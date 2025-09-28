HILIGHT
อินฟลูฯ ขับเครื่องบินเล็ก จู่ ๆ พุ่งกระแทกพื้นไฟลุกท่วม ดับกลางไลฟ์ ช็อกคนดูเป็นพัน

 
            อินฟลูเอนเซอร์จีนชื่อดังวัย 55 ปี ขับเครื่องบินเล็กโชว์ผู้ชมกว่า 1,000 คน แต่จู่ ๆ เครื่องเสียการควบคุม พุ่งตกไฟลุกท่วมคร่าชีวิตทันที

อินฟลูฯ จีนดับ เครื่องบินเล็กตกกลางไลฟ์ ท่ามกลางคนดูไลฟ์นับพัน
ภาพจาก weibo

            วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า เกิดเหตุสลดกลางไลฟ์ หลังอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังชาวจีน ซึ่งโด่งดังจากการสร้างเครื่องบินขนาดเล็กและโชว์การบินเป็นประจำ เสียชีวิตอย่างกะทันหันจากอุบัติเหตุเครื่องเสียการควบคุม ก่อนจะตกกระแทกพื้นจนระเบิดไฟลุกท่วม ท่ามกลางผู้ชมกว่าพันคนที่กำลังรับชม

            ถัง เฟยจี ชายชาวจีนวัย 55 ปี เขามีชื่อเสียงเรื่องเครื่องบิน มักจะประดิษฐ์และทดลองบินเครื่องบินเล็กด้วยตัวเอง ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างความฮือฮาด้วยการซื้อ เครื่องบินอัลตราไลต์ ในราคา 350,000 หยวน (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) จนกลายเป็นที่โด่งดัง โดยมักจะถ่ายคลิปและไลฟ์ระหว่างขึ้นบินเพื่อถ่ายทอดมุมมองจากบนท้องฟ้าให้กับแฟน ๆ ได้รับชม 

อินฟลูฯ จีนดับ เครื่องบินเล็กตกกลางไลฟ์ ท่ามกลางคนดูไลฟ์นับพัน
ภาพจาก weibo

อินฟลูฯ จีนดับ เครื่องบินเล็กตกกลางไลฟ์ ท่ามกลางคนดูไลฟ์นับพัน
ภาพจาก weibo




            อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ระหว่างที่เขากำลังไลฟ์ขับเครื่องบินเล็ก เครื่องกลับประสบอุบัติเหตุ พุ่งตกพื้น ระเบิดลุกไหม้ต่อหน้าผู้ชมออนไลน์ มีรายงานว่าเขาเสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

  อินฟลูฯ จีนดับ เครื่องบินเล็กตกกลางไลฟ์ ท่ามกลางคนดูไลฟ์นับพัน
ภาพจาก weibo

          เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสายตาผู้ชมมากกว่า 1,000 คนที่กำลังดูไลฟ์อยู่ ซึ่งหลังจากเครื่องตก ปรากฏว่าช่องแชตเต็มไปด้วยข้อความ เช่น รีบไปช่วยเขาเร็วเข้า, หัวใจทุกคนแตกสลาย, เขาจากพวกเราไปแล้ว ซึ่งต่อมาไลฟ์ดังกล่าวก็ถูกแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องตัดการถ่ายทอดสดออกไปทันที 

อินฟลูฯ จีนดับ เครื่องบินเล็กตกกลางไลฟ์ ท่ามกลางคนดูไลฟ์นับพัน
ภาพจาก weibo

            ขณะเดียวกัน สำนักงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และย้ำว่าเป็นอุบัติเหตุ โดยเครื่องบินที่ตกครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายใด ๆ กับบริเวณที่เครื่องตกลงมา


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media






