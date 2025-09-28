สตรีมเมอร์สาวฟิลเตอร์หลุด หนุ่มช็อกเห็นหน้าจริง นางฟ้าที่หลงใหล แท้จริงอยู่ใกล้ตัว ชนิดอยู่ร่วมบ้าน เจอหน้ากันทุกวันไม่เคยรู้
วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า นาย Y ชายญี่ปุ่นวัย 30 ปลาย ๆ เพิ่งออกมาเผยเรื่องราวของเขาผ่านสื่อ เกี่ยวกับเรื่องช็อกที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ของคนใกล้ตัว เมื่ออยู่ ๆ พี่สาวที่มักบ่นเรื่องรายได้น้อย ไปถอยรถสปอร์ตหรูคันใหม่สีแดงมาที่บ้าน ทำให้ตะลึงกันทั้งครอบครัว
โดย นาย Y เล่าว่า ที่บ้านของเขาเป็นร้านขายเนื้อ พ่อแม่มักยุ่งกับงานจึงไม่ได้มาแทรกแซงชีวิตลูก ๆ นัก ส่วนพี่สาวของเขาเคยเป็นนักแบดมินตันระดับชาติ ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย จนเมื่อเรียนจบเธอก็ไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง และมักบ่นอยู่เป็นประจำว่าทำเงินได้น้อยมาก เดือนหนึ่งมีรายได้อยู่แค่ 160,000 เยนเท่านั้น ซึ่งเธอมองว่ามันน้อยเกินไป จึงเอาแต่บอกคนในครอบครัวว่า เธอจะต้องหาอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่ม
แต่แล้ววันหนึ่ง อยู่ ๆ ก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นหน้าประตูร้านขายเนื้อของเขา นาย Y หันไปดูก็พบว่าพี่สาวกำลังขับรถสปอร์ตสีแดงคันหนึ่ง ซึ่งเมื่อสอบถาม พี่สาวก็บอกอย่างชิล ๆ ว่า นี่คือรถใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อ
นาย Y ยังสังเกตว่าช่วงหลังมานี้ พี่สาวของเขามีสไตล์การแต่งตัวที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มักจะแต่งตัวง่าย ๆ แต่ระยะหลังมานี้กลับมีสไตล์ที่ดูมั่นใจขึ้น และมีความเรียบร้อยมาก อย่างไรก็ตาม เขายังคงไม่รู้ว่าพี่สาวไปทำอะไรมาก
แต่คนที่ช็อกยิ่งกว่าก็คือ นาย Y เพราะภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของเขา ก็คือพี่สาวของเขาเอง !
ตอนนั้นนาย Y เพิ่งจะรู้ความจริง ว่าอาชีพเสริมของพี่สาวก็คือการไลฟ์สตรีม ซึ่งเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่า นางฟ้าสาวที่เขาคอยติดตามและสนับสนุนมาอย่างยาวนาน จะกลายเป็นพี่สาวที่อยู่ร่วมบ้าน และก็เจอหน้ากันทุก ๆ วัน
เมื่อความจริงเปิดเผย พี่สาวก็ยอมรับตรง ๆ ว่าเป็นสตรีมเมอร์คนดังกล่าว แถมยังชวนนาย Y ให้มาช่วยถ่ายและทำงานเบื้องหลังด้วยกัน
นาย Y ยอมรับว่า แม้เขาจะช็อกสุด ๆ กับความจริงที่ค้นพบ แต่เขามีความสุขอย่างแท้จริงที่ได้เห็นพี่สาว ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะบ่นเรื่องเงินน้อยอยู่เสมอ ดูกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาขึ้นมาก ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media