สั่งอาหารผ่านไรเดอร์ เจอโทร. ถามทางยิก ๆ จนโมโห พอเห็นสภาพโทรศัพท์โกรธไม่ลง

สั่งอาหารผ่านไรเดอร์ เจอโทรศัพท์ถามทางยิก ๆ ทั้งที่เปิดแผนที่ได้ พอเจอตัวจากโมโหกลายเป็นเห็นใจ ยิ่งเห็นโทรศัพท์ยิ่งต่อว่าไม่ลง
ภาพจาก TikTok @nmiiiiiiiiiin
วันที่ 29 กันยายน 2568 TikTok @nmiiiiiiiiiin มีการลงคลิปการสั่งอาหารผ่านไรเดอร์ให้มาส่งที่บ้าน แต่ทว่าตอนส่งอาหาร ไรเดอร์กลับโทรศัพท์ถามทางเป็นระยะ ๆ ทั้งที่ใช้วิธีการเปิดแผนที่ เดินทางปักหมุดก็ได้ แต่ไม่ยอมทำ ด้วยความสงสัย ก็เลยถามไรเดอร์ถึงสาเหตุที่ไม่ยอมเปิดแผนที่ ไรเดอร์ตอบมาคำเดียวว่า "เปิดไม่ได้"
ได้ยินคำตอบแบบนี้ก็โมโห กระทั่งไรเดอร์มาส่งของถึงบ้าน ความโมโหก็เปลี่ยนเป็นความเห็นใจ ที่แท้โทรศัพท์ไรเดอร์เป็นรุ่นที่ไม่ใช่สมาร์ตโฟน จึงเป็นสาเหตุที่เปิดแผนที่ไม่ได้
ทว่าคำถามคือ แล้วลุงไรเดอร์คนนี้รับออร์เดอร์ได้ยังไง ทางเจ้าของคลิปเฉลยเพิ่มเติมว่า "พอดีคุณลุงเค้ามาส่งของแทนพี่วินที่เคยมาส่งของให้ประจำค่ะ แกไม่ใช่ไรเดอร์ค่ะ"
พอชาวเน็ตได้รับคำตอบแบบนี้ก็เคลียร์ทันทีว่า ทำไมลุงถึงรับออร์เดอร์ได้