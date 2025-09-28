ช็อก ! เด็ก 15 หลุดจากเครื่องเล่นซีเวฟ ถูกเหวี่ยงหวิดตกพื้น ระทึกในงานประเพณี

ช็อก ! เด็กหลุดจากเครื่องเล่น ถูกเหวี่ยงบาดเจ็บ พบตัวล็อกหลวม ผู้ให้บริการยันพร้อมรับผิดชอบเยียวยา ลั่นเกิดเหตุครั้งแรก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่
วันที่ 28 กันยายน 2568 มีรายงานกรณีช็อก เด็กตกจากเครื่องเล่นจนได้รับบาดเจ็บภายในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่ ที่ จ.กำแพงเพชร โดยเพจ กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 กันยายน ขณะผู้บาดเจ็บกับกลุ่มเพื่อนไปเล่นเครื่องเล่นด้วยกันในงาน แต่ปรากฏว่าหลังเล่นได้สักพัก สายล็อกตัวเกิดหลวม ไม่กระชับ ทำให้เด็กวัย 15 ปี หลุดออกจากที่นั่ง
นอกจากนี้ สายล็อกยังบาดบริเวณใบหน้าจนมีแผลเลือดออก อีกทั้งร่างของผู้บาดเจ็บยังถูกเหวี่ยงไปตามแรงของเครื่องเล่น ในลักษณะเป็นอันตราย น่าหวาดเสียว ซึ่งหลังเกิดเหตุไม่ได้มีการชดใช้เยียวยา มีแค่สอบถามว่าจะเล่นต่อไหม
กระทั่งเมื่อปรากฏเป็นข่าว เจ้าของเครื่องเล่นจึงติดต่อมาผ่านเพจ แจ้งว่าต้องการดูแลชดใช้เยียวยาค่าเสียหายทั้งหมด และมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นแล้ว
ต่อมาโหนกระแส รายงานว่า จากการสอบถามผู้ปกครองของเด็กที่บาดเจ็บ ทราบว่า หลังจากลูกสาวไปเล่นเครื่องเล่นและเกิดอุบัติเหตุก็ยังไม่กล้าบอกตน กระทั่งวันนี้ (28 กันยายน) จึงยอมเล่าให้ฟัง ซึ่งก่อนหน้านี้ภรรยาของตนเคยห้ามแล้วว่าไม่ควรเล่นเพราะอาจเกิดอันตราย จนเมื่อได้เห็นคลิปก็ตกใจ
ทั้งนี้ เบื้องต้นผู้ปกครองได้แจ้งความพร้อมพาลูกสาวมาตรวจร่างกายแล้ว ขณะที่ฝั่งผู้ให้บริการเครื่องเล่นได้ติดต่อมาขอชดใช้ค่าเสียหายและค่าดูแลรักษาพยาบาลทั้งหมด ซึ่งตนก็ได้บอกว่ามีการแจ้งความแล้ว ขอให้ดำเนินการตามระบบไปก่อน ส่วนอาการบาดเจ็บของลูกสาว มีคางแตก มีแผลฟกช้ำตามร่างกาย
ฝั่งผู้ให้บริการเครื่องเล่น เผยว่า เครื่องเล่นมีการทำงานเป็นระบบล็อก 2 ชั้น แม้ตัวล็อกชั้นแรกจะหลุดออกจากตัวเด็ก ก็ยังมีล็อกอีกตัวที่ยังดึงตัวเด็กห้อยไม่ให้ร่วงพื้น และเครื่องเล่นก็หยุดทำงานพอดี ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานที่ให้เครื่องเล่นเหวี่ยงแรงเกินไป ส่วนการตรวจสอบเซฟตี้ ตนเชื่อว่ามีมาตรฐานอยู่แล้ว โดยนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับเครื่องเล่นของตน
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบมาตรฐานของหน่วยงานที่เข้ามาดูแล มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอยู่เป็นประจำ ทั้งการติดตั้งเครื่องก่อนและหลังให้บริการ ซึ่งทุกครั้งที่ย้ายไปให้บริการในงานต่าง ๆ ได้มีการตรวจสอบทั้งการรื้อถอน การติดตั้งใหม่เพื่อให้รู้ว่าส่วนไหนมีปัญหาจะได้แก้ไข ซึ่งมีการควบคุมจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญตลอด ตนเข้าใจหัวอกของผู้ปกครองว่าลูกใคร ใครก็รัก ซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียหรืออุบัติเหตุแต่อย่างใด ตนพร้อมที่จะดูแลชดใช้ค่าเสียหายและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส, เฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่