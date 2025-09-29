ผดส. ถูกตรวจพบสิ่งต้องห้าม ยืนซัดเรียบใน 10 นาที ขึ้นเครื่องบินแล้วรู้เรื่องเลย

2 ผดส. ถูกเบรกก่อนบิน หลังพบมีสิ่งต้องห้าม 3.5 กก. ใช้เวลา 10 นาทีฟาดเรียบ หลังจากนั้นสะพรึงเลย ประสบการณ์นี้จำไปอีกนาน
ภาพจาก Hk01
วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเรื่องราววุ่น ๆ ของ 2 ผู้โดยสารที่สนามบินในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่พยายามจะนำทุเรียน 3.5 กิโลกรัมขึ้นเครื่องบิน โดยไม่รู้ว่าราชาผลไม้ดังกล่าวเป็นของต้องห้าม ด้วยเหตุนี้เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ผ่านจุดตรวจค้นเพื่อความปลอดภัย ทั้งคู่จึงตัดสินใจกินทุเรียนให้หมดตรงนั้น ประสบการณ์นี้ทำเอาหนึ่งในนั้นถึงกับบอกว่า "ตดออกมาเป็นกลิ่นทุเรียนหลังกินเข้าไป"
ภาพจาก Hk01
ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่ง เผยว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจค้นแจ้งผู้โดยสารทั้ง 2 คน ว่าทุเรียนเป็นสิ่งของต้องห้าม ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ทั้งคู่จึงแกะทุเรียนกินกันตรงนั้นเพื่อไม่ให้เสียของ ท่ามกลางสายตาประหลาดใจของเหล่าผู้โดยสารที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งภายในเวลาแค่ 10 นาที พวกเขาก็โซ้ยทุเรียน 3.5 กิโลกรัมไปจนหมด
ภาพจาก Hk01
หลังจากนั้น หนึ่งในผู้โดยสารที่กินทุเรียน บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าผลจากการซัดทุเรียนเข้าไปเต็มคราบ เห็นผลลัพธ์ทันตา "ตอนที่ผมขึ้นเครื่องบินไป รู้สึกเลยว่าแม้แต่กลิ่นตดยังเหมือนทุเรียน ทำเอาไม่อยากแตะทุเรียนไปอีกสักพักเลย"
ทั้งนี้ ตามกฎข้อบังคับการบินพลเรือนของจีน ระบุว่า ผลไม้ที่ส่งกลิ่นแรงอย่างทุเรียนและขนุน รวมถึงอาหารทะเลสด ล้วนเป็นของต้องห้ามที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องหรือโหลดสัมภาระได้ โดยมีข้อแนะนำให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามผ่านเว็บไซต์ของสายการบินหรือสนามบินก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องทิ้งทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01