แม่เอะใจ ลูกสาว 3 ขวบร้องไห้ บอกหนูอึดอัดมาก พอถอดกางเกงดู แจ้งความครูทันควัน

แม่เอะใจ ลูกสาววัย 3 ขวบกลับบ้านมาร้องไห้ ระบายว่า หนูอึดอัดมาก พอลองถอดกางเกงเจอสาเหตุ รีบแจ้งตำรวจทันที
เมื่อลูกน้อยที่ดูแลเติบโตเข้าสู่วัยที่ที่ต้องออกไปเล่าเรียน การหาโรงเรียนอนุบาล ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ ไม่เพียงเป็นที่เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน แต่ยังเป็นสังคมใหม่ที่เด็กจะได้ฝึกการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หลายครอบครัวจึงเลือกอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกได้เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย อบอุ่น และส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้าน
วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Soha รายงานว่า คุณแม่รายหนึ่งออกมาเล่าอุทาหรณ์ที่สร้างบาดแผลในใจให้กับลูกสาววัย 3 ขวบ หลังพบว่าต้องเผชิญกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมจากคุณครูอนุบาล เมื่อผู้เป็นแม่ได้รับรู้ความจริง เธอจึงไม่รอช้าที่จะดำเนินการเอาผิดทันที
เรื่องราวดังกล่าว ถูกเปิดเผยจาก หญิงสาวชื่อหลิว คุณแม่ชาวจีนรายหนึ่ง โดยชี้ว่าในการส่งลูกสาวไปโรงเรียนอนุบาล เธอให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนของลูกมาก แม้ค่าเล่าเรียนจะแพงกว่าโรงเรียนทั่วไปและอยู่ไกลบ้าน เธอก็ยังตัดสินใจส่งลูกสาวไปที่โรงเรียนดังกล่าว
จนวันหนึ่ง หลิวไปรับลูกสาวกลับบ้าน และปล่อยให้ลูกนั่งเล่นอยู่ในห้องรับแขก เด็กน้อยกลับเดินตามแม่อยู่ตลอด พร้อมกับมองเธอด้วยสายตาที่ว่างเปล่า ตอนแรกหลิวไม่ได้สนใจนัก เพราะเธอกำลังเตรียมอาหารเย็น แต่ทันใดนั้น ลูกสาวก็ร้องไห้ออกมา แล้วบอกว่า "หนูรู้สึกอึดอัดที่ก้นมาก" เธอรีบถอดกางเกงลูกออก ก่อนจะตกใจเมื่อพบว่า มีทรายจำนวนมากอยู่ในกางเกงของลูก แถมยังมีตุ้มน้ำหนักขนาดเล็กอยู่ในกระเป๋าลูกด้วย
คุณแม่ถึงกับโมโหแทนสิ่งที่ลูกน้อยต้องเจอ พร้อมกับสอบถามลูกว่ามันเกิดอะไรขึ้น เด็กหญิงจึงเล่าว่า ครูอนุบาลเห็นเธอเข้าห้องน้ำบ่อย จึงยัดทรายใส่กางเกงเพื่อเป็นการลงโทษ และยังจงใจใส่ตุ้มน้ำหนักในกระเป๋า เพื่อหลอกเรื่องน้ำหนักตัวของเด็กตอนผู้ปกครองตรวจสอบหลังเลิกเรียน ซึ่งที่ผ่านมา ครูรายนี้จะเก็บสิ่งของที่ยัดใส่กางเกงและกระเป๋าของเด็กออกก่อนกลับบ้าน รวมทั้งยังพูดขู่ไม่ให้เด็กเล่าเรื่องกับพ่อแม่
ภายหลังได้รู้ความจริง หลิว รีบโทร. แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่โรงเรียน จนนำไปสู่การพบหลักฐานว่าครูนั้นทำจริง ๆ ส่งผลให้ครูรายดังกล่าวถูกไล่ออก จากการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์และใจร้ายกับเด็กที่ดูแล
เรื่องนี้กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครองที่มีลูกถึงวัยต้องไปโรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ จำเป็นต้องปรับตัวในการดูแลตัวเองให้ดีขึ้น เพราะบางช่วงคุณครูอาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็น เนื่องจากยังมีเด็ก ๆ อีกหลายคนในห้องเรียนที่ต้องดูแลเช่นกัน ดังนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะพื้นฐานให้กับลูกน้อย ดังนี้
สอนลูกให้ดูแลตัวเองได้
- พ่อแม่ควรฝึกกิจกรรมพื้นฐาน เช่น การเข้าห้องน้ำ การกินอาหาร ฯลฯ เพื่อให้เด็กสามารถทำเองได้เมื่อไปโรงเรียน วิธีนี้ไม่เพียงทำให้เด็กช่วยเหลือตัวเองเป็น แต่ยังช่วยลดภาระครูในห้องเรียนอีกด้วย
ฝึกสภาพจิตใจก่อนเข้าโรงเรียน
- การที่เด็กต้องแยกจากพ่อแม่ครั้งแรก ย่อมทำให้ยากต่อการปรับตัว เด็กหลายคนอาจร้องไห้ ต่อต้าน หรือไม่ยอมสื่อสารกับใคร ดังนั้นผู้ปกครองควรพูดคุยอธิบายให้ลูกเข้าใจว่า โรงเรียนอนุบาล เป็นพื้นที่ใหม่ที่จะเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่สนุกและตื่นเต้นให้กับลูก
สังเกตพฤติกรรมลูกที่บ้าน
- เด็กเล็กแทบจะไม่รู้วิธีในการโกหก ดังนั้นเมื่อส่งลูกไปโรงเรียนอนุบาล พ่อแม่ควรสังเกตพฤติกรรมอย่างละเอียดว่าลูกมีปัญหาไหม อาหารการกินเป็นอย่างไร ชอบสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนหรือไม่ การใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจสภาพจิตใจของลูกได้มากขึ้น
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha