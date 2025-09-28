เพจดัง ฉะนักร้องสาว ยำบทสวด ทำหนังสือสวดมนต์เพี้ยน ลั่นคนซื้อจน-คนขายรวย

เพจดัง ฉะนักร้องสาวทรงเพียว ทำหนังสือสวดมนต์เพี้ยน ผิด-ถูก เอามายำ ขายเป็นหมื่นเล่ม ลั่นคนซื้อจน-คนขายพลิกชีวิตรวย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน
วันที่ 28 กันยายน 2568 เพจ บิ๊กเกรียน ออกมาเปิดประเด็นว่าด้วยเรื่องหนังสือสวดมนต์ ที่นักร้องสาวรายหนึ่งทำขาย โดยระบุว่า "โป๊ะ ! นักร้องสาวทรงเพียว ทำหนังสือสวดมนต์ขายเป็นหมื่น ๆ เล่ม มั่วบทสวดผิดเพี้ยน อย่ามารำมวยไทยใส่ บิ๊กเกรียน นะคะ"
พร้อมกันนั้นยังเปิดภาพบางส่วนจากหนังสือสวดมนต์ให้ได้ดูกัน รวมถึงโพสต์เพิ่มเติมว่า "#บทสวดแล้วเอามาจากไป จี้หน่วยงานที่ผู้เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบ #หนังสือสวดมนต์ผิดเพี้ยน คนซื้อจน-คนขายพลิกชีวิตรวย พิสูจน์อักษรเป็นพระ ป.ธ.๙ บทสวด--- เอามาจากคน ต ไปแล้ว ตัวนักร้องสาวทรงเพียวนำบทสวดมายำ ผิด-ถูก รวมเล่มขาย"