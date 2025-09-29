HILIGHT
ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าฉกอาหาร ซ้ำตีมึน อึ้งจังหวะควักออกมาเป็นกำ ๆ เต็มถุงผ้า

          ได้เหรอ คู่รักฉกอาหารร้านบุฟเฟต์ จับได้ยังอ้าง ของที่อื่น กดดันจนยอมคืน อึ้งจังหวะหยิบออกมาจากถุงผ้า มีเนื้อเป็นกำ พกถุง-กล่องมาพร้อม ช่างกล้าทำ



ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          จุดเด่นของร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ คือการที่ลูกค้าสามารถเลือกทานอะไรก็ได้อย่างอิสระ ตามระดับราคาในปริมาณที่ต้องการ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะจ่ายเพิ่ม ซึ่งแน่นอนว่ากฎที่ย่อมทราบกันดีอยู่แล้วก็คือต้องทานให้หมด และห้ามนำกลับ แต่ถึงอย่างนั้นก็มักจะพบเห็นลูกค้าบางคนละเมิดกฎเหล็กดังกล่าว 

ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          ล่าสุด (27 กันยายน 2568) เว็บไซต์ Hk01 รายงานกรณีที่ได้รับการเปิดเผยจากพนักงานของร้านหม้อไฟแห่งหนึ่ง ในเขตเกาลูน ของฮ่องกง แฉพฤติกรรมของลูกค้าชาย-หญิง ที่มากินบุฟเฟต์ที่ร้าน แต่กลับถูกกล้องวงจรปิดจับภาพได้คาหนังคาเขาขณะกำลังขโมยอาหาร ซึ่งนอกจากทั้งคู่ไม่ยอมรับและไม่ขอโทษแล้ว พนักงานยังตกตะลึงกับจำนวน "ของกลาง" ที่ตรวจพบ 

          จากคลิปซึ่งคาดว่ามาจากกล้องบอดี้แคมของพนักงาน เผยให้เห็นภาพขณะที่พนักงานชายเดินเข้าไปหาลูกค้าชาย-หญิงโต๊ะหนึ่ง ที่สั่งอาหารกันมาเต็มโต๊ะ ก่อนที่พนักงานจะกล่าวอย่างสุภาพ บอกให้รู้ว่ากล้องวงจรปิดจับได้ว่าทั้งคู่แอบหยิบอาหารใส่ถุงผ้า จึงขอให้ทั้งคู่นำอาหารออกมาคืน 

ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          "รบกวนหยิบออกมาด้วยครับ พวกคุณเห็นผมยุ่งมาก คงจะหยิบไปได้ง่าย ๆ แต่ความสะอาดของอาหารเป็นสิ่งสำคัญ พวกคุณสามารถกินอาหารทั้งหมดได้ที่ร้าน" พนักงานระบุ 

          หลังถูกจับได้แบบนี้ ในที่สุดลูกค้าชายก็ยอมดึงถุงพลาสติกที่มีลายสีดำออกมา ในถุงเต็มไปด้วยอาหารทะเล ทำให้พนักงานถึงกับอึ้ง กล่าวว่า "นี่มันถุงใหญ่มาก"

          อย่างไรก็ตาม พนักงานสังเกตว่าทั้งคู่ยังซ่อนอาหารไว้อีก จึงขอให้นำออกมาทั้งหมด แต่ฝ่ายชายปฏิเสธ อ้างว่าอาหารที่เหลือไม่ใช่ของทางร้าน จนเมื่อพนักงานยืนกรานว่าเนื้อวัวที่ซ่อนอยู่ในถุงผ้านั้นเป็นของทางร้าน รวมถึงกุ้ง และอาหารอื่น ๆ พร้อมบอกว่า "เราต้องปกป้องลูกค้าคนอื่นด้วย กินเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร เรามีเวลาเยอะ แต่ห้ามเอาออกไป เพราะติดป้ายไว้ชัดเจนแล้ว รบกวนด้วย" 

ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          สุดท้ายฝ่ายชายจึงใช้มือเปล่าหยิบเนื้อวัวสีแดงสดออกมากำใหญ่ ท่าทางของเขาดูตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัด หลังจากวางเนื้อใส่ถาดของพนักงานก็เอามือมาเช็ดหน้า เสยผม ราวกับลืมไปว่าเพิ่งจับเนื้อสดมา ขณะที่ฝ่ายหญิงซึ่งยังนั่งเงียบ เริ่มนำของที่เหลือในถุงผ้าออกมาทั้งหมด 

          ตอนนั้นเองที่พนักงานช็อกของจริง "ทั้งถุงเลยเหรอ ?"
ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          ทั้งนี้ ลูกค้าโต๊ะดังกล่าวไม่ได้เถียงอะไร แต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีขอโทษทางร้าน เมื่อพนักงานนำอาหารที่ลูกค้าคืนกลับมาไปตรวจสอบ ก็ต้องอึ้งกับภาพที่ได้เห็น โดยอาหารที่ถูกขโมยนั้นถูกใส่ไว้ในถุงพลาสติกใบใหญ่กับกล่องพลาสติก ทั้งหอยนางรม หอยเป๋าฮื้อ กุ้ง ปู ปลา และเนื้อวัว โดยกุ้งบางตัวนั้นยังเป็น ๆ อยู่เลย 

ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา แต่ทางร้านไม่ได้แจ้งความ ทั้งนี้ ลูกค้าเคยมาใช้บริการที่ร้าน 2-3 ครั้งแล้ว กระทั่งครั้งนี้พยายามขโมยอาหารกลับไปแล้วถูกจับได้ ซึ่งหลังจ่ายเงินลูกค้าก็เดินออกไปโดยไม่ได้ขอโทษทางร้าน

          ช่วงเย็นวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าว Hk01 เข้าไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพนักงานร้าน ทราบว่าพนักงานที่ถ่ายคลิปไว้เลิกงานแล้ว ขณะที่ทางร้านไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตาม มีพนักงานอีกคนเปิดเผยว่าจากการทำงานที่ร้านหม้อไฟบุฟเฟต์นี้มาหลายปี สามารถสังเกตเห็นลูกค้าที่แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ได้ หากมีท่าทีหลบ ๆ ซ่อน ๆ ก็จะจับตาดูเป็นพิเศษ ก่อนหน้านี้เคยจับได้ว่ามีลูกค้าพยายามนำวัตถุดิบกลับไปเช่นกัน แต่ในครั้งนี้ปริมาณที่ลูกค้าเก็บไปนั้นเกินไปมาก 

ร้านบุฟเฟต์จับได้ ลูกค้าขโมยอาหาร

          แม้จะจับได้คาหนังคาเขา แต่ตราบเท่าที่ลูกค้ายอมให้ความร่วมมือคืนวัตถุดิบ ทางร้านก็ไม่ได้แจ้งความหรือขึ้นบัญชีดำ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากลูกค้าขโมยไปครั้งหนึ่งแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะไม่กลับมาที่ร้านเดิมอีก 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


