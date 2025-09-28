สาวขึ้นแท็กซี่ หันไปมองมิเตอร์ถึงกับเหวอ วิ่งรัวจนต้องถาม ด้านคนขับตอบมาดื้อ ๆ ..

ลูกค้าเจอมิเตอร์แท็กซี่วิ่งรัวไม่หยุด ไม่กี่นาทีพุ่งเกิน 300 บาท จนต้องถามตรง ๆ ชาวเน็ตคาใจท่าทีและคำตอบของคนขับ จะไม่รู้จริง ๆ เหรอ !?
ภาพจาก TikTok @marimariraa
วันที่ 28 กันยายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @marimariraa โพสต์คลิปเหตุการณ์สุดงงขณะขึ้นแท็กซี่ พร้อมระบุแคปชั่นว่า "เกิดแต่กับกู ระวังกันด้วยนะคะ"
จากคลิปเผยให้เห็นตัวเลขมิเตอร์แท็กซี่ ซึ่งตัวเลขวิ่งขึ้นเกือบจะทุกวินาที จากราคา 200 ทะลุไป 300 กว่าบาทอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เพิ่งจะขึ้นรถมาไม่กี่นาที โดยผู้โดยสารทนไม่ไหวจนต้องเอ่ยปากถามว่า "พี่ทำไมมิเตอร์มันขึ้นไวขนาดนี้"
ด้านคนขับแท็กซี่จอดหยุดดูก็พบว่ามิเตอร์ขึ้นเรื่อย ๆ ไม่หยุดจริง ๆ ก่อนจะบอกว่า "ไม่รู้เหมือนกัน มันเป็นอะไร ไม่น่าปกติ" โดยผู้โดยสารบอกว่า หนูไม่เคยขึ้นราคาเกิน 300 กว่านะ ปกติหนูก็นั่งมา 100 กว่าบาท
ภาพจาก TikTok @marimariraa
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ไป มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพียบ บ้างแนะว่าเจอแบบนี้รีบขอเปลี่ยนเส้นทางไปที่โรงพักด่วน บ้างก็แซวว่ามิเตอร์ขึ้นไวเหมือนเลขวินาทีบนนาฬิกา ซึ่งหลายคนดูจากอาการคนขับก็คาดว่าน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามิเตอร์ไม่ปกติ แต่พอผู้โดยสารทักท้วงขึ้นมาเจ้าตัวกลับเหมือนจะแกล้งทำเป็นงงทันที