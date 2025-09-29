HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ผดส. ถูกตรวจพบสิ่งต้องห้าม ยืนซัดเรียบใน 10 นาที ขึ้นเครื่องบินแล้วรู้เรื่องเลย

          2 ผดส. ถูกเบรกก่อนบิน หลังพบมีสิ่งต้องห้าม 3.5 กก. ใช้เวลา 10 นาทีฟาดเรียบ หลังจากนั้นสะพรึงเลย ประสบการณ์นี้จำไปอีกนาน 

ผดส. ถูกเบรกก่อนบิน หลังพบมีสิ่งต้องห้าม
ภาพจาก Hk01

          วันที่ 26 กันยายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 รายงานเรื่องราววุ่น ๆ ของ 2 ผู้โดยสารที่สนามบินในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่พยายามจะนำทุเรียน 3.5 กิโลกรัมขึ้นเครื่องบิน โดยไม่รู้ว่าราชาผลไม้ดังกล่าวเป็นของต้องห้าม ด้วยเหตุนี้เมื่อถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธไม่ให้ผ่านจุดตรวจค้นเพื่อความปลอดภัย ทั้งคู่จึงตัดสินใจกินทุเรียนให้หมดตรงนั้น ประสบการณ์นี้ทำเอาหนึ่งในนั้นถึงกับบอกว่า "ตดออกมาเป็นกลิ่นทุเรียนหลังกินเข้าไป"

ผดส. ถูกเบรกก่อนบิน หลังพบมีสิ่งต้องห้าม
ภาพจาก Hk01

          ผู้เห็นเหตุการณ์รายหนึ่ง เผยว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจค้นแจ้งผู้โดยสารทั้ง 2 คน ว่าทุเรียนเป็นสิ่งของต้องห้าม ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ ทั้งคู่จึงแกะทุเรียนกินกันตรงนั้นเพื่อไม่ให้เสียของ ท่ามกลางสายตาประหลาดใจของเหล่าผู้โดยสารที่อยู่บริเวณนั้น ซึ่งภายในเวลาแค่ 10 นาที พวกเขาก็โซ้ยทุเรียน 3.5 กิโลกรัมไปจนหมด 
 
ผดส. ถูกเบรกก่อนบิน หลังพบมีสิ่งต้องห้าม
ภาพจาก Hk01

          หลังจากนั้น หนึ่งในผู้โดยสารที่กินทุเรียน บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าผลจากการซัดทุเรียนเข้าไปเต็มคราบ เห็นผลลัพธ์ทันตา "ตอนที่ผมขึ้นเครื่องบินไป รู้สึกเลยว่าแม้แต่กลิ่นตดยังเหมือนทุเรียน ทำเอาไม่อยากแตะทุเรียนไปอีกสักพักเลย"

          ทั้งนี้ ตามกฎข้อบังคับการบินพลเรือนของจีน ระบุว่า ผลไม้ที่ส่งกลิ่นแรงอย่างทุเรียนและขนุน รวมถึงอาหารทะเลสด ล้วนเป็นของต้องห้ามที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องหรือโหลดสัมภาระได้ โดยมีข้อแนะนำให้ตรวจสอบรายการสิ่งของต้องห้ามผ่านเว็บไซต์ของสายการบินหรือสนามบินก่อนเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องทิ้งทรัพย์สินโดยไม่จำเป็น 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผดส. ถูกตรวจพบสิ่งต้องห้าม ยืนซัดเรียบใน 10 นาที ขึ้นเครื่องบินแล้วรู้เรื่องเลย โพสต์เมื่อ 29 กันยายน 2568 เวลา 14:41:07 3,045 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ เป๊ก ผลิตโชค
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวฟุตบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ปู มัณฑนา ไทย กัมพูชา ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 แอปฯ เป๋าตัง วันหยุดเดือนตุลาคม คนละครึ่ง
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดยาวปี 2568 มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ วันออกพรรษา เทศกาลกินเจ 2568 ถนนทรุดหน้าวชิรพยาบาล ประวัติอนุทิน ชาญวีรกูล ปฏิทิน 2568 งานออกพรรษา 2568 วันปิยมหาราช งานกินเจ 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย