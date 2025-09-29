วิวาห์เศร้า บ่าวสาวจับมือเต้นรำ ช็อกเจ้าบ่าวล้มลง-ดับสลดต่อหน้า สะเทือนใจทั้งงาน

วิวาห์สลด บ่าวสาวจับมือเต้นรำแสนสุข ก่อนเจ้าบ่าวหัวใจวาย ดับสลดต่อหน้า ช็อกคนทั้งงาน พิธีแต่งงานกลายเป็นการจากลา
ภาพจาก X Shahnaz Tahir
วันที่ 28 กันยายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า งานวิวาห์ของบ่าวสาวคู่หนึ่งในอียิปต์จบลงอย่างน่าเศร้า โมเมนต์ที่ควรจะมีความสุขที่สุดของคู่รักกลับกลายเป็นการลาจาก เมื่อจู่ ๆ เจ้าบ่าวล้มลงขณะเต้นรำกับเจ้าสาว และเสียชีวิตกลางงานแต่งงาน เหตุหัวใจวายเฉียบพลัน นำพาความเศร้าสลดอย่างที่สุดมาสู่เจ้าสาวและแขกในงาน
ภาพรอยยิ้มสุดท้ายของ แอชราฟ อาบู ฮากัม ขณะจับมือเจ้าสาวเต้นไปรอบ ๆ งาน โดยมีแขกจำนวนมากร่วมเฉลิมฉลอง ถูกบันทึกภาพไว้โดยหนึ่งในแขกที่ร่วมงาน จะพบว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังสนุกนั้น อยู่ ๆ ชายหนุ่มก็ล้มลงไปกับพื้น ต่อหน้าทุกคนที่ส่งเสียงร้องลั่นด้วยความตกใจ
แม้คนในงานจะพยายามเข้ามาช่วย แต่ความพยายามกู้ชีพไม่เป็นผล แอชราฟ อาบู ฮากัม เสียชีวิตลง ขณะที่แพทย์ยืนยันในเวลาต่อมาว่าเขามีอาการหัวใจวายเฉียบพลัน และเสียชีวิตในเวลาสั้น ๆ ต่อหน้าครอบครัว เพื่อนฝูง รวมถึงเจ้าสาวหมาด ๆ
พิธีฉลองที่เต้นไปด้วยความรื่นเริงก่อนหน้า กลับมีเพียงเสียงร้องไห้ดังก้องไปทั่วงาน ไม่มีใครคิดจริง ๆ ว่างานวิวาห์ที่คู่บ่าวสาวเฝ้ารอ จะกลายมาเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของทั้งคู่ ขณะที่เมื่อชาวเน็ตได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังคลิปถูกนำมาแชร์ต่อบนโลกออนไลน์ ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แสนสลดครั้งนี้
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail