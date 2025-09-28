HILIGHT
ทหารพันโท เมาแล้วขับชน จยย. เจ็บ ด่าตำรวจลั่นโรงพัก ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์


          พันโทวัย 51 เมาแล้วขับ ซิ่งเก๋งชนท้าย จยย. เจ็บกลางถนน ก่อนโวยลั่นโรงพัก ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ ด้าน ตร. ปล่อยตัว จ่อเรียกมาแจ้งข้อหาอีกครั้ง

ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน


          วันที่ 28 กันยายน 2568 สำนักข่าวไทย รายงานว่า เมื่อช่วงเย็นวันที่ 26 กันยายน เกิดเหตุ นายทหารยศ พันโท ขับรถเก๋งชนท้ายรถจักรยานยนต์ พื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ เป็นชายอายุ 31 ปี ได้รับบาดเจ็บ

          ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่า รถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว ไม่มีท่าทีว่าจะเบรก ก่อนจะพุ่งชนท้ายมอเตอร์ไซค์อย่างแรง คนขี่กระเด็นแล้วตีลังกากลางถนน เหตุการณ์นี้เกิดตรงทางแยกเข้าไปคู่ขนาน หน้าเทศบาลที่ว่าการอำเภอปากช่อง ผู้บาดเจ็บมีแผลถลอก ฟกช้ำตามร่างกาย ส่วนคนขับรถเก๋งเป็นทหารยศพันโท อายุ 51 ปี

ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          หลังเกิดเหตุ คนขับรถเก๋งคล้ายมีอาการมึนเมา ซ้ำยังเดินปรี่เข้าไปชี้หน้าต่อว่าคู่กรณี ตำรวจจึงควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก แต่ปรากฏว่า ทหารยศพันโทรายนี้กลับโวยวาย ด่าตำรวจ บอกว่าไม่ได้เมา ไม่ได้ชนคนตาย แล้วก็เดินเซ พูดลิ้นพันกัน เจ้าหน้าที่ขอให้เป่าแอลกอฮอล์ก็ไม่ยอม พยายามเลี่ยง เป่าแบบผิด ๆ ถูก ๆ จนตรวจวัดไม่ได้ 

          นอกจากนี้ ทหารยศพันโท มีพฤติกรรมแจกของลับให้เจ้าหน้าที่ด้วย บางช่วงตะโกนต่อว่าว่า "เป่าไปทำอะไรของมึงวะ ไปฆ่าใครวะ... จับใครได้บ้าง จะบันทึกอะไร" เหมือนคนไม่อยู่ในสติสัมปชัญญะที่ปกติ เมื่อตรวจสอบพบว่า นายทหารคนดังกล่าว กลับจากกินเลี้ยงงานเกษียณ ซึ่งเป็นนายทหารที่อยู่ในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย

ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน


ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

          ด้านตำรวจ สภ.ปากช่อง เตรียมเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาวันจันทร์นี้ (29 กันยายน) โดยเตรียมแจ้งข้อหา ขับรถยนต์โดยประมาท ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บจำนวน 1 ราย, ขัดขืนการปฏิบัติงานขอเจ้าหน้าที่ และดูหมิ่นเจ้าพนักงาน 

ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน

ทหารพันโท เมาแล้วขับชน ด่าตำรวจ ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์
ภาพจาก ข่าวช่องวัน


ทหารพันโท เมาแล้วขับชน จยย. เจ็บ ด่าตำรวจลั่นโรงพัก ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ โพสต์เมื่อ 28 กันยายน 2568 เวลา 19:45:37
