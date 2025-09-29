กทพ. เตรียมเดินหน้าแผน ลดค่าทางด่วน ทั้งจัดแคมเปญพิเศษสำหรับผู้ใช้อีซี่พาส และเสนอปรับโครงสร้างค่าผ่านทางใหม่ หวังช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนและแก้ปัญหารถติดหน้าด่าน
ภาพจาก Idealphotographer / Shutterstock.com
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดแผนกระตุ้นการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยเตรียมจัดแคมเปญ ลดค่าทางด่วน ให้ผู้ใช้อีซี่พาสได้ส่วนลดสูงสุดถึง 50% ในบางช่วงเวลาหรือช่วงวันหยุดพิเศษ เพื่อแก้ปัญหารถติดสะสมหน้าด่านเก็บเงิน แผนดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของบอร์ดบริหาร และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2568
นอกจากการกระตุ้นการใช้ระบบอัตโนมัติแล้ว กทพ. ยังเตรียมเสนอ ครม. เรื่องการปรับโครงสร้างค่าผ่านทาง โดยมีแนวทางให้ลดค่าทางด่วน ขั้นที่ 1 และ 2 ในเส้นทางเดียวกันไม่เกิน 50 บาทตลอดสาย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลือกใช้ทางพิเศษมากขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำของค่าผ่านทางในแต่ละช่วง
การหารือดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับโครงการทางด่วนยกระดับชั้นที่ 2 ช่วงงามวงศ์วาน–พระราม 9 (Double Deck) ที่เอกชนจะเข้ามาร่วมลงทุน หากแผนนี้ผ่าน จะมีการเจรจาขยายสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 1 และ 2 ออกไปอีกหลายปี โดยแลกกับเงื่อนไขลดค่าทางด่วน ให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์ในทันที
อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่มีข่าวนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม เคยแสดงความเห็นว่าอยากเห็นมาตรการ ลดค่าทางด่วน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนภายใน 4 เดือน นั้น ทาง กทพ. ยืนยันว่ายังไม่ได้รับสัญญาณเป็นทางการ คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
สำหรับแผนลดค่าทางด่วน ทั้งการให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้อีซี่พาส และการปรับโครงสร้างเก็บค่าผ่านทางใหม่ ถือเป็นความหวังที่อาจช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชน ขณะเดียวกันยังช่วยแก้ปัญหารถติดหน้าด่าน งานนี้ผู้เดินทางแบบเรา รอลุ้นกันอีกทีค่ะ แต่ถ้ามีความคืบหน้าทีมงานจะมาอัปเดตอีกครั้งนะคะ