เส้นทองแดงโผล่มาที่มิเตอร์ไฟฟ้า มันคืออะไร ติดมิเตอร์ใหม่แล้วรู้เรื่อง ถ้าหายคือยุ่ง

เส้นทองแดงโผล่มาที่มิเตอร์ไฟฟ้า มันคืออะไร หลังติดมิเตอร์ใหม่ งานนี้มีคนเฉลย กลายเป็นของสำคัญ ห้ามหายเด็ดขาด แม้กระทั่งวงการแท็กซี่
วันที่ 29 กันยายน 2568 คุณ สมาชิกหมายเลข 4864837 สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้เรื่อง เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่ มีเส้นทองแดงโผล่ออกมาคืออะไร รายละเอียดกระทู้ดังนี้
ที่หอพักเราแจ้งขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟตัวใหม่ และเพิ่งทำการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟอันใหม่ให้ในวันนี้น่ะครับ
ตอนเขาทำเสร็จ ถ่ายรูปมาแจ้งเรา ยังไม่มีเส้นทองแดงโผล่ออกมานะ แต่พอเรากลับมาถึงห้องเราก็สังเกตุเห็นว่ามีเส้นทองแดงโผล่ออกมา เลยอยากรู้ว่าคืออะไร? มีไว้ทำไม? ถ้าใครมีความรุ้เรื่องนี้ ช่วยอธิบายบอกเราทีครับ
คำตอบของชาวเน็ต เฉลย คืออะไร
เส้นทองแดงที่โผล่คือการปิดผนึกมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขมิเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าหากเห็นสัญลักษณ์เหล่านี้ เท่ากับว่า มิเตอร์ไม่มีการดัดแปลงอะไร
ขณะเดียวกัน ผนึกดังกล่าวก็สามารถใช้ในวงการรถแท็กซี่ได้เช่นกัน ถ้าหากเห็นมิเตอร์เก็บเงินหน้ารถมีผนึกยื่นออกมา เท่ากับว่า อาจจะไม่มีการดัดแปลงมิเตอร์เพื่อโกงค่าโดยสาร
ทั้งนี้ ถ้าหากใครไปแกะผนึกมิเตอร์ไฟฟ้าโดยพละการ ก็อาจมีโทษตามกฎหมายได้เช่นกัน