เพจดัง ฉะนักร้องสาว ยำบทสวด ทำหนังสือสวดมนต์เพี้ยน ลั่นคนซื้อจน-คนขายรวย

 
            เพจดัง ฉะนักร้องสาวทรงเพียว ทำหนังสือสวดมนต์เพี้ยน ผิด-ถูก เอามายำ ขายเป็นหมื่นเล่ม ลั่นคนซื้อจน-คนขายพลิกชีวิตรวย 

              วันที่ 28 กันยายน 2568 เพจ บิ๊กเกรียน ออกมาเปิดประเด็นว่าด้วยเรื่องหนังสือสวดมนต์ ที่นักร้องสาวรายหนึ่งทำขาย โดยระบุว่า "โป๊ะ ! นักร้องสาวทรงเพียว ทำหนังสือสวดมนต์​ขายเป็นหมื่น ๆ เล่ม มั่วบทสวดผิดเพี้ยน อย่ามารำมวยไทยใส่ บิ๊กเกรียน นะคะ"

              พร้อมกันนั้นยังเปิดภาพบางส่วนจากหนังสือสวดมนต์ให้ได้ดูกัน รวมถึงโพสต์เพิ่มเติมว่า "#บทสวดแล้วเอามาจากไป จี้หน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ #หนังสือสวดมนต์ผิดเพี้ยน คนซื้อจน-คนขายพลิกชีวิตรวย พิสูจน์อักษรเป็นพระ ป.ธ.๙ บทสวด--- เอามาจากคน ต ไปแล้ว ตัวนักร้องสาวทรงเพียวนำบทสวดมายำ ผิด-ถูก รวมเล่มขาย"

             ขณะที่เพจ เจ๊มอย108 V1 ร่วมขยี้ประเด็นนี้ โดยระบุว่า "แล้วกูก็ซื้อมาสวดอยู่นะ !! เอาดี ๆ แต่ตอนกูซื้อก็ซื้อด้วยใจนะ นางไม่ได้หลอกอะไรกูเลย กูแค่อยากรวย อยากมีผัว สรุป !! ก็ไม่ได้อะไรเรย"
 
โพสต์เมื่อ 28 กันยายน 2568 เวลา 15:18:38
