดชัย ระบุว่า เจ๊เกียว เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2480 ที่ จ.นครราชสีมา เป็นลูกคนที่ 6 ของครอบครัวฐานะธรรมดา 
          

          เจ๊เกียวเป็นเด็กเรียนดี สอบได้ที่ 1 มาตลอด แต่ด้วยข้อจำกัดของครอบครัวทำให้ต้องหยุดการศึกษาไว้เพียง ป.4 แต่เธอยังมีความมุ่งมั่นที่จะรวยกว่าแม่ให้ได้ หลังออกจากโรงเรียนจึงเริ่มทำงาน ขายของตามสถานีรถไฟ จากนั้นได้ไปเรียนตัดเสื้อและเปิดโรงเรียนสอนตัดเสื้อของตัวเอง
          
          จุดเปลี่ยนมาถึงตอนอายุ 19 ปี เมื่อเจ๊เกียว แต่งงานกับ นายวิชัย เชิดชัย เจ้าของกิจการอู่ต่อรถบรรทุก ทำให้เธอก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจยานยนต์และการขนส่ง 
          
          เจ๊เกียวและครอบครัว เริ่มขยายกิจการจากอู่ต่อรถบรรทุก มาสู่ธุรกิจเดินรถ "เชิดชัยทัวร์" ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในบริษัทรถทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ก่อนจะขยายกิจการขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เธอได้รับฉายาเจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย

เจ๊เกียว เชิดชัย
ภาพจาก 3 แซ่บ

ปิดตำนาน เจ๊เกียว เชิดชัย เจ้าแม่รถทัวร์เมืองไทย จากไปอย่างสงบด้วยวัย 88 ปี อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2568 เวลา 13:01:35 7,557 อ่าน
