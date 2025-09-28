HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สตรีมเมอร์สาวฟิลเตอร์หลุด หนุ่มช็อกเห็นหน้าจริง นางฟ้าที่หลงใหล แท้จริงอยู่ใกล้ตัว

 
            สตรีมเมอร์สาวฟิลเตอร์หลุด หนุ่มช็อกเห็นหน้าจริง นางฟ้าที่หลงใหล แท้จริงอยู่ใกล้ตัว ชนิดอยู่ร่วมบ้าน เจอหน้ากันทุกวันไม่เคยรู้ 


สตรีมเมอร์สาวฟิลเตอร์หลุด

            วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Mirror Media รายงานว่า นาย Y ชายญี่ปุ่นวัย 30 ปลาย ๆ เพิ่งออกมาเผยเรื่องราวของเขาผ่านสื่อ เกี่ยวกับเรื่องช็อกที่เพิ่งค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ของคนใกล้ตัว เมื่ออยู่ ๆ พี่สาวที่มักบ่นเรื่องรายได้น้อย ไปถอยรถสปอร์ตหรูคันใหม่สีแดงมาที่บ้าน ทำให้ตะลึงกันทั้งครอบครัว 

            โดย นาย Y เล่าว่า ที่บ้านของเขาเป็นร้านขายเนื้อ พ่อแม่มักยุ่งกับงานจึงไม่ได้มาแทรกแซงชีวิตลูก ๆ นัก ส่วนพี่สาวของเขาเคยเป็นนักแบดมินตันระดับชาติ ตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย จนเมื่อเรียนจบเธอก็ไปทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง และมักบ่นอยู่เป็นประจำว่าทำเงินได้น้อยมาก เดือนหนึ่งมีรายได้อยู่แค่ 160,000 เยนเท่านั้น ซึ่งเธอมองว่ามันน้อยเกินไป จึงเอาแต่บอกคนในครอบครัวว่า เธอจะต้องหาอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่ม
 
            แต่แล้ววันหนึ่ง อยู่ ๆ ก็มีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นหน้าประตูร้านขายเนื้อของเขา นาย Y หันไปดูก็พบว่าพี่สาวกำลังขับรถสปอร์ตสีแดงคันหนึ่ง ซึ่งเมื่อสอบถาม พี่สาวก็บอกอย่างชิล ๆ ว่า นี่คือรถใหม่ที่เธอเพิ่งซื้อ 
 
            นาย Y ยังสังเกตว่าช่วงหลังมานี้ พี่สาวของเขามีสไตล์การแต่งตัวที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่มักจะแต่งตัวง่าย ๆ แต่ระยะหลังมานี้กลับมีสไตล์ที่ดูมั่นใจขึ้น และมีความเรียบร้อยมาก อย่างไรก็ตาม เขายังคงไม่รู้ว่าพี่สาวไปทำอะไรมาก

            กระทั่ง 1 สัปดาห์ให้หลัง ระหว่างที่เขากำลังดูไลฟ์ของสตรีมเมอร์สาวซึ่งเขาติดตามอยู่เป็นประจำ สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ทำให้เขานิ่งอึ้งราวกับถูกสายฟ้าฟาด ปรากฏว่าระหว่างการไลฟ์ อยู่ ๆ ฟิลเตอร์ที่สตรีมเมอร์สาวใช้เกิดขึ้นผิดพลาด ทำให้ใบหน้าที่แท้จริงถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจ 

            แต่คนที่ช็อกยิ่งกว่าก็คือ นาย Y เพราะภาพที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ของเขา ก็คือพี่สาวของเขาเอง ! 

            ตอนนั้นนาย Y เพิ่งจะรู้ความจริง ว่าอาชีพเสริมของพี่สาวก็คือการไลฟ์สตรีม ซึ่งเขาไม่คิดไม่ฝันเลยว่า นางฟ้าสาวที่เขาคอยติดตามและสนับสนุนมาอย่างยาวนาน จะกลายเป็นพี่สาวที่อยู่ร่วมบ้าน และก็เจอหน้ากันทุก ๆ วัน 
  
            เมื่อความจริงเปิดเผย พี่สาวก็ยอมรับตรง ๆ ว่าเป็นสตรีมเมอร์คนดังกล่าว แถมยังชวนนาย Y ให้มาช่วยถ่ายและทำงานเบื้องหลังด้วยกัน 

            นาย Y ยอมรับว่า แม้เขาจะช็อกสุด ๆ กับความจริงที่ค้นพบ แต่เขามีความสุขอย่างแท้จริงที่ได้เห็นพี่สาว ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะบ่นเรื่องเงินน้อยอยู่เสมอ ดูกระตือรือร้นและมีชีวิตชีวาขึ้นมาก ๆ
 


ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สตรีมเมอร์สาวฟิลเตอร์หลุด หนุ่มช็อกเห็นหน้าจริง นางฟ้าที่หลงใหล แท้จริงอยู่ใกล้ตัว โพสต์เมื่อ 28 กันยายน 2568 เวลา 17:09:03
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย