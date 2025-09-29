HILIGHT
สั่งอาหารผ่านไรเดอร์ เจอโทร. ถามทางยิก ๆ จนโมโห พอเห็นสภาพโทรศัพท์โกรธไม่ลง

          วันที่ 29 กันยายน 2568 TikTok @nmiiiiiiiiiin มีการลงคลิปการสั่งอาหารผ่านไรเดอร์ให้มาส่งที่บ้าน แต่ทว่าตอนส่งอาหาร ไรเดอร์กลับโทรศัพท์ถามทางเป็นระยะ ๆ ทั้งที่ใช้วิธีการเปิดแผนที่ เดินทางปักหมุดก็ได้ แต่ไม่ยอมทำ ด้วยความสงสัย ก็เลยถามไรเดอร์ถึงสาเหตุที่ไม่ยอมเปิดแผนที่ ไรเดอร์ตอบมาคำเดียวว่า "เปิดไม่ได้"

          ได้ยินคำตอบแบบนี้ก็โมโห กระทั่งไรเดอร์มาส่งของถึงบ้าน ความโมโหก็เปลี่ยนเป็นความเห็นใจ ที่แท้โทรศัพท์ไรเดอร์เป็นรุ่นที่ไม่ใช่สมาร์ตโฟน จึงเป็นสาเหตุที่เปิดแผนที่ไม่ได้

          ทว่าคำถามคือ แล้วลุงไรเดอร์คนนี้รับออร์เดอร์ได้ยังไง ทางเจ้าของคลิปเฉลยเพิ่มเติมว่า "พอดีคุณลุงเค้ามาส่งของแทนพี่วินที่เคยมาส่งของให้ประจำค่ะ แกไม่ใช่ไรเดอร์ค่ะ"

          พอชาวเน็ตได้รับคำตอบแบบนี้ก็เคลียร์ทันทีว่า ทำไมลุงถึงรับออร์เดอร์ได้


