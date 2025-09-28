HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่เอะใจ ลูกสาว 3 ขวบร้องไห้ บอกหนูอึดอัดมาก พอถอดกางเกงดู แจ้งความครูทันควัน


            แม่เอะใจ ลูกสาววัย 3 ขวบกลับบ้านมาร้องไห้ ระบายว่า หนูอึดอัดมาก พอลองถอดกางเกงเจอสาเหตุ รีบแจ้งตำรวจทันที

ลูกสาว 3 ขวบร้องไห้บ่นอึดอัด แม่ถอดกางเกงดู แจ้งความครูทันที
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

            เมื่อลูกน้อยที่ดูแลเติบโตเข้าสู่วัยที่ที่ต้องออกไปเล่าเรียน การหาโรงเรียนอนุบาล ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ไม่เพียงเป็นที่เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน แต่ยังเป็นสังคมใหม่ที่เด็กจะได้ฝึกการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หลายครอบครัวจึงเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกได้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่น และส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน

            วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า คุณแม่รายหนึ่งออกมาเล่าอุทาหรณ์ที่สร้างบาดแผลในใจให้กับลูกสาววัย 3 ขวบ หลังพบว่าต้องเผชิญกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากคุณครูอนุบาล เมื่อผู้เป็นแม่ได้รับรู้ความจริง เธอจึงไม่รอช้าที่จะดำเนินการเอาผิดทันที 

            เรื่องราวดังกล่าว ถูกเปิดเผยจาก หญิงสาวชื่อหลิว คุณแม่ชาวจีนรายหนึ่ง โดยชี้ว่าในการส่งลูกสาวไปโรงเรียนอนุบาล เธอให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนของลูกมาก แม้ค่าเล่าเรียนจะแพงกว่าโรงเรียนทั่วไปและอยู่ไกลบ้าน เธอก็ยังตัดสินใจส่งลูกสาวไปที่โรงเรียนดังกล่าว

            จนวันหนึ่ง หลิวไปรับลูกสาวกลับบ้าน และปล่อยให้ลูกนั่งเล่นอยู่ในห้องรับแขก เด็กน้อยกลับเดินตามแม่อยู่ตลอด พร้อมกับมองเธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ตอนแรกหลิวไม่ได้สนใจนัก เพราะเธอกำลังเตรียมอาหารเย็น แต่ทันใดนั้น ลูกสาวก็ร้องไห้ออกมา แล้วบอกว่า "หนูรู้สึกอึดอัดที่ก้นมาก" เธอรีบถอดกางเกงลูกออก ก่อนจะตกใจเมื่อพบว่า มีทรายจำนวนมากอยู่ในกางเกงของลูก แถมยังมีตุ้มน้ำหนักขนาดเล็กอยู่ในกระเป๋าลูกด้วย


            คุณแม่ถึงกับโมโหแทนสิ่งที่ลูกน้อยต้องเจอ พร้อมกับสอบถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น เด็กหญิงจึงเล่าว่า ครูอนุบาลเห็นเธอเข้าห้องน้ำบ่อย จึงยัดทรายใส่กางเกงเพื่อเป็นการลงโทษ และยังจงใจใส่ตุ้มน้ำหนักในกระเป๋า เพื่อหลอกเรื่องน้ำหนักตัวของเด็กตอนผู้ปกครองตรวจสอบหลังเลิกเรียน ซึ่งที่ผ่านมา ครูรายนี้จะเก็บสิ่งของที่ยัดใส่กางเกงและกระเป๋าของเด็กออกก่อนกลับบ้าน รวมทั้งยังพูดขู่ไม่ให้เด็กเล่าเรื่องกับพ่อแม่

            ภายหลังได้รู้ความจริง หลิว รีบโทร. แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงเรียน จนนำไปสู่การพบหลักฐานว่าครูนั้นทำจริง ๆ ส่งผลให้ครูรายดังกล่าวถูกไล่ออก จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์และใจร้ายกับเด็กที่ดูแล

            เรื่องนี้กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกถึงวัยต้องไปโรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ จำเป็นต้องปรับตัวในการดูแลตัวเองให้ดีขึ้น เพราะบางช่วงคุณครูอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็น เนื่องจากยังมีเด็ก ๆ อีกหลายคนในห้องเรียนที่ต้องดูแลเช่นกัน ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะพื้นฐานให้กับลูกน้อย ดังนี้ 

สอนลูกให้ดูแลตัวเองได้ 


            - พ่อแม่ควรฝึกกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การเข้าห้องน้ำ การกินอาหาร ฯลฯ เพื่อให้เด็กสามารถทำเองได้เมื่อไปโรงเรียน วิธีนี้ไม่เพียงทำให้เด็กช่วยเหลือตัวเองเป็น แต่ยังช่วยลดภาระครูในห้องเรียนอีกด้วย

ฝึกสภาพจิตใจก่อนเข้าโรงเรียน 


            - การที่เด็กต้องแยกจากพ่อแม่ครั้งแรก ย่อมทำให้ยากต่อการปรับตัว เด็กหลายคนอาจร้องไห้ ต่อต้าน หรือไม่ยอมสื่อสารกับใคร ดังนั้นผู้ปกครองควรพูดคุยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า โรงเรียนอนุบาล เป็นพื้นที่ใหม่ที่จะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่สนุกและตื่นเต้นให้กับลูก

สังเกตพฤติกรรมลูกที่บ้าน


            - เด็กเล็กแทบจะไม่รู้วิธีในการโกหก ดังนั้นเมื่อส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาล พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดว่าลูกมีปัญหาไหม อาหารการกินเป็นอย่างไร ชอบสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนหรือไม่  การใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจสภาพจิตใจของลูกได้มากขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่เอะใจ ลูกสาว 3 ขวบร้องไห้ บอกหนูอึดอัดมาก พอถอดกางเกงดู แจ้งความครูทันควัน อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2568 เวลา 20:25:52 2,485 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย