อินฟลูฯ ขับเครื่องบินเล็ก จู่ ๆ พุ่งกระแทกพื้นไฟลุกท่วม ดับกลางไลฟ์ ช็อกคนดูเป็นพัน

อินฟลูเอนเซอร์จีนชื่อดังวัย 55 ปี ขับเครื่องบินเล็กโชว์ผู้ชมกว่า 1,000 คน แต่จู่ ๆ เครื่องเสียการควบคุม พุ่งตกไฟลุกท่วมคร่าชีวิตทันที
ภาพจาก weibo
วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า เกิดเหตุสลดกลางไลฟ์ หลังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวจีน ซึ่งโด่งดังจากการสร้างเครื่องบินขนาดเล็กและโชว์การบินเป็นประจำ เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุเครื่องเสียการควบคุม ก่อนจะตกกระแทกพื้นจนระเบิดไฟลุกท่วม ท่ามกลางผู้ชมกว่าพันคนที่กำลังรับชม
ถัง เฟยจี ชายชาวจีนวัย 55 ปี เขามีชื่อเสียงเรื่องเครื่องบิน มักจะประดิษฐ์และทดลองบินเครื่องบินเล็กด้วยตัวเอง ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างความฮือฮาด้วยการซื้อ เครื่องบินอัลตราไลต์ ในราคา 350,000 หยวน (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) จนกลายเป็นที่โด่งดัง โดยมักจะถ่ายคลิปและไลฟ์ระหว่างขึ้นบินเพื่อถ่ายทอดมุมมองจากบนท้องฟ้าให้กับแฟน ๆ ได้รับชม
ภาพจาก weibo
ภาพจาก weibo
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ระหว่างที่เขากำลังไลฟ์ขับเครื่องบินเล็ก เครื่องกลับประสบอุบัติเหตุ พุ่งตกพื้น ระเบิดลุกไหม้ต่อหน้าผู้ชมออนไลน์ มีรายงานว่าเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ภาพจาก weibo
ภาพจาก weibo
ขณะเดียวกัน สำนักงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และย้ำว่าเป็นอุบัติเหตุ โดยเครื่องบินที่ตกครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายใด ๆ กับบริเวณที่เครื่องตกลงมา
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media